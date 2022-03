«Rosengart» erforscht Herkunft der Bilder – Historiker ordnet ein

Interview Experte zur Provenienzforschung der Sammlung Rosengart: «Sie kann als sehr positives Beispiel vorangehen» Die Luzerner Sammlung Rosengart erforscht die Herkunft von rund zwei Dutzend Bildern – obwohl sie dazu nicht gesetzlich verpflichtet ist. Historiker Thomas Buomberger ordnet den Entscheid ein. Christian Glaus Jetzt kommentieren 12.03.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Sammlung Rosengart bringt Licht ins Dunkel: Sie erforscht zusammen mit externen Experten die Herkunft von rund zwei Dutzend Bildern, die im Luzerner Privatmuseum zu sehen sind. Deren Provenienz soll «lückenlos aufgeklärt werden». Der Winterthurer Historiker und Journalist Thomas Buomberger (70) hat im Auftrag des Bundesamts für Kultur die umfassende Studie «Raubkunst – Kunstraub» verfasst. Er erklärt, was er sich vom Entscheid der Sammlung Rosengart verspricht und welche Rolle Kunsthändler Siegfried Rosengart zur fraglichen Zeit während des Zweiten Weltkriegs spielte.

Thomas Buomberger (70) ist Historiker und Journalist. Bild: PD

Die Sammlung Rosengart erforscht die Provenienz von rund zwei Dutzend ihrer über 300 Bilder. Welche Bedeutung hat dieser Schritt?

Thomas Buomberger: Ich finde es sehr erfreulich, dass sich eine private Sammlung dazu entschieden hat. Denn anders als öffentliche Museen sind die privaten nicht dazu verpflichtet. Damit kann die Sammlung Rosengart als sehr positives Beispiel für andere private Sammlungen vorangehen. Wichtig ist, dass die Experten unabhängig und ohne Druck durch die Stiftung arbeiten können.

Die Stiftung erwartet, dass keine unsauberen Provenienzen auftauchen, schliesslich seien die Bilder seit Jahren öffentlich ausgestellt. Teilen Sie diese Einschätzung?

Natürlich kann man nicht im Voraus sagen, ob die Provenienzen makellos sind oder ob Fälle von Raubkunst auftauchen werden. Tatsache ist, dass Siegfried Rosengart während des Zweiten Weltkrieges mit dem einen oder anderen Raubbild gehandelt hat. Zwei solcher Fälle konnte ich im Rahmen der Studie aufzeigen. Da könnte auch noch mehr auftauchen, aber man darf den Forschungen jetzt nicht vorgreifen.

Die Forschung beschränkt sich auf die Sammlung Rosengart, das Privatarchiv bleibt unangetastet. Wäre dieses aus historischer Sicht nicht viel interessanter?

Es ist bedauerlich, dass nur ein Teil des Rosengart-Archivs für die Recherche zugänglich ist. Damit ist fraglich, ob wirklich alle relevanten Informationen vorhanden sind. Es wäre erstrebenswert, wenn auch das Privatarchiv zur Verfügung stünde. Nur so lässt sich mit Sicherheit die Tätigkeit von Siegfried Rosengart als Kunsthändler während des Zweiten Weltkriegs rekonstruieren.

Welche Rolle spielte Siegfried Rosengart damals im Kunsthandel?

Er war ein bedeutender und gut vernetzter Kunsthändler. In seinem Segment der klassischen Moderne war er einer der wichtigsten Akteure.

In dieser Rolle ist er im Zweiten Weltkrieg wohl zwangsläufig mit Raubkunst oder mit Fluchtgut in Kontakt gekommen.

Das ist richtig, ja. Als jüdischer Kunsthändler kannte er auch die jüdischen Sammlungen und bekam das eine oder andere Angebot. Sie müssen wissen, das war eine kleine Welt damals, man kannte sich. Es gab in dieser Zeit verschiedene jüdische Kunsthändler. Der bekannteste war Fritz Nathan, der nachweislich mit Raubkunst gehandelt hat. Ein spezielles Merkmal von jüdischen Kunsthändlern ist: Sie waren Opfer, weil sie aus Nazi-Deutschland flüchten mussten. Gleichzeitig profitierten sie aber als Händler in einem gewissen Ausmass. Das ist das Tragische: Sie waren Opfer und Täter.

Die öffentlichen Museen sind zur Provenienzforschung verpflichtet, private hingegen nicht. Ist das in Ihren Augen nachvollziehbar?

Das ist eines der grossen Probleme. In vielen Fällen sind die öffentlichen Museen bei ihrer Provenienzforschung auf die Mithilfe privater Kunsthändler angewiesen. Oft stossen sie dann auf eine Mauer des Schweigens, davon gibt es etliche Beispiele. Deshalb wäre es erstrebenswert, wenn auch gesetzliche Grundlagen für Private geschaffen würden. In der Kulturbotschaft 2016 bis 2020 hat der Bund zwei Millionen Franken für die Provenienzforschung in öffentlichen Museen eingestellt. In der neuesten Botschaft sind keine Beiträge mehr vorgesehen. Ich bin überzeugt, dass der Bund auch Private unterstützen würde – wenn es eine gesetzliche Grundlage gäbe.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen