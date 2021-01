37 von 80 Gemeinden im Kanton Luzern bieten mittlerweile Betreuungsgutscheine an. Damit erhalten Eltern für die familienergänzende Betreuung ihrer Kinder im Vorschulalter einen finanziellen Zustupf, abgestuft auf das steuerbare Einkommen. Die Gemeinden müssen die rechtlichen Grundlagen dazu aber selber schaffen. Somit gibt es im Kanton Luzern auf kommunaler Ebene zig verschiedene Regelungen in diesem Bereich. Wie aber sehen die Erfahrungen einzelner Gemeinden mit diesem System aus?

Escholzmatt-Marbach

Zu Beginn dieses Jahres hat die Gemeinde Escholzmatt-Marbach Betreuungsgutscheine eingeführt. Sozialvorsteher Daniel Portmann (FDP) sagt: «Damit sind Eltern flexibler beim Auswählen einer geeigneten Betreuung.» So können Kinder aus Escholzmatt zum Beispiel eine Spielgruppe in Schangnau (BE) besuchen, denn Schangnau liege näher als Escholzmatt. Dennoch seien die Eltern berechtigt, dafür Betreuungsgutscheine zu beziehen. Portmann sagt: «Wir sind in der glücklichen Lage, dass die Firma Small Foot im letzten Herbst bei uns eine Kita eröffnet hat.» Auch sei eine weitere Spielgruppe dazugekommen. Diese habe den Antrag gestellt, Unterstützung durch die Gemeinde zu erhalten. Es sei also ein Konzept notwendig geworden. Mit den Betreuungsgutscheinen will Escholzmatt für junge Familien attraktiv bleiben und einer Überalterung entgegenwirken. Portmann kann sich vorstellen, dass eine kantonale Gesetzgebung im Bereich der familienergänzenden Betreuung für die Gemeinden und fürs Gewerbe eine Vereinfachung sein kann. Denn: «Die Wirtschaft soll in der Kinderbetreuung auch ihren Beitrag leisten.»

Ruswil

Die Gemeinde Ruswil hat im Jahr 2020 Betreuungsgutscheine eingeführt. Diese werden angewendet bei den Kindertagesstätten und einer anerkannten Vermittlungsorganisation angeschlossener Tagesfamilien. Eugen Amstutz, Gemeinderat (CVP) Ressort Soziales, sagt: «Wenn man im Vorschulalter nicht attraktiv für Familien ist, hat man später mit der Überalterung in der Gemeinde zu kämpfen.» Mit dem jetzigen System habe Ruswil im Moment einen Standortvorteil. Ruswil hat wie Adligenswil keine Obergrenze beim steuerbaren Einkommen gesetzt, um Gutscheine zu beziehen. «Wir sind nicht die steuergünstigste Gemeinde und wollen auch an die Besserverdiener denken», erklärt Amstutz. Als Nächstes will Ruswil eine Ferienbetreuung im Rahmen der schulergänzenden Tagesstrukturen prüfen.

Adligenswil

Adligenswil bietet seit 2018 Betreuungsgutscheine an. Die Gemeinde hatte festgestellt, dass die Bevölkerungsstruktur überaltert war und wollte für Familien wieder attraktiver werden. Dies bestätigt Sozialvorsteher Ferdinand Huber (SVP). «Wir stellen fest, dass die Anfragen Jahr für Jahr steigen, und regelmässig Familien nach Adligenswil ziehen», sagt er und ergänzt: «Die Betreuungsgutscheine erfreuen sich grosser Beliebtheit, wir sind sehr zufrieden mit dem Verlauf.» Während die meisten Gemeinden eine Obergrenze beim steuerbaren Einkommen der Eltern setzen, um Betreuungsgutscheine zu erhalten, hat auch Adligenswil sich bewusst gegen eine solche Obergrenze entschieden. Huber sagt: «Betreuungsgutscheine sind in Adligenswil nicht ein Instrument zur Unterstützung von finanzschwachen Familien. Vielmehr dienen sie der Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Dies soll auch Familien mit höherem Einkommen zugutekommen.»