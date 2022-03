FC Luzern fordert von Klubs mehr Einsatz gegen Chaoten

Interview FCL-Präsident Stefan Wolf: «Die Klubs müssen mehr in ihre Fanarbeit investieren – notfalls unter Lizenzauflagen» Nach der Zerstörungswut von Chaoten des FC Basel wartet der FC Luzern noch auf die Rechnung der Verkehrsbetriebe. Künftig sollen Gästeklubs zur Kasse gebeten werden, sagt FCL-Präsident Stefan Wolf. Er betont, wie wichtig ein guter Kontakt zu den eigenen Fans ist. Alexander von Dänikenund Jérôme Martinu Jetzt kommentieren 01.03.2022, 05.00 Uhr

Stefan Wolf, Präsident des FC Luzern, verlangt, dass auch andere Klubs ihre Fans stärker an die Hand nehmen. Patrick Hürlimann (23. Februar 2022)

Am Sonntag kam es beim Spiel des FC Lausanne-Sport gegen den FC Luzern zum Eklat: Chaoten aus dem Westschweizer Fanblock zündeten Böller, das Spiel musste beinahe abgebrochen werden. Es ist das aktuellste Kapitel einer Reihe von Ausschreitungen rund um Fussballspiele. Stefan Wolf, Präsident des FC Luzern, fordert rigorose Bestrafungen – und von den Klubs mehr Engagement bei der Fanarbeit.

Stefan Wolf, beim Auswärtsspiel am Sonntag in Lausanne haben Chaoten aus dem Heimsektor hinter Marius Müller Böller gezündet und einen Spielunterbruch provoziert. Wie geht es dem FCL-Goalie und was denken Sie über den Vorfall?

Stefan Wolf: Marius Müller geht es soweit gut – kurz nach dem Spiel klagte er noch über leichte Schmerzen in den Ohren, jedoch sollten diese keine bleibenden Schäden verursachen. Die Vorfälle im Stade de la Tulière gehören rigoros bestraft – klare Anzeichen dass dies geschehen wird, hat uns auch der Präsident von Lausanne persönlich abgegeben. Dass Spieler, aber auch Fans im Stadion um ihre Gesundheit fürchten müssen, darf nicht akzeptiert werden und muss entsprechende Konsequenzen nach sich ziehen.

Chaoten aus dem Lausanne Block zünden Pyros und Petarden, Marius Müller liegt am Boden. Bild: Martin Meienberger / Freshfocus (Lausanne, 27. Februar 2022)

In Luzern haben Basler Chaoten Ende Januar Busse demoliert. Haben Sie die Rechnung der VBL schon erhalten?

Nein, noch nicht. Wir gehen aber davon aus, dass der Betrag höher ausfallen wird als beim letzten Mal.

Da musste der FC Luzern 15'000 Franken zahlen, weil Chaoten des FC St.Gallen Busse demoliert haben. Kommen Sie gerne für Schäden auf, die andere verursachen?

Natürlich nicht. Aber als Veranstalter sind wir heute zur Kostenübernahme verpflichtet. Würden wir nicht bezahlen, könnte uns die Bewilligung für die Heimspiele entzogen werden.

Zerstörte Busse im Depot der VBL nach der Partie zwischen dem FC Luzern und dem FC Basel. Bei einem Bus wurden 13 Scheiben eingeschlagen. Bild: VBL

Bei Beschädigungen auf öffentlichem Grund gilt das Verursacherprinzip. Warum machen Sie sich nicht dafür stark, dieses auch für die Fan-Transporte umzusetzen?

Da laufen bereits Gespräche mit der Liga – es ist eine Forderung von uns, dass dies auf dieser Ebene diskutiert wird. Wichtig ist mir aber folgende Feststellung: Was nach dem Heimspiel gegen Basel passiert ist, verurteilen wir auf das Schärfste. Aber die Fans des FC Luzern waren nicht involviert. Wir pflegen einen sehr guten Kontakt zur Fankurve und führen mit einigen Schlüsselpersonen aus der Szene regelmässig Gespräche. Auch unsere Fans verurteilen, was nach den Heimspielen gegen St.Gallen im letzten Herbst und nun gegen Basel passiert ist.

Und trotzdem kommen solche Gewaltexzesse immer wieder vor.

Sie werden wohl nie ganz zu verhindern sein. Letztlich ist das, was im Rahmen von Fussballspielen passiert, auch ein Abbild der Gesellschaft. An Demonstrationen wie kürzlich in Zürich kommt es immer wieder zu Ausschreitungen. Passiert etwas vor oder nach einem Fussballspiel, erhält das in der öffentlichen Wahrnehmung mindestens so viel Gewicht, auch wenn es bei uns seltener passiert.

Hätten Sie es befürwortet, wenn die Basler Gästefans wie immer zu Fuss vom Bahnhof zu Stadion und zurück hätten gehen können?

Das war ein Entscheid der Bewilligungsbehörde und der Polizei und ist zu akzeptieren. Dass es zu solchen Vorfällen kommt, war aus unserer Sicht allerdings absehbar.

Immerhin hat die Luzerner Polizei klar kommuniziert, dass der Fussmarsch aufgrund früherer Vorkommnisse nicht mehr geduldet werden könne.

Ja, und trotzdem kam es bei der Frage, wer mit dem Auto hier war und wer noch etwas auf den Bus warten muss, zu Konflikten. Aber wie gesagt, die Polizei hatte ihre Gründe für den Entscheid.

Aus Sicht von Stefan Wolf war es absehbar, dass es zu Konflikten zwischen Anhängern des FC Basel und der Luzerner Polizei kommt. Patrick Hürlimann (Luzern, 23. Februar 2022)

Mit dem Fanmarsch haben die Basler ihr persönliches Leckerli, das sonst keine Gästefans haben. Müssen sich die Anwohner auf der Route weiterhin Littering, Vandalismus und nach Urin stinkende Hauseingänge gefallen lassen?

Das darf nicht toleriert werden. Solche Delikte gehören konsequent verfolgt und bestraft. Das hängt wiederum von den Ressourcen der Polizei ab. Und es liegt nicht am FC Luzern, zu beurteilen, was ausserhalb des Stadions durch die Polizei wie gehandhabt wird.

Tatsache ist, dass sich bei unserer Redaktion nach Vorfällen von Fussballchaoten Leute melden, die den Stadionbesuch mit ihren Kindern meiden, weil an Hochrisikospielen Polizisten in Vollmontur und Wasserwerfer abschreckend wirken.

Ich kann diese Leute verstehen. Umso wichtiger ist es, dass alle Akteure in einen intensiveren Dialog treten: Bewilligungsbehörden, Klubs, Politik, Fanarbeit und natürlich auch die Fans.

Nun setzt die Politik gehörig Druck auf. Seit den Krawallen beim Zürcher Derby letzten Herbst pocht die Konferenz der kantonalen Justiz- und Sicherheitsdirektoren auf die Umsetzung schärferer Massnahmen. Diesen Frühling wird eine Taskforce mögliche Lösungen präsentieren, darunter personalisierte Tickets. Begrüssen Sie diese Massnahme?

Sie würde kaum etwas bringen. Einerseits birgt eine Umsetzung viele technische und rechtliche Hürden, die dazu geführt haben, dass die ursprünglich geplante Einführung auf kommende Saison verschoben werden musste. Auch personell müssten wir aufrüsten. Andererseits können so Vorfälle wie nach dem Heimspiel gegen Basel mit personalisierten Tickets auch nicht verhindert werden.

In Kombination mit einer Sitzplatzpflicht bestünde immerhin eine grössere Chance, dass im Stadion weniger Pyros gezündet würden und Chaoten gar nicht erst anreisen.

Ich bin skeptisch, was die präventive Wirkung angeht. Ausserdem können randalierende Fans weiterhin individuell anreisen und ausserhalb des Stadions wüten. Im Stadion sorgen wir bereits so gut wie möglich für Ordnung.

Auch im Stadion sind Sie auf die Zusammenarbeit mit der Polizei angewiesen. Werden WCs demoliert, müssen Sie die Kamerabilder zur Identifizierung der Täterschaft der Luzerner Polizei übergeben. Wenn die Polizei die Namen übermittelt, können Sie ein Stadionverbot aussprechen. Arbeitet die Polizei aus Ihrer Sicht schnell genug?

Es kann sicher schneller gehen. Allerdings hat die Luzerner Polizei begrenzte Personalressourcen und arbeitet unter diesen Umständen sicher so schnell wie möglich. Dessen sind wir uns bewusst. Wir haben sowohl mit der Polizei wie auch mit Stadt Luzern und dem Kanton ein gutes Verhältnis. Das gilt übrigens auch für unsere Fans.

Zurück zu den Fantransporten: Der Luzerner Grossstadtrat Silvio Bonzanigo schlägt in einem Leserbrief vor, bei Hochrisikospielen auf Extrabusse zu setzen, die von den Gästeklubs organisiert werden und direkt zum Stadion fahren. So handhabt man es in Turin. Was halten Sie davon?

Aktuell sind die Fantransporte nicht einheitlich geregelt und meistens in der Verantwortung des Heimklubs. Hier gibt es wie bei der Kostenfrage sicher Verbesserungspotenzial. Generell braucht es Rahmenbedingungen und Massnahmen, die nachvollziehbar sind und in der ganzen Schweiz gleich angewendet werden.

Wo ist das Ihrer Meinung nach sonst noch zu wenig der Fall?

Es gibt zum Beispiel Kantone, in denen die Meldepflicht zu wenig kontrolliert wird. In der Pflicht sind aber auch die Klubs. Sie müssen mit einer verbindlichen Fanarbeit für einen Dialog mit den Fangruppierungen sorgen. Der FC Luzern investiert viel in die Fanarbeit und ist stolz auf die kreative, stimmungsvolle Fankurve. Eine solch gute Zusammenarbeit zwischen Fans, Klub, Polizei und Bewilligungsbehörden muss das Ziel in der ganzen Liga sein. Die Klubs müssen mehr in ihre Fanarbeit investieren – notfalls sollte die Liga entsprechende Vorgaben bei der Lizenzvergabe machen können.

Täuscht der Eindruck oder fühlen Sie sich angesichts des Chaotenproblems ohnmächtig?

Ohnmacht ist das falsche Wort. Wichtig ist mir, festzustellen, dass für die diskutierten Probleme nicht die FCL-Fans verantwortlich sind. Im Gegenteil: Wir haben super Fans, die immer wieder mit ausgeklügelten und kreativen Choreos begeistern. Es ist schade, dass dieser Aspekt zu wenig gewürdigt wird.

Wie wollen Sie sich bei den anderen Klubpräsidenten Gehör verschaffen?

Mein Vorgänger als Präsident des FC Luzern, Philipp Studhalter, dürfte sich auch als Präsident der Swiss Football League für eine positive Fankultur starkmachen. Auch erhoffe ich mir von der Vergrösserung des Komitees, also der strategischen Ligaführung, auf neun Personen frischen Wind. Entscheidend wird sein, dass die Fans besser eingebunden werden – auch in der Liga. In Gesprächen mit Vertretern der FCL-Fankurve stellt sich immer wieder heraus, dass auch harte Sanktionen gegen randalierende Fans befürwortet werden, solange keine Kollektivstrafen verhängt werden.

Zusammenfassend fordern Sie also eine bessere Einbindung der Fans in die Liga, Reformen beim Anreiseregime von Gästefans, und dass die Klubs ihre Fans an runde Tische holen.

Nicht zu vergessen das Ausschöpfen der bisher bekannten Massnahmen und eine einheitliche Umsetzung. Um wieder auf den unterbundenen Fanmarsch der Basler in Luzern zurückzukommen: In Lausanne weigern sich die dortigen Verkehrsbetriebe, den Transport der Gästefans sicherzustellen. Das ist aus bekannten Gründen nachvollziehbar, hat aber zur Folge, dass die Gästefans jeweils eine Stunde vom Bahnhof zum Stadion und zurück laufen müssen. Dass in Luzern Gästefans nicht laufen dürfen, in Lausanne aber müssen, ist nicht nur für Fans schwer verständlich.

Stefan Wolf (51) präsidiert seit rund einem Jahr den FC Luzern. Dort hat der gebürtige Fischbacher zwischen 1990 und 1997 als Innenverteidiger gespielt und mit dem FCL in der Saison 1991/1992 den Cup gewonnen. Er ist Vater von zwei Kindern.

