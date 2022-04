Interview Hilfswerk bietet Flüchtlingen neues Zuhause in Beromünster: «Die Frau erfuhr am Telefon, dass ihr Mann gestorben ist» Das Hilfswerk Don Bosco Jugendhilfe Weltweit hat in Beromünster rund 20 ukrainische Flüchtlinge aufgenommen. Geschäftsleiter Markus Burri erzählt von emotionalen Momenten und gibt Tipps für Gastfamilien. Reto Bieri Jetzt kommentieren 07.04.2022, 05.00 Uhr

Markus Burri, Sie arbeiten seit rund 25 Jahren in der internationalen Entwicklungszusammenarbeit, auch im Ausland. Wie betroffen macht Sie der Krieg in der Ukraine?

Ich finde es unerträglich. Gerade wenn ich als Familienvater versuche, mir vorzustellen, wie sich diese Menschen fühlen. Als international tätige Organisation sind wir allerdings oft mit solchen Bildern konfrontiert. Am Horn von Afrika verhungern derzeit Menschen, darüber berichtet niemand. Auch das geht mir sehr nahe.

Markus Burri (rechts) im Gespräch mit ukrainischen Geflüchteten. Bilder: Boris Bürgisser (Beromünster, 6. April 2022)

22 ukrainische Flüchtlinge hat Don Bosco in Beromünster im ehemaligen Wohnheim aufgenommen. Wie verliefen die ersten Begegnungen?

Besonders eine bleibt mir in Erinnerung. Eines Morgens bekam ich einen Anruf aus der Nachbarschaft, dass eine Frau, zu Fuss mit drei Kindern, im Ort nach uns gefragt habe. Ich eilte die Strasse hinunter und traf auf Natalka, die mit dem dreijährigen Sohn auf dem Arm, dem elfjährigen Sohn an der Hand und der 17-jährigen Tochter neben sich und einem kleinen Rollkoffer vor mir stand. Ihr war die Verzweiflung und zugleich die Hoffnung ins Gesicht geschrieben. Einige Zeit später hat Natalka am Telefon erfahren, dass ihr Mann im Wehrdienst in der Ukraine ums Leben gekommen ist.

Wie hat Don Bosco darauf reagiert?

Wir haben der Familie Trauerarbeit ermöglicht, situations- und altersgerecht. Als Erstes versucht man, als Mensch da zu sein, einander zu tragen – und ihnen auch Zeit zu lassen. In unserer Organisation gibt es qualifizierte Personen. Ich bin selber Theologe, kenne die Trauerarbeit persönlich, eine Kollegin ist Trauma-Expertin. Wir arbeiten mit den Menschen und versuchen immer, uns in sie hineinzuversetzen, sie mitzunehmen, umso mehr, als wir eine Organisation sind, die verwurzelt ist im christlichen Glauben.

Beruf führt Burri nach Ruanda, Bosnien und Namibia Die Don Bosco Jugendhilfe Weltweit ist Teil des weltweiten Netzwerks der Salesianer Don Boscos und der Don-Bosco-Schwestern. Zusammen werden Projekte zu Gunsten benachteiligter und bedürftiger Kinder, Jugendlicher und Familien durchgeführt. Geschäftsleiter ist seit 2016 Markus Burri. Der 56-jährige Adligenswiler stammt aus dem Entlebuch, ist verheiratet und hat drei Kinder in beruflicher Ausbildung. Nach dem Besuch des Don-Bosco-Gymnasiums in Beromünster studierte Burri Theologie in Luzern und Berkeley (USA). Seit 25 Jahren liegt sein beruflicher Schwerpunkt in der Internationalen Entwicklungszusammenarbeit. Burri war unter anderem für das IKRK in Ruanda und für die Caritas in Bosnien-Herzegowina tätig. Während dreieinhalb Jahren arbeitete er für ein kleines Hilfswerk in Namibia. Ab 2011 leitete er während dreier Jahre für die Caritas die Unterbringung für Asylsuchende im Kanton Luzern.

Don Bosco unterhält neun Zentren in der Ukraine. Wie konkret sieht die Hilfe vor Ort aus?

Die Zentren befinden sich in vier Städten, darunter Kiew und Lviv. Dort arbeiten wir mit den Salesianern zusammen, die wie wir zur weltweiten Don-Bosco-Familie gehören. Die Ordensgemeinschaft hat sich bewusst dafür entschieden, vor Ort zu bleiben. Weil Nahrungsmittel und Medikamente in der Ukraine schwierig erhältlich sind, wird es durch die Salesianer in der Slowakei und Polen gekauft, von dort über ein örtliches Netzwerk in die Ukraine transportiert und vor Ort verteilt.

«Wir versuchen, möglichst viel Normalität herzustellen», sagt Burri. Hier spielt er mit einem Kind.

Welche Unterstützung brauchen die Menschen vor Ort insbesondere?

Einerseits rein materielle Unterstützung wie Essen, Decken und ein Dach über dem Kopf. Die Salesianer haben Turnhallen in Massenlager umfunktioniert. Dann geht es auch um die psychische Gesundheit der Leute, dass sie die Möglichkeit haben, zur Ruhe zu kommen, ihre Sorgen mit jemandem besprechen können. Ein wenig Normalität trotz der schwierigen Umstände. Das versuchen wir auch in Beromünster zu ermöglichen. Wir binden die Geflüchteten in den Alltag ein, ermöglichen ihnen einen Tagesrhythmus, hören ihnen zu, motivieren sie, aktiv zu bleiben.

Wie geht es den ukrainischen Kriegsvertriebenen in Beromünster?

Wir versuchen, wie gesagt, möglichst viel Normalität herzustellen. Wir organisieren Sprachkurse mit pensionierten Lehrkräften sowie Ausflüge, die Kinder gehen zur Schule. Das ist besonders den Müttern wichtig, damit die Kinder nicht herumhängen, sondern Bildung erhalten. Deutsch zu lernen, um mit der Umgebung kommunizieren zu können, ist wichtig. Am Sonntag haben übrigens alle 22 ukrainischen Flüchtlinge an einem gemeinsamen Singen in der vollbesetzten Kirche in Beromünster teilgenommen – und dabei zusammen ein Lied vorgetragen. So erhalten sie das Gefühl, auch etwas beitragen zu können und Teil einer Gemeinschaft zu sein.

Aktuell sind oft die Schwierigkeiten im Zusammenleben zwischen Gastfamilien und Geflüchteten ein Thema. Welche Tipps haben Sie als Fachmann?

Ein Fallstrick kann sein, wenn man den Menschen zu viel abnehmen will. Wir im Don Bosco sehen uns nicht als Hotel. Wir kaufen nicht ein, die Flüchtlinge müssen lernen, hier mit Geld umzugehen. Sie müssen selber kochen, abwaschen, staubsaugen und WC putzen. Wenn Menschen nichts zu tun haben, kommen sie ins Grübeln, werden «uliidig». Mein Tipp ist deshalb, die Leute einzubinden, ihnen eine Aufgabe zu geben. Zum Beispiel den Rasen zu mähen.

Willkommenskultur in Beromünster.

Nicht alle können oder wollen Geflüchtete bei sich aufnehmen. Wie kann man trotzdem helfen, beziehungsweise welche Hilfe macht am meisten Sinn?

Man kann auf vielen Ebenen helfen. Sich solidarisch zeigen zu können, ist wichtig in Situationen, in denen man sich hilflos fühlt. Neben Geld- und Sachspenden besteht die Möglichkeit, Freiwilligenarbeit zu leisten. In Beromünster gibt es mittlerweile rund 25 Freiwillige, die uns unterstützen. Nach Absprache mit uns kaufen sie zum Beispiel Lebensmittel ein. Andere offerieren Transportdienste, Sprachkurse oder Übersetzungsdienste. Eine andere Art von Hilfe kann auch sein, seinen Energiekonsum zu hinterfragen. Will ich nach wie vor mit Erdöl und -gas heizen und somit den Aggressor Russland unterstützen? Sich kritisch zu fragen, woher die Energie kommt, ist sicher nicht falsch.

Wer für die Vereinigung Don Bosco Jugendhilfe Weltweit in Beromünster spenden will: Spendenkonto: Postfinance CH06 0900 0000 6002 8900 0. Vermerk: Ukraine.

Kanton sucht zusätzliches Lehrpersonal Unter den ukrainischen Flüchtlingen befinden sich viele Mütter mit schulpflichtigen Kindern. Wie die kantonale Dienststelle Volksschulbildung (DVS) auf Anfrage mitteilt, waren per Ende März im Kanton Luzern rund 200 Schülerinnen und Schüler mit Status S gemeldet. Wie viele davon bereits eingeschult sind, ist dem Kanton nicht bekannt. Genaue Zahlen würden erst kommende Woche vorliegen. Für Schülerinnen und Schüler, die in kantonalen Asylzentren wohnen, organisiere der Kanton Aufnahmeklassen. Kinder von geflüchteten Familien, die in den Gemeinden wohnen, besuchen entweder eine Aufnahmeklasse oder Regelklasse mit zusätzlichem Unterricht in Deutsch als Zweitsprache (DaZ). Ziel sei es, alle aus der Ukraine geflüchteten Kinder in die Schulen zu integrieren. So stelle man beispielsweise in den vom Kanton geführten Schulangeboten zusätzliches Lehrpersonen an.

