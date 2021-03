Am Dienstag, dem 16. März, jährt sich der Lockdown. Der Luzerner Gesundheitsdirektor Guido Graf sagt, was er in der Krise anders machen würde, was ihn belastet – und wie er die Bedingungen für das Pflegepersonal verbessern will.

Roseline Troxler

und Lukas Nussbaumer 16.03.2021, 05.00 Uhr