Stadt Luzern «Jesses, wie können die nur über so was streiten?» Der Friedensrichter Hanspeter Herger geht in Pension In seiner Amtsstube wird leidenschaftlich gestritten und hart verhandelt, während er sich um Versöhnung bemüht. Der abtretende Friedensrichter Hanspeter Herger gibt in einem Buch Einblick in sein besonderes Amt – und in seine kuriosesten Fälle. Simon Mathis Jetzt kommentieren 15.01.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Wer in der Schweiz eine Zivilklage einreichen will, muss zuerst vor einem Friedensrichter oder einer Friedensrichterin sprechen. So wird versucht, den Streit aussergerichtlich beizulegen. Einer dieser Friedensrichter ist der Stadtluzerner Hanspeter Herger; über 2000 Fälle hat er in seiner Karriere bearbeitet – und dabei so einige besondere Erlebnisse gemacht. Ende Januar geht er nun in Pension.

Seine spannendsten und kuriosesten Fälle hat der 65-Jährige in einem Buch niedergeschrieben: «Beim Friedensrichter streiten und schmunzeln». Es soll die Leserinnen und Leser unter anderem in Staunen darüber versetzen, worüber man alles streiten kann. Wir haben mit Herger über sein besonderes Amt gesprochen.

Der zurücktretende Hanspeter Herger im Schlichtungszimmer des Kantonsgerichtes. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 7. Januar 2022)

Sie schreiben in Ihrem Buch, Friedensrichter sei ein «wunderbarer Beruf». Ernsthaft?

Hanspeter Herger: Ja, das finde ich tatsächlich. Als ich vor rund zehn Jahren mein Amt antrat, fragte ich mich zwar schon: «Schaffe ich das? Bedrückt es mich?» Aber bald schon merkte ich: Es macht mir grosse Freude. Die Schlichtung eines Streites ist erfüllend. Meine Aufgabe ist es ja, drohende Gerichtsverfahren zu umschiffen und die Luzerner Justiz zu entlasten. Ein äusserst sinnvoller Job.

Aber angenehm sind Ihre Sitzungen sicher nicht.

Natürlich sind nicht alle euphorisch, wenn sie vor mir erscheinen müssen. Oft geht es um Geld: zum Beispiel um Handwerker, die sich um ihren Lohn geprellt fühlen und sich entsprechend aufregen. Oder um familiäre Zwiste beim Erben oder Stockwerkeigentum. Aber letztlich sind die meisten froh, wenn sie einen Gerichtsfall vermeiden können – wenn auch vielleicht erst am nächsten Tag. Manchmal sagen sich die Streitparteien am Ende sogar: «Jetzt gehen wir noch einen Kaffee trinken.» Das sind die Szenen, die mich besonders freuen.

Um wie viel Geld geht es bei diesen Streiten?

Wissen Sie, die Unterschiede sind enorm! Meine tiefste Streitsumme lag bei 35 Franken, die höchste bei 480 Millionen Franken. Spannend ist, dass die Höhe der Summe gar keinen so grossen Unterschied im Aufwand macht, die Mechanismen sind immer etwa ähnlich. Auch über eine Hunderternote lässt sich lange diskutieren.

Aber es lohnt sich nicht, wegen ihr vor Gericht zu ziehen.

Das ist in vielen Fällen das Hauptargument. Dann versuche ich meistens, einen Mittelweg zu beschreiten und etwa die Hälfte der geforderten Summe vorzuschlagen. Oft höre ich den Ausspruch: «Das ist ja hier wie auf dem Bazar!» Dazu kann ich nur sagen: Ja, stimmt. Wichtig ist, eine Einigung zu finden.

Esther Burri wird neue Friedensrichterin Im Kanton Luzern sind insgesamt vier Friedensrichterinnen und Friedensrichter tätig – sie sind verantwortlich für ihren jeweiligen Gerichtsbezirk Luzern, Kriens, Willisau oder Hochdorf. Gewählt werden sie vom Kantonsrat, wobei dieser eine angemessene Vertretung der Parteien berücksichtigt. Das Stadtluzerner Friedensrichteramt ist traditionellerweise in der Hand der Sozialdemokraten. Per 1. Februar wird Esther Burri das Amt von ihrem SP-Parteikollegen Hanspeter Herger übernehmen. Die künftige Friedensrichterin ist 40 Jahre alt und als Sozialarbeiterin tätig. Früher arbeitete sie als Lehrerin, von 2013 bis 2016 politisierte sie im Grossen Stadtrat. (sma)

Wie hoch ist Ihre Erfolgsquote?

Bei etwas über 70 Prozent. Das ist der Schweizer und Luzerner Schnitt. Wobei der Begriff «Erfolg» im Auge des Betrachters liegt: Es kann heissen, die Parteien einen Vergleich unterzeichnen, dass jemand eine Forderung gänzlich fallen lässt oder sie bezahlt. Hin und wieder kann ich persönlich die erzielte Lösung überhaupt nicht nachvollziehen. Aber es geht ja nicht um mich. Die Streitparteien entscheiden. Das unterscheidet mich von einem «echten» Richter, der ein Urteil fällt.

Das heisst handkehrum, dass 30 Prozent der Streite zu einem Rechtsfall werden. Ärgert Sie das?

Nein, überhaupt nicht. Manchmal ist es unvermeidlich. Wenn die Parteien mit Anwältinnen und Anwälten erscheinen und einen Vergleich von vornherein ablehnen, kann ich nicht mehr viel ausrichten. Dann ist die Sitzung in fünf Minuten vorbei. Hin und wieder war ich in Versuchung, Gerichtsverhandlungen meiner ehemaligen Fälle zu besuchen. Letztlich habe ich das aber nie getan – und mich auch nie über die Urteile informiert.

Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 7. Januar 2022)

Weshalb nicht?

Ich glaube, es hilft mir dabei, eine gesunde Distanz zu wahren. Das ist mir in meinen zehn Amtsjahren gut geglückt. Auch wenn ich mir manchmal im Stillen dachte: «Jesses, wie können die nur über so was streiten?»

Hat der Job Ihr Menschenbild verändert?

Nein. Mir war schon vor Amtsantritt klar genug, wie die Menschen so ticken. Es gab aber immer wieder Aha-Erlebnisse. Lehrreich fand ich, zu beobachten, wie unterschiedlich die Leute streiten. Es gab Personen, die haben konsequent immer nur mich angesprochen und die Gegenseite keines Blickes gewürdigt. Das sagt schon viel aus.

Welche Eigenschaften sind für einen Friedensrichter unerlässlich?

Vieles lässt sich auf eine gewisse Lebenserfahrung herunterbrechen. Wir müssen gut zuhören und einfühlsam sein, aber auch ein Gespräch souverän leiten, falls nötig «Halt!» sagen können. Ich will mich nicht in unwichtigen Details und vergangene Kränkungen verzetteln, sondern nach vorne blicken und mit den Beteiligten eine Lösung suchen.

Jura haben Sie allerdings nicht studiert.

Nein, das kann aber auch von Vorteil sein. So kann ich den Streitenden ganz ehrlich sagen: «Hören Sie, ich weiss auch nicht, wie ein Richter entscheiden würde. Ich weiss nur, dass sich ein Prozess ohnehin nicht lohnt.»

Sie kommen von der Sozialarbeit. Inwiefern hilft Ihnen dieser Hintergrund?

Dadurch fällt es mir einfacher, bestimmte Positionen nachzuvollziehen – nicht zuletzt von Geringverdienenden und sozial Benachteiligten. Zudem: Hinter vielen Konflikten verstecken sich keine rechtlichen, sondern familiäre oder zwischenmenschliche Probleme. Diese zu lösen, ist allerdings nicht meine Aufgabe, auch wenn sie immer mal wieder an die Oberfläche dringen. Aber ich kann diese ansprechen, wenn es zu Lösungen beitragen könnte.

Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 7. Januar 2022)

Können Sie ein Beispiel machen?

Einmal befasste ich mich mit einer Bauernfamilie, die ein Erbe aufteilen musste: mehrere Millionen Franken auf fünf Geschwister. Beim Geld war man sich interessanterweise schnell einig. Ein anderer Zankapfel stand im Zentrum.

Nämlich?

Die Fotoalben der Familie: unheimlich dicke Bücher, die teils Bilder aus der Anfangszeit der Fotografie beinhalteten. Historisch und materiell wertvoll – aber vor allem symbolisch unbezahlbar. Die Familie konnte sich nicht einigen, wer die Fotoalben bei sich aufbewahren sollte. An dieser Frage brachen alte Wunden auf. Einer Schwester gab das Schlichtungszimmer die erste Gelegenheit seit Jahren, auf Augenhöhe mit ihren Brüdern zu diskutieren. Das führte zu sehr emotionalen Szenen. Für diesen Fall habe ich mir ausnahmsweise mehr Zeit genommen und gleich zwei Sitzungen einberaumt.

Und die Lösung?

Die ist simpel und elegant ausgefallen: Die Familie hat die Alben dem Staatsarchiv vermacht. Damit wurde niemand bevorzugt. Ich vermute übrigens, dass seither keiner der Geschwister die Alben dort angeschaut hat – die Fotos sind längst digitalisiert. (Schmunzelt.)

In Ihrem Buch erzählen Sie von persönlichen Konflikten, die hinter verschlossenen Türen und ohne Protokoll stattfinden. Ist das nicht problematisch?

Nicht, wenn die Anonymität der Personen gewahrt wird. Leute, die durch die Geschichten erkennbar werden, habe ich vorgängig angefragt, ob das für sie in Ordnung ist.

Wieso haben Sie das Buch überhaupt geschrieben?

Um mit meinem Job abzuschliessen. Und weil ich es wertvoll finde, dass sich auch unsere Judikative von ihrer menschlichen und transparenten Seite zeigt. Mir scheint, das kommt manchmal zu kurz.

Hinweis: Hanspeter Herger: «Beim Friedensrichter streiten und schmunzeln». utzverlag, 112 Seiten. Im Buchhandel erhältlich, 32 Franken. ISBN 978-3-8316-2306-8.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen