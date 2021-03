Interview «Ich frage die Priester gar nicht, wie es ihnen geht – sie dürfen nichts sagen»: Jesuitenpater spricht in Luzern über die Situation in Belarus Pater Johannes Kahn ist derzeit in der Schweiz unterwegs, um mit Gläubigen über Weissrussland zu sprechen. Er sagt, er fühle sich zurzeit in die alte Sowjetunion zurück versetzt. Chiara Z'Graggen 09.03.2021, 05.00 Uhr

Stark wie Kaiser Augustus, grossväterlich wie Gorbatschow, vom Glauben bestärkt wie Martin Luther King: So wirkt Pater Johannes Kahn (56), den wir im Rahmen einer kirchlichen Reise durch die Schweiz in der Luzerner Altstadt treffen. In Kasachstan als jüngstes Kind einer fünfköpfigen Familie aufgewachsen, lebt er heute in Polen. Zurzeit ist er im Auftrag des Hilfswerks Kirche in Not in der Schweiz unterwegs, um über die aktuelle Situation in Weissrussland zu berichten.

Johannes Kahn weilt derzeit einige Tage in der Schweiz. Bild: Pius Amrein (Luzern, 6. März 2021)

Eigentlich hätte ein weissrussischer Pater nach Luzern reisen sollen. Nun mussten Sie einspringen. Was ist passiert?

Pater Johannes Kahn: Pater Viktor Haidukevich, der kommen sollte, durfte spontan nicht aus Weissrussland ausreisen, angeblich wegen der Coronapandemie. Aber ich bin mir sicher, dass es politische Gründe hatte.

Junge Erwachsene kämpfen in Weissrussland um ihre Freiheit. Bild: PD

In welcher Beziehung stehen Sie denn zu Weissrussland?

Ich war immer wieder für die Kirche dort unterwegs, einige meiner Mitbrüder sind in Weissrussland. Vor zweieinhalb Jahren sollte ich in diesem Land Pfarrer einer neuen Gemeinde werden, aber ich habe von der Regierung keine Genehmigung erhalten. Damit bin ich nicht der Einzige, viele werden von der Regierung nicht akzeptiert.

Haben Sie sich regimekritisch geäussert?

Nein, habe ich nicht. Ich mag Weissrussland, ich mag das Volk, es ist ein sehr friedliches und freundliches Volk, ein tüchtiges Volk. Ich habe viele Freunde, die dort Priester sind. Es ist ähnlich wie mit einem Visum, das nicht genehmigt und dazu keine Erklärung gegeben wird. Die Regierung muss nichts erklären. Sie entscheidet.

Was berichten Ihre Mitbrüder zur aktuellen Situation in Weissrussland?

Ich frage gar nicht. Das ist nicht ungefährlich für sie, sie dürfen sich gar nicht dazu äussern. Pater Viktor, der ursprünglich in die Schweiz kommen sollte, habe ich per E-Mail gefragt, was er den Gläubigen hier berichten möchte. Er hat sehr diplomatisch geantwortet. «Ich will mich nur sehr herzlich bedanken für die Unterstützung durch Jahre, die durch die Kirche in Not möglich geworden ist.» Das war alles. Ich habe sofort kapiert, dass E-Mails und Whatsapp von der Regierung überwacht werden. Hätte er sich kritisch geäussert, wäre nicht nur er, sondern die gesamte Kirche unter Beschuss geraten.

Markthändlerinnen auf einer Strasse in Weissrussland. Bild: PD

Welche Schikanen müssen Geistliche in Weissrussland erdulden?

Ich kann Ihnen ein Beispiel geben. Ein Mitbruder von mir war zur Mittagszeit mit einem griechisch-katholischen Priester und einem weiteren unterwegs, um zu dritt auf einem Hügel zu beten. Dann sind sie von der Polizei aufgegriffen worden – als Demonstranten. Nach 24 Stunden wurden sie freigelassen, dann wurden sie angeklagt und mussten vor Gericht. Dort mussten sie erklären, dass sie keine Demonstranten sind und nur kurze Zeit gebetet haben. So und dank ihrem guten Anwalt wurden sie doch noch freigelassen.

Weissrussland gilt als letzte Diktatur Europas. Wie zeigt sich das im Alltag der Leute?

Eine Diktatur ist immer gekoppelt an ein Regime. Das sowjetische Regime gibt es heute noch genauso wie vor der offiziellen Auflösung der UdSSR. Dieselben Regeln, dieselbe Maschine. Die Leute, meist junge, freiheitssuchende Menschen, werden gewaltsam aus ihren Wohnungen gerissen und ins Gefängnis gesteckt. Sprich: Die Wohnungstür schützt dich nicht vor dem Regime.

Was passiert dann mit diesen Leuten?

Darüber spricht man nicht. Aber man kann es sich denken, wenn man sich daran erinnert, dass das Regime unbewaffnete Leute einfach erschiesst. Oder dass junge Mädchen und Frauen gequält werden von Polizisten. Das Problem ist: Die Öffentlichkeit sieht nicht, was mit Unschuldigen hinter Gittern oder in den eigenen Wohnungen passiert. Wer die Macht hat, macht alles, was er will. Er wird dafür nicht gerichtet, zumindest nicht auf dieser Erde.

Weissrussland oder Belarus? Seit 30 Jahren trägt die ehemalige «Weissrussische Sozialistische Sowjetrepublik» die offizielle Bezeichnung «Republik Belarus». Die Verwendung ebendieser soll dem Missverständnis entgegenwirken, dass Belarus zu Russland gehört.

Von woher wissen Sie diese Dinge?

Ich habe viel mit Leuten gesprochen, die aus Weissrussland ausgereist sind. Das Regime wollte, dass niemand ausserhalb der Landesgrenzen von diesen Gräueltaten erfährt. Deswegen wurden zeitweise E-Mails oder Whatsapp gesperrt.

Wie steht es mit der Ausreise von Weissrussen aus dem Land: Ist das überhaupt möglich?

Ja, mit Sicherheit, auch die Einreise ist möglich. Die Krux ist aber, dass du nie weisst, ob du Freund oder Feind der Regierung bist. In diesen unruhigen Zeiten ist die Kontrolle der Leute jedenfalls viel grösser, das war bereits in meiner Kindheit in Kasachstan so.

Pater Johannes wurde die Einreise nach Weissrussland auch schon verwehrt. Bild: PD

War dies früher anders?

Zu Beginn, in den Neunzigern, wusste man noch nicht recht, was man tun soll. Gorbatschow war ein Demokrat, ein freiheitsliebender Mensch. Er ist auf die Leute zugegangen, alles ging so schnell. Die Grenzen gingen auf, wir hatten Freiheit, alles schien möglich. Als Priester, Ordensleute durften wir alles machen; zu den Sterbenden, ins Gefängnis, auf die Krankenstationen, alles. Dann kam Onkel Putin. Kaum war er im Amt, wurde der Geheimdienst wieder aufgerüstet, er erlangte mehr Macht. Es war in der gesamten ehemaligen UdSSR wieder so wie während der Sowjetzeit.

Wie steht es um die Religionsfreiheit in Weissrussland?

Sehr friedlich. Es gibt vorwiegend orthodoxe Katholiken. Sie leben friedlich miteinander. Etwa 60 Prozent der 9,5 Millionen Einwohner Weissrusslands bekennen sich zu einem Glauben, 80 Prozent davon sind orthodox. Eines haben alle Ordensleute gemeinsam: Sie sind sozial engagiert, kümmern sich um Obdachlose oder Arme. Wir Kirchenvertreter können jetzt noch Sakramente erteilen, Gottesdienste abhalten. Aber wir müssen uns an Regeln halten, wir dürfen keinen Widerstand leisten.

In der Geschichte war es häufig so, dass Krisen die Menschen wieder näher zur Religion bringen. Ist das auch erkennbar?

Ja, vor allem auch, da sich die Weissrussen sehr unterstützt fühlen von der Kirche. Sie sehen, dass auch die Kirche unter dem Regime leidet. Zum Beispiel hat der weissrussische Erzbischof die Regierung darum gebeten, gütiger mit den Menschen umzugehen. Als er einige Wochen später nach Weissrussland einreisen wollte, wurde ihm die Einreise verwehrt.

Gibt es noch Hoffnung?

Hoffen darf man immer. Ich kenne die Sowjetunion, ich bin darin aufgewachsen. Es ist eine starke Maschine, gegen solche kann man nur schwer gewinnen. Du weisst etwa auch nie, vor wem du stehst. Es gibt sehr viele Polizisten, die zivil unterwegs sind und so die Bevölkerung überwachen.

Hatten Sie jemals Angst, in Weissrussland zu sein?

Nein. Nicht nur, weil ich es mir gewohnt bin, sondern auch, weil man für die Wahrheit, die Menschenrechte einstehen sollte. Wir sind nicht lange auf dieser Welt, einige vielleicht über 100 Jahre. Für die Wahrheit sollte man stehen. Die Menschen weltweit brauchen Unterstützung, wir als Kirche sind schon immer dafür eingestanden.

Wie sind die Jungen gegenüber dem Westen eingestellt?

Sie mögen ihn. Sie gehen nach Westeuropa studieren und kommen dann wieder nach Weissrussland zurück. Die Heimat ist für die sehr wichtig, sie möchten dort etwas aufbauen, das Land vorantreiben. Sie haben zwar Angst, aber stehen zur Freiheit und Wahrheit. Es ist wie bei der Geburt. Eine Mutter leidet, wenn ihr Kind auf die Welt kommt. Aber das neue Leben kommt und damit die Freude.