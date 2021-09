Ausbildungen für Gesundheitsjobs in Zentralschweiz sehr beliebt

Interview «Interesse an Gesundheitsberufen ist so hoch wie nie»: Bildungszentrum Xund will mehr Quereinsteiger Das Zentralschweizer Bildungszentrum Gesundheit in Luzern verzeichnet gerade in der Pandemie steigende Studierendenzahlen. Wegen des riesigen Bedarfs werden zunehmend auch Quereinsteigerinnen angesprochen. Alexander von Däniken Jetzt kommentieren 27.09.2021, 05.00 Uhr

Einblick in eine Klasse für Gesundheitsberufe im Bildungszentrum Xund in Luzern.

Bild: Pius Amrein (26. April 2021)

Seit Beginn der Pandemie ist der Mangel an Pflegefachpersonen nicht nur chronisch, sondern akut. Schon 2016 hat das Schweizerische Gesundheitsobservatorium (Obsan) berechnet, dass in knapp zehn Jahren 65'000 Pflegende fehlen werden. Nun zeigt der aktuelle Versorgungsbericht des Obsan, der kantonalen Gesundheitsdirektoren und des nationalen Ausbildungsverbands der Gesundheitsberufe: Theoretisch würden die prognostizierten Ausbildungsabschlüsse bis 2029 ausreichen, um den Fachkräftebedarf zu decken.

Warum trotzdem mehr Nachwuchs benötigt wird, erklären Jörg Meyer und Tobias Lengen im Interview. Meyer ist SP-Kantonsrat und Direktor des Zentralschweizer Bildungszentrums Gesundheit Xund. Lengen ist Xund-Vizedirektor und Geschäftsführer des Zentralschweizer Berufsbildungsverbands für Gesundheitsberufe.

In diesem Sommer sind im Bildungszentrum Xund Abschlüsse gefeiert und Neueintritte verzeichnet worden. Wie entwickeln sich die Zahlen?

Tobias Lengen: Sehr erfreulich. Den Absolventen der höheren Fachschule wie zum Beispiel den Pflegefachfrauen und -männern HF können wir dieses Jahr 285 Abschlussdiplome überreichen. Demgegenüber stehen 360 Neueintritte. In zwei Jahren dürften es also rund 30 Prozent mehr Absolventinnen und Absolventen sein. Auch auf der Grundbildung wie der Fachfrau Gesundheit zeigen die Zahlen nach oben.

Jörg Meyer: Das Interesse an den Gesundheitsberufen ist so hoch wie nie, was uns sehr freut und den Fachkräftemangel etwas entschärfen dürfte.

Fachfrau und Fachmann Gesundheit ist grösste Gruppe Das Zentralschweizer Bildungszentrum Gesundheit, kurz Xund, zählt stetig mehr Auszubildende und Studierende. Ihre Zahl ist von 2389 im Jahr 2016 auf 2663 im letzten Jahr gestiegen. Die grösste Gruppe bilden die angehenden Fachfrauen und Fachmänner Gesundheit (Fage, 2020:1624), gefolgt von den Pflegestudierenden der höheren Fachschule (719). Neun von zehn Lernenden sind weiblich. Rund die Hälfte der angehenden Fage arbeitet in Alters- und Pflegeheimen, ein Drittel in Spitälern und Kliniken, 10 Prozent bei Spitex-Organisationen. Von den angehenden Pflegefachfrauen HF arbeiten rund zwei Drittel in Spitälern und Kliniken, knapp ein Viertel in Alters- und Pflegezentren und 9 Prozent bei Spitex-Organisationen. (avd)

Verzeichnen Sie vermehrt auch Quereinsteiger?

Tobias Lengen, Geschäftsführer des Zentralschweizer Gesundheits-Berufsbildungsverbands. PD

Tobias Lengen: Seit einigen Jahren beträgt der Anteil an Quereinsteigenden in der höheren Fachschule rund 20 Prozent. Dabei handelt es sich oft um Erstberufe, die im weiteren Sinn zum Gesundheitsbereich zählen; etwa Dentalassistenten oder medizinische Praxisassistentin. Auch diverse gewerbliche Erstberufe sind vertreten. Nebst den Quereinsteigenden verzeichnen wir vermehrt auch Wiedereinsteigerinnen zwischen 40 und 50, die sich ein paar Jahre ausschliesslich um die Familie gekümmert haben.

Inwiefern hat das höhere Interesse einen Zusammenhang mit der Pandemie oder mit politischen Anliegen wie der Pflegeinitiative oder deren Gegenvorschlag (siehe Box)?

Jörg Meyer, Direktor des Zentralschweizer Bildungszentrums Gesundheit, Xund. PD

Jörg Meyer: Die Pandemie zeigt in aller Deutlichkeit, wie wichtig Gesundheitsberufe sind. Auch dürfte das Arbeiten für und mit Menschen stärker in den Vordergrund gerückt sein – genauso wie die Konjunktursicherheit. Bei der Pflegeinitiative oder dem Gegenvorschlag, der eine Aus- und Weiterbildungsoffensive in diesem Bereich vorsieht, handelt es sich um Anliegen, die den Fachkräftemangel längerfristig entschärfen sollen. Dieses Ziel begrüssen wir sehr.

Die Pflegeinitiative und der Gegenvorschlag Die Situation in der Pflege verbessern will die eidgenössische Volksinitiative «Für eine starke Pflege», über die am 28. November abgestimmt wird. Sie verlangt, dass der Bund die Arbeitsbedingungen in den Spitälern, Heimen und Spitexorganisationen verbindlich regeln soll. Er müsste zum Beispiel Vorgaben machen zur Höhe der Löhne oder für eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf sorgen, etwa durch Vorschriften in Bezug auf die Dienstpläne. Bundesrat und Parlament geht die Initiative zu weit. Sie stellen ihr einen indirekten Gegenvorschlag gegenüber. Dieser sieht vor, dass die Aus- und Weiterbildung während acht Jahren mit bis zu einer Milliarde Franken gefördert werden soll. Pflegefachpersonen sollen gewisse Leistungen direkt abrechnen können, wobei ein Kontrollmechanismus verhindern soll, dass dadurch die Gesundheitskosten und die Krankenkassenprämien steigen. (avd)

Nun zeigt der neuste Versorgungsbericht, dass sich der Fachkräftemangel bis 2029 praktisch auflösen könnte, weil es bis dahin genügend Abschlüsse geben wird. Warum braucht es zusätzliche Anstrengungen?

Tobias Lengen: Aufgrund der Berufsverweildauer: Über 40 Prozent der ausgebildeten Pflegefachleute steigen im Verlauf ihrer Karriere wieder aus dem Beruf aus. Neben Massnahmen, welche die Attraktivität des Berufs steigern, braucht es also auch mehr Nachwuchs.

Das klingt nicht besonders nachhaltig.

Jörg Meyer: Für eine nachhaltige Verbesserung ist es wichtig, die anspruchsvolle Arbeit und damit verbundene Belastung auf zusätzliche Schultern zu verteilen. Wir sind für die Aus- und Weiterbildung zuständig, während die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber sich für attraktive Rahmenbedingungen einsetzen. Auch hier gibt es bereits gute Ansätze. Die Pandemie als Ausnahmesituation hat die Arbeitsbelastung natürlich zusätzlich verschärft.

Letztes Jahr hat Ihr Bildungszentrum die Spitäler und Heime entlastet, indem Auszubildende für Praktika eingesetzt worden sind. Wie hat die Pandemie die Ausbildung selbst beeinflusst?

Jörg Meyer: Die Hygiene- und Abstandsregeln waren und sind im Schutzkonzept von Xund zentral. Dazu haben wir bei der Ausbildung punktuell einen stärkeren Fokus auf diese Themen gelegt. Neu kommen vermehrt auch Schulungen dazu, bei denen wir vor Ort zum Beispiel in Heimen praktische Weiterbildungen im Umgang mit Atemnot geben.

Wie hoch ist die Impfquote unter den Lernenden bei Xund?

Tobias Lengen: Diese erheben wir nicht. Wir gehen davon aus, dass es ein Abbild der Betriebe sein wird, bei denen die Lernenden angestellt sind. In der Zeitung konnte man lesen, dass im Luzerner Kantonsspital die Impfrate rund 85 Prozent beträgt. Wir hören aber auch von Betrieben, wo der Wert etwas tiefer sein dürfte. Wir empfehlen unseren Studierenden und Lernenden die Impfung.

Wie wollen Sie unabhängig der Pandemie sicherstellen, dass sich genügend potenzielles Gesundheitspersonal finden lässt?

Tobias Lengen: Wir haben schon angesprochen, dass mit der Zahl der Auszubildenden auch jene der Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger wächst. Hier sehen wir weiteres Potenzial. Deshalb starten wir im ersten Quartal des nächsten Jahres eine entsprechende Kampagne.

Jörg Meyer, Sie haben im Frühling 2020 von einem Gesundheitscluster Zentralschweiz gesprochen, in dem Xund, Hochschule und Universität Luzern künftig stärker zusammenarbeiten sollen. Ist das Projekt wegen der Pandemie auf Eis gelegt worden?

Jörg Meyer: Es gibt bereits einzelne Projekte zwischen zwei oder allen drei Schulen. Ab Herbstsemester dieses Jahres startet zum Beispiel an der Uni Luzern der neue Bachelor-Studiengang in Gesundheitswissenschaften. Einige Module gibt es in Zusammenarbeit mit den anderen Schulen. Weitere gemeinsame Projekte sind in Planung.