Interview Joghurt-Experte Andreas Schnider rührt seit 24 Jahren mit dem kleinen Löffel an Der 53-jährige Molkereimeister aus Meggen entwickelt Frischprodukte bei Emmi. Auf seine jüngste Kreation ohne Zucker ist er besonders stolz. Eine ähnliche Idee hatte schon ein berühmter Arzt. Roger Rüegger 24.05.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Andreas Schnider in der Laborküche bei Emmi. Bild: Boris Bürgisser (Emmen, 6. Mai 2021)

Anstelle eines Haselnuss-Joghurts verzehrte ich kürzlich versehentlich eines mit Marroni. Kastanie in Joghurtform geht mir nicht durch die Speiseröhre. Haben Sie das entwickelt?

Es ist ein Produkt unseres Teams, nicht von mir persönlich. Zudem stellen wir bei diesem Joghurt die Fruchtzubereitung nicht selber her, weil Marroni ein Saisonprodukt ist. Wir kaufen die vom Spezialisten ein.

Womöglich erklärt dies, warum ich es nicht mag. Ohne das Produkt zu kritisieren: Wenn ich Haselnuss in Gedanken habe, aber Marroni im Mund, ergibt das eine gewisse Diskrepanz?

Das versteht sich. Haselnüsse und Marroni sind braun, also auf den ersten Blick ähnlich. Vielleicht wurde beim Packungsdesign der Unterschied zu wenig hervorgehoben. Hier könnte man optimieren.

Es war zu später Stunde, als ich das Joghurt öffnete. Zudem habe ich bald einen Termin zum Sehtest. Ganz schuldfrei bin ich nicht. Zurück zu Ihnen. Was ist Ihre Aufgabe?

Die Entwicklung von Frischprodukten für den nationalen und internationalen Markt. Wie erwähnt, werden Früchte für die meisten Produkte hier in Emmen verarbeitet. Darum besuchen Leute aus unserer Abteilung regelmässig Fruchtproduzenten im In- und Ausland. So wie ein Spitzenkoch den Frischmarkt aufsucht.

Ist das nicht der Job der Einkaufsabteilung?

Generell schon. Wir von der Entwicklung müssen die Produzenten kennen und ihnen vermitteln, welche Eigenschaften ihrer Früchte für unser Endprodukt entscheidend sind. Ein Produzent lässt extra für Emmi die Aprikosen lange am Baum reifen. Für die Pur-Linie verwenden wir nur Joghurt, Zucker und Früchte. Keine Aromen, kein Farbstoff. Deshalb ist es wichtig, dass die Früchte reif und vollmundig schmecken.

Wie homemade Fruchtjoghurt?

Mit dem Unterschied, dass beim industriell hergestellten Joghurt pasteurisierte Früchte verwendet werden, damit das Produkt nicht schimmelt.

Ich kenne Leute, die Joghurt am Tag des Verfalldatums wegwerfen. Unnötig, oder?

Wenn das Joghurt keinen Schimmel aufweist und sich der Deckel nicht wölbt, kann man es essen. Dafür lege ich die Hand ins Feuer. Joghurt ist fermentiert und konserviert sich mehrheitlich selber. Das ist ja die Idee hinter dem Produkt.

Emmi

Neulich hat man mir an der Kasse ein Joghurt Pur «Ohne» mitgegeben. Haben Sie da auch Ihre Finger im Spiel?

Das ist unsere neue Linie, die wir ohne Kristallzucker nach einem speziellen Verfahren herstellen. Zucker wird durch Datteln ersetzt.

Warum?

Die Lebensmittelbranche will den Zuckeranteil reduzieren. Mehrere Produzenten und der Bund haben 2015 die Erklärung von Mailand unterschrieben. Damit das Joghurt Pur ohne Kristallzucker den Nerv der Konsumenten trifft, verwenden wir Datteln als Süssmittel.

Wie sind Sie auf die Dattel gekommen?

Durch Zufall. Mein Auftrag lautete, mach Joghurt ohne Kristallzucker. Aus Erfahrung wissen wir, dass Joghurt ganz ohne zusätzliche Süsse nur wenige Fans findet. Ich unterhielt mich an einer Messe mit einem Hersteller, der Maschinen baut, die in der Milchindustrie eigentlich nicht eingesetzt werden. Mehr sage ich dazu nicht. Von der Idee bis zur Umsetzung dauerte es eine Weile. Zuerst musste ich das Marketing überzeugen, danach galt es, mit der Produktion die Realisierung zu prüfen.

Das Joghurt der Linie Pur ist also Ihr Baby?

Beim Standard Joghurt-Pur mit den drei Zutaten war ich als einer von mehreren Personen involviert. Das Joghurt Pur ohne Kristallzucker trägt aber meine Handschrift. Darauf bin ich auch stolz.

Allzu süss sind die Joghurt «Ohne» nicht.

Das ist so. Interessant ist auch Ihre Feststellung. Wir beide gehören zu der Bevölkerungsgruppe, die dieses Joghurt tendenziell für zu wenig süss halten. Frauen hingegen finden es gut. Sie verbinden weniger Süsse mit gesunderer Ernährung, wogegen Männer einfach weniger Genuss feststellen. Die Sensibilisierung für Kristallzucker ist bei Frauen weiter fortgeschritten. Das ergaben Umfragen unserer Marketingabteilung.

Bild: Boris Bürgisser (Emmen, 6. Mai 2021)

Wie erfahren Sie, was die Leute mögen?

Durch Konsumententests, Kommentare in sozialen Medien oder anhand von Rückmeldungen unserer Grosskunden. Die Lehre, die wir daraus ziehen, ist, dass wir vielleicht bei der nächsten Sorte etwas mehr zur Mitte rücken und die Männer etwas mehr zufriedenstellen.

Und den Anteil an Datteln erhöhen?

Oder eine andere Sorte finden, die sich eignet.

Fruchtzucker ist aber auch nicht ohne. Eignen sich Datteln besonders?

Ja, Zucker ist zwar Zucker. Der springende Punkt ist: Datteln beinhalten viele Spurenelemente, Mineralstoffe, Ballaststoffe und Vitamine. Genau wie Äpfel. Beim Kristallzucker jedoch gehen Vitalstoffe bei der Herstellung verloren. Das wusste bereits der Arzt Maximilian Bircher, der in seinem Sanatorium im Zürcher Oberland Patienten unter anderem mit Rohkost-Diät behandelte. Bekannt wurde seine Apfeldiätspeise, die Patienten Birchermüesli nannten. Wir machen bei der Pur-Linie ohne Zucker dasselbe, aber eben mit Datteln.

Isst man noch Joghurt, wenn man das halbe Leben beruflich damit zu tun hat?

Jeden Morgen bereite ich mir mein Müesli mit Joghurt, Cerealien und einem geriebenen Apfel zu. Das Geräusch der Bircherraffel hört man immer in unserem Haushalt. Und ja, ich mag das Waldbeeren-Joghurt sehr.

Ein Kollege fragte mich, warum kaum ein Apfel-Joghurt im Regal zu finden ist. Sie sagen doch, dass Äpfel gesund sind?

Der Apfel hat sich nicht durchgesetzt. Ein Joghurt hat acht bis zehn Prozent Fruchtanteil. Für Äpfel war dieser Fruchtanteil zu wenig. Beim Birchermüesli mit 30 Prozent Fruchtanteil, das wir auch in der Produktepalette haben, ist der Apfel aber Pflicht.

Als grösste Schweizer Milchverarbeiterin produziert Emmi auch vegane Produkte. Ist das nicht ein Widerspruch?

Wir müssen Produkte herstellen, die der Konsument verlangt. Seit zehn Jahren sind Milch- und Joghurtkonsum rückläufig. Emmi muss sich bewegen und offen sein für Veränderungen. Zumal die Anlagen vorhanden sind, um vegane Produkte zu verarbeiten. Ich arbeite gerne auch mit Mandelmilch und Hafer. Wir verwenden dabei ausschliesslich Schweizer Hafer, was eine Chance für unsere Landwirtschaft ist. Vor allem junge Leute steigen von herkömmlichen auf Milchersatzprodukte um.

Damit ich weiss, wovon ich schreibe, versuchte ich ganz jugendlich den «vegan Caffè Drink Almond Macchiato». Rückblickend war das Marroni-Joghurt gar nicht so übel. Muss man ein Produkt mögen, um es zu entwickeln?

Es ist bestimmt ein Vorteil. Aber wenn ich morgens vor 10 Uhr ein Dessert degustieren muss, braucht es für mich auch Überwindung. Doch das gehört zu unserem Job. Der Löffel ist unser wichtigstes Werkzeug.