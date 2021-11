Interview Kaffee ist Marcel Wagners Lebenselixier – im wahrsten Sinn des Wortes Nichts ist älter als Zeitungen von gestern. Der 57-jährige Marcel Wagner versteht es jedoch, diese zu verkaufen. Sein Rezept: Kalter Kaffee. Bei mehreren heissen Tassen in Dagmersellen und in seinem offenen Atelier in Aarau verriet er uns mehr darüber. Roger Rüegger Jetzt kommentieren 14.11.2021, 14.42 Uhr

«Master Coffee» Marcel Wagner stellt derzeit Bilder aus Kaffee auf Zeitungspapier im Restaurant Kreuzberg aus. Hier mit dem Joker.



3. November 2021

3. November 2021)

Wie viel Kaffee verbrauchen Sie in 24 Stunden?

Marcel Wagner: Zum Trinken?

Ja klar.

Rund zwei Liter. Am liebsten aus der Mokkakanne.

Manche behaupten, Kaffee sei ihr Lebenselixier. Bei Ihnen stimmt dies, weil Sie damit auch Bilder malen. Wieso nicht mit Farben – und warum auf Zeitungspapier?

Das mit der Zeitung war ein Missgeschick vor fünf Jahren, als ich ein Hostel am Brienzersee führte. Beim Warten auf Kundschaft verschüttete ich Kaffee auf die Zeitung. Ich bemerkte, dass Zeitungspapier und Kaffee harmonieren und malte aus der Situation heraus ein Bild. So hat sich meine Kaffeemalerei entwickelt.

Inzwischen sind Sie bekannt als «Master Coffee». Wer gab Ihnen den Namen?

Eine Freundin aus Angola hat mir den im Zusammenhang mit der Kaffeemalerei angehängt. Zuerst hatte ich nicht so Freude daran, dass eine dunkelhäutige Frau mich so nennt. Das Klischee des Masters und der Afrikanerin fand sie aber lustig, und neckte mich damit. Heute gefällt mir die Bezeichnung und ich finde, dass der Name passt.

Der Dalai Lama.



3. November 2021

3. November 2021)

Sie mussten letztes Jahr Ausstellungen in Amsterdam und in Bremen verschieben. Wie populär ist der Master Coffee in der Schweiz?

In der Kaffee-Szene kennt man mich. Es gibt einige Röstereien und mit Jura und Tchibo auch grössere Unternehmen, mit denen ich zusammengearbeitet habe. Neben einigen Dauer- und Galerie-Ausstellungen in Europa habe ich etliche Bars, Geschäfte oder Clubs gestaltet. Zuletzt das ehemalige Kino Scala in Zofingen. Im Restaurant Kreuzberg in Dagmersellen habe ich meine erste Ausstellung im Kanton Luzern, aber es tut sich auch in der Stadt etwas.

Ihre Bilder kann man im Kreuzberg vor Ort erwerben. Kalter Kaffee auf Zeitungspapier lässt sich eigentlich nur schwer verkaufen. Wie erleben Sie das?

Die Bilder habe ich erst vor wenigen Tagen installiert. Man müsste die Gäste fragen. In der Regel sind die Leute jedoch erstaunt, dass die braune Farbe eben nicht Farbe ist, sondern Kaffee. Das weckt ein gewisses Interesse. Die Frage, die immer wieder gestellt wird, lautet: Sind die Bilder haltbar?

Und?

Ja, sie sind. Die Kaffeemalerei ist ein altes Handwerk, das habe nicht ich erfunden. Vor der Industrialisierung haben die meisten Maler ihre Farben selbst hergestellt und mit Kaffee, Kohle, Sepia oder Rotwein gearbeitet. Alles, was Flecken gibt, eignet sich. Seit Farben industriell hergestellt werden, ist diese Form von Malerei in Europa jedoch fast gänzlich verschwunden. Wer mit Kaffee malte, galt fortan als armer Künstler, und als solcher will man ja nicht angesehen werden.

Die nächste Frage ist gegeben.

Arm bin ich nicht. Ich lebe, oder: Ich überlebe mit meiner Malerei.

Johnny Depp.

3. November 2021

Ihr offenes Atelier in der Äschbachhalle in Aarau hat beachtliche Ausmasse. Etwas mehr als Überleben liegt schon drin?

Den Raum hat mir die Eigentümerin angeboten, um das Quartier zu beleben. Ich lebe auch grösstenteils hier. Im Gegenzug dafür organisiere ich Anlässe. Vor allem aber geniesse ich hier meine Freiheit.

Schöner Steilpass. Als Militärdienstverweigerer mussten Sie sechs Monate absitzen. Sie bezeichneten das Gefängnis als die beste Zeit Ihres Lebens bis dahin. Ist es Ihnen zuvor derart schlecht ergangen?

Nein, aber ich hatte ein Dach über dem Kopf, warmes Essen und mir wurde das Malen bewilligt. Zudem konnte ich in gemeinnütziger Arbeit alte Menschen betreuen, wunderbar. Ansonsten hatte ich keine Verpflichtungen. Ich genoss die Freiheit, nur eben hinter Gittern.

Bevor Sie den Dienst verweigerten, zogen Sie in Erwägung, ins Kloster einzutreten. Wäre das nicht gescheiter gewesen?

Ich habe im Kapuzinerkloster in Olten an die Pforte angeklopft, weil ich neugierig war, was mich hinter den Mauern erwartet. Es war interessant, mich mit gebildeten Leuten über das Leben, die Menschheit und das Sein auszutauschen. Und ich hatte Zugang zu einer beeindruckenden Bibliothek. Aber das Ordensleben war dann doch nicht meine Welt. Die Zeit half mir aber, mich auf die Gerichtsverhandlung vorzubereiten.

Charles Chaplin.

3. November 2021

Ihre Haft war fruchtbar. Neben der Malerei liessen Sie sich später zum Kunsttherapeuten ausbilden und arbeiteten selbstständig mit jungen Leuten. Sie hatten fortan eine Menge Verpflichtungen.

Nach der Ausbildung als Kunsttherapeut gründete ich eine Anlaufstelle für fremdplatzierte Jugendliche, die mit ihrer Verhaltensoriginalität in konventionellen Institutionen den pädagogisch-therapeutischen Rahmen sprengten. Am Ende betreuten wir in 16 Vollzeitstellen 40 Jugendliche. Bei uns mussten sie anpacken, zum Beispiel mit Pferden Baumstämme aus dem Wald ziehen. Um ihre Fähigkeiten zu fördern, haben wir mehrere kleinere Betriebe und Firmen gegründet.

Die Institution existiert nicht mehr. Warum?

Ich gab mir zehn Jahre. Nach etwas mehr als neun Jahren habe ich den Betrieb geschlossen, weil die Nachfolge nicht so geregelt werden konnte, wie ich mir das vorgestellt habe. Wir haben für alle Jugendlichen Lösungen gefunden und auch sämtliche Mitarbeitenden hatten nach einer Weile wieder eine Stelle.

Das Heim war nur ein Standbein. Sie betrieben in Lenzburg ein Restaurant, eine Musik-Bar, brauten Bier, liessen Holzspielzeuge herstellen, Autos reparieren und setzten Ihre Pferde als Brauereirosse ein. Alles gleichzeitig und mehr oder weniger erfolgreich. Was ist aus dem Unternehmer geworden?

Das stand alles im Zusammenhang mit dem Heim und guten Mitarbeitern. Die Brauerei – man stelle sich vor, ein Jugendheim mit eigener Brauerei – verschenkte ich, die Gasthäuser übernahmen Mitarbeiter, andere Betriebe gab ich auf oder verschenkte sie ebenfalls. Ich reiste nach Thailand, wo ich mit der Malerei besser leben konnte als in der Schweiz.

Die Wände Ihres Ateliers zieren viele Bilder desselben Formats. An mehreren Orten stapeln sich ebensolche Werke. Wie viele sind es?

Rund 1500, und jeden Tag kommt ein neues dazu. Die Bilder im Format 30 × 40 Zentimeter sind mein Tagebuch, die anderen sind Auftragsmalerei oder Bilder für Galerien.

Viele bekannte Gesichter hat Wagner mit Kaffee auf Zeitung gemalt.

3. November 2021

3. November 2021)

Es sind bekannte Gesichter wie Dalai Lama, Charles Chaplin, Johnny Depp, Jacques Ives Cousteau, der Joker, Marilyn Monroe oder Marla Glen auf Zeitungen porträtiert. Wodurch lassen Sie sich inspirieren?

Von aktuellen Ereignisse oder Schlagzeilen, die mich zum Nachdenken anregen. Cousteau setzte sich schon vor Jahren für den Schutz der Meere ein. Das hat auch aktuellen Bezug. Ich übernehme auch Aufträge via Instagram oder per E-Mail.

Auch von Prominenten?

Ja, etwa Marla Glen. Ich lernte sie persönlich kennen, während ich die Band Schandmaul als Tourneekoch begleitete.

Tourneekoch waren Sie auch?

Das war ein Job. Glen besuchte mich, als ich im Schwarzwald wohnte und wollte ein Bild. Von Promis mache ich immer zwei Porträts, eines für sie, eines für mich.