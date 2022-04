Digitalexpertin Rahel Estermann zur Luzerner Digitalstrategie

Interview Kantonsrätin und Digitalexpertin bewertet Luzerner Digitalstrategie: «Ein solcher Kulturwandel braucht Zeit» Die Luzerner Regierung will mit ihrer Digitalstrategie ein Zeichen setzen. Ist ihr das gelungen? Die Digitalexpertin und Grünen-Kantonsrätin Rahel Estermann gibt Antworten. Dominik Weingartner Jetzt kommentieren 09.04.2022, 05.00 Uhr

Diese Woche hat die Luzerner Regierung den Planungsbericht «Strategie zur Gestaltung des digitalen Wandels in Wirtschaft, Gesellschaft und öffentlicher Verwaltung» vorgelegt. Der Bericht wird voraussichtlich im Juni im Kantonsrat diskutiert. Anschliessend sollen konkrete Massnahmen definiert und umgesetzt werden.

Bei der Erstellung des Berichts wurden externe Expertinnen und Experten zu Rate gezogen. Zu ihnen gehört Rahel Estermann. Die 34-Jährige forschte an der Universität Luzern zum Thema Digitalisierung und verfasste eine Dissertation zum Datenjournalismus. Die Stadtluzernerin politisiert seit 2018 für die Grünen im Kantonsrat, ist Co-Vorsitzende der Fraktion und arbeitet als stellvertretende Generalsekretärin der Grünen Schweiz in Bern. Im Interview sagt Estermann, was sie von der Digitalstrategie der Luzerner Regierung hält.

Rahel Estermann ist Co-Chefin der Grünen-Fraktion im Luzerner Kantonsrat. Sie forscht zudem an der Universität Luzern zur Digitalisierung. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 6. April 2022)

Was macht eine gute Digitalstrategie eines Kantons aus?

Rahel Estermann: Eine Digitalstrategie darf sich nicht nur um Zukunftsfantasien drehen, sondern soll konkrete Chancen für Menschen, Unternehmen und den Kanton aufzeigen. Digitalisierung ist kein Selbstzweck. Es braucht Ziele, man muss wissen, wo man hin will. Dabei kann Technologie helfen.

Wie zufrieden sind Sie mit der Digitalstrategie der Luzerner Regierung?

Sie ist in Ordnung. Der Kanton hat damit einen echten Schritt ins 21. Jahrhundert, das digitale Zeitalter, gemacht. Er hat die Digital- mit der Kantonsstrategie vernetzt, das ist gut. Ich bin positiv überrascht von den vier Grundsätzen: Förderung der Chancengerechtigkeit; Bildung als Basis für den Erfolg; Transparenz, Vertrauen und Sicherheit fördern; und den digitalen Wandel vernetzt gestalten. Die Strategie anerkennt, dass bei der Digitalisierung alle mitgenommen werden müssen. Die Menschen müssen befähigt werden, diesen Wandel zu gestalten. Die grundsätzliche Strategie zu formulieren, ist jedoch der einfache Teil dieser Arbeit. Schwieriger wird die Umsetzung, die muss man abwarten.

Was bedeutet Chancengerechtigkeit in Zusammenhang mit Digitalisierung?

Dazu gehört eine flächendeckend gute Netzinfrastruktur. Aufgrund der vielen Onlinesitzungen während der Pandemie wurde mir bewusst, wie schlecht erschlossen gewisse Gebiete im Kanton sind, im Gegensatz zur Stadt Luzern mit ihrem Glasfasernetz. Schnelle Verbindungen sind eine Grundvoraussetzung für einen erfolgreichen digitalen Wandel. Das hat die Regierung im Bericht erkannt. Chancengerechtigkeit hat zudem viel mit Bildung zu tun. Gebildete Menschen haben es einfacher, die Chancen der Digitalisierung zu nutzen.

Wie sieht die Rolle des Kantons bei der Digitalisierung in verwaltungsfremden Bereichen aus?

Ich nehme das Beispiel Landwirtschaft. Der Mitte-Kantonsrat Thomas Grüter hat ein spannendes Postulat eingereicht, in dem er den Kanton auffordert, die Chancen der Digitalisierung in der Landwirtschaft zu fördern. Das kann etwa in der Ausbildung der Landwirtinnen und Landwirte passieren oder bei der Aufbereitung von Daten, die für die Landwirtschaft interessant sind. Der Kanton verfügt über Handlungsspielraum. Ich hoffe, er nimmt ihn in Zukunft stärker wahr.

Wenn man Daten in der Breite nutzbar machen will, muss man sie offenlegen. Ist der Kanton Luzern dazu bereit?

Der Kantonsrat hat Ende 2019 ein Postulat von mir zu Open Government Data ohne Gegenstimme überwiesen. Dabei geht es darum, den Zugang zu Behördendaten in maschinenlesbarer Form aufzubauen und langfristig zu gewährleisten. Die Überweisung ohne Gegenstimme war bereits ein versteckter Paradigmenwechsel, was die Transparenz des Kantons betrifft. Es handelt sich quasi um ein Öffentlichkeitsprinzip für Daten.

Inwiefern kommt der Datenschutz der Nutzung von Daten in die Quere?

Der Datenschutz setzt Grenzen, das ist so. Das ist aber auch sein Sinn und Zweck. Es geht darum, Menschen und ihre persönlichen Daten vor Missbrauch zu schützen. Der Datenschutz ist darum ein wichtiges Instrument der Bürgerinnen und Bürger gegenüber dem Staat. Dass diese Grenzen für Verwaltungen manchmal mühsam sind, ist richtig. Gleichzeitig wird der Datenschutz auch als Ausrede benutzt. Dass gewisse unproblematische Daten zwischen verschiedenen Abteilungen nicht geteilt werden, liegt an fehlenden Schnittstellen und «Silo-Denken», nicht am Datenschutz. Das will der Kanton in Zukunft ändern. Das heisst aber auch, dass er es bisher nicht gemacht hat. Es müssen zuerst die Schnittstellen geschaffen werden, da sind wir noch nirgends.

Wie viel davon ist Kulturwandel und wie viel ist Technik?

Software kann heute viel, wenn man denn will und die nötigen Ressourcen zur Verfügung stellt. Da hat die Verwaltung sicher noch Luft nach oben. Ein solcher Kulturwandel braucht aber auch Zeit, die Mitarbeitenden müssen neue Kompetenzen aufbauen.

Eine Kernaufgabe des Kantons liegt bei der digitalen Verwaltung. Zuletzt kämpften mehrere IT-Projekte – Educase, Steuersoftware und Service-Portal – mit Schwierigkeiten. Woran liegt das?

Es ist schwierig, einen konkreten Grund zu nennen, weil diese Projekte auf verschiedenen Ebenen laufen. Gewisse Aspekte werden nun parlamentarisch untersucht. Aber die Fälle sind schon ein Symptom für eine Verwaltung, die noch nicht agil genug denkt und zu stark die eigene Perspektive im Blick hat. Im Kanton Zug wird bei IT-Projekten jeweils ein leerer Stuhl in den Raum gestellt, der eine Kundin oder einen Kunden symbolisieren soll. Das wirkt auf den ersten Blick lächerlich, aber die Nutzerinnen- und Nutzerperspektive muss bei IT-Projekten einbezogen werden. Das ist noch nicht überall angekommen. Zudem merke ich, dass eine digitale Denkweise, eine mutige und positive Grundhaltung zum digitalen Wandel, auf höchster Ebene bei den Regierungsräten fehlt. Da gibt es Aufholbedarf.

Die Regierung will die Entwicklung einer Luzerner E-ID fördern. Gleichzeitig arbeitet der Bund an einer neuen Lösung. Ergibt das Sinn?

Wenn der Bund schnell liefert, muss Luzern nicht für ein halbes Jahr Nutzung sein eigenes Projekt auf die Beine stellen. Aber mir gefällt der Wille der Luzerner Regierung, der in dieser Passage des Berichts zum Ausdruck kommt. Sie will Verantwortung übernehmen und nicht immer auf andere warten. Das ist ein gutes Signal.

