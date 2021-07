Neuenkircher Baufirma Muff nach Gerichtsentscheid in Bedrängnis

Interview «Kaum Platz für Industrie oder Gewerbe»: Neuenkircher Baufirma Muff ist nach Gerichtsentscheid in Bedrängnis Die Muff AG muss ihren illegal erstellten Werkhof in Neuenkirch abbrechen. Firmeninhaber Geri Muff hat sich schon länger auf ein solches Verdikt eingestellt. Trotzdem hat er bisher keinen neuen Standort gefunden. Christian Glaus 08.07.2021, 05.00 Uhr

Muss weg: Werkhof der Baufirma Muff im Sellenboden in Neuenkirch. Bild: Boris Bürgisser (Neuenkirch, 3. Juli 2021)

Erstmals seit 2016 äussert sich die Neuenkircher Baufirma Muff gegenüber unserer Zeitung zum Rechtsstreit um ihren Werkhof im Sellenboden. Inhaber Geri Muff wirkt gelassen, obwohl er den Werkhof seiner Firma innerhalb eines Jahres abbrechen muss.

Der Gemeinderat hat entschieden, dass Ihre Bauten im Sellenboden bis August 2022 verschwinden müssen. Was bedeutet das für Ihre Firma?

Geri Muff: Für uns kommt dieser Entscheid nicht überraschend. Wir gingen schon seit längerer Zeit davon aus, dass wir einen neuen Standort suchen müssen. Die Situation präsentiert sich aber schwierig. Obwohl ich mich seit der Übernahme der Firma vor 2,5 Jahren in der Gemeinde umschaue, habe ich in Neuenkirch bisher noch keinen neuen Standort gefunden.

Das heisst, Sie müssen die Gemeinde verlassen?

Ohne Werkhof können wir als Baufirma nicht bestehen. Deshalb führe ich auch in Nachbargemeinden Gespräche. Ein Standortwechsel ist aber mit einem gewissen Risiko verbunden: Wir sind stark in Neuenkirch verankert und haben hier viele Kunden. Immerhin kann das Magazin noch ein Jahr lang stehen bleiben. Das verschafft uns etwas Luft. Der Rest ist machbar, obwohl ich gehofft hatte, dass der Abbruch der Nebenbauten nicht gerade in die Bauhauptsaison fällt.

Es scheint, als hätten Sie sich mit dem Entscheid des Gemeinderats abgefunden. Akzeptieren Sie diesen?

Ja. Es ist nicht in meinem Interesse, das Verfahren weiter zu verlängern. Die Rechtslage ist nach dem Bundesgerichtsurteil klar. Wichtig ist mir, die Standortfrage möglichst rasch klären zu können. Das schafft Planungssicherheit für meine Mitarbeiter und Kunden.

Angefangen hat alles mit einer Baubewilligung, welche die Gemeinde in den 1970er-Jahren widerrechtlich erteilt hatte. 2012 brachte dann ein Nachbar das juristische Verfahren ins Rollen. Verspüren Sie einen gewissen Groll?

Nein, ich bin niemandem böse. Ich wusste um die Situation, als ich die Firma vor 2,5 Jahren übernahm. Auch das Bundesgerichtsurteil nehme ich nicht persönlich. Es ging dem Gericht darum, die Praxis bei nicht bewilligten Bauten ausserhalb der Bauzonen zu verschärfen. Schade ist aber, dass es in Neuenkirch kaum Platz gibt für Industrie- oder Gewerbebetriebe. Ich hatte gehofft, dass sich mit der Ortsplanungsrevision, die nächstes Jahr abgeschlossen wird, Flächen auftun. Doch das kommt nun zu spät für uns.