Interview «Kriens fehlen Einnahmen» – darum kämpft Finanzvorsteher Roger Erni für die Steuererhöhung Das Krienser Budget ist wegen einer Steuererhöhung sehr umstritten. Jetzt noch mehr zu sparen, wäre allerdings sehr schmerzhaft, sagt Finanzvorsteher Roger Erni (FDP). In Zukunft will der Stadtrat aber ausgeglichene Abschlüsse präsentieren – und dieses Ziel in einem Reglement verbindlich festhalten. Stefan Dähler 13.01.2021, 12.13 Uhr

­Am 24. Januar stimmt Kriens über das Budget 2021 ab. Dieses sieht eine Steuerfusserhöhung von 1,9 auf 2,0 Einheiten sowie mehrere Sparmassnahmen vor. Dennoch resultiert bei einem Gesamtaufwand von 207 Millionen Franken ein Defizit von 0,6 Millionen. Das kritisieren besonders FDP und SVP – und empfehlen ein Nein (die Argumente der Gegner finden Sie hier). Finanzvorsteher Roger Erni (FDP) nimmt Stellung.

Der Krienser Finanzvorsteher Roger Erni (FDP), fotografiert in der Finanzabteilung im Stadthaus.

Bild: Dominik Wunderli (Kriens, 12. Januar 2021)

Gemäss der neuen Finanzstrategie muss Kriens während fünf Jahren ausgeglichene Abschlüsse schreiben. Nun enthält das Budget 2021 trotz Steuererhöhung ein Defizit. Wieso?

Es stimmt, das darf eigentlich nicht sein. Doch der alte Stadtrat, der das Budget noch erarbeitet hat, war auf Kurs, bis der Kanton im Juni 2020 neue Zahlen zur Bildung bekanntgab, die sich negativ auf die Krienser Finanzen auswirkten. So erhalten wir beispielsweise weniger Pro-Kopf-Beiträge für die Volksschule und müssen mehr für Kantischüler bezahlen. Diese Mehrkosten konnte man dann nicht mehr kompensieren.

SVP und FDP finden, es bestehe noch weiteres Sparpotenzial. Wie sieht der Stadtrat das?

Der Grossteil unserer Ausgaben ist wegen gesetzlicher oder vertraglicher Pflichten gebunden, der Spielraum ist sehr klein. Streichen könnte man allenfalls freiwillige Leistungen wie die Sonnenbergbahn oder die Badi, aber das will niemand. Ein weiteres Problem ist, dass gewisse Sparmassnahmen Folgekosten haben. Kürzen wir etwa bei den Haushaltsbeiträgen für die Spitex, gehen mehr Leute ins Heim, was für die Stadt noch teurer ist.

Zahlen wir noch weniger für Betreuungsgutscheine, arbeiten die Leute weniger, was sich bei den Steuereinnahmen auswirkt oder bei den Sozialausgaben.

Ausserdem würde die Attraktivität von Kriens als Wohnort sinken.

Gibt es nicht auch Kürzungsmöglichkeiten, die die Bevölkerung weniger stark spüren würde? Die Gegner nennen etwa die Kommunikation.

Es kann sein, dass man bei einigen Posten noch etwas abzwacken kann. Das sind dann aber bloss ein paar zehntausend Franken, was niemals ausreicht. Hinzu kommt, dass wir einige der im Budget 2021 geplanten Entlastungsmassnahmen nicht umsetzen können. Beispielsweise sind höhere Billettsteuereinnahmen eingeplant, was wegen Corona unerreichbar geworden ist.

Die Steuereinnahmen wurden sehr defensiv budgetiert. Trotz Steuererhöhung ist für 2021 fast derselbe Betrag eingeplant wie 2020.

Die Steuereinnahmen wurden nicht «sehr defensiv», sondern vorsichtig angesetzt. Denn in den letzten Jahren fielen die effektiven Erträge stets tiefer aus als budgetiert. Auch für die Rechnung 2020 zeichnet sich ab, dass etwa ein siebenstelliger Betrag fehlt. Corona wird uns, Stand heute, nicht so hart treffen wie Gemeinden mit höheren Firmensteuereinnahmen, zumal die Arbeitslosenzahlen wegen der Kurzarbeit noch nicht so stark gestiegen sind. Dennoch ist es richtig, vorsichtig zu budgetieren, denn so besteht endlich eine realistische Chance, Überschüsse zu erzielen. Und solche brauchen wir dringend, um das zu erwartende Millionendefizit für 2020 zu decken, die Finanzstrategie einzuhalten und wieder Handlungsspielraum zu erhalten. Wenn wir bei einem Nein an der Urne für ein zweites Budget 2021 einfach die heute realistisch budgetierten Steuereinnahmen ohne entsprechende konkrete Hinweise nach oben korrigieren, polieren wir damit zwar die Zahlen etwas auf – das strukturelle Defizit gehen wir damit aber nicht an. Fakt bleibt: Kriens fehlen Einnahmen für all das, was wir heute finanzieren müssen.

Das Budget 2021 wurde noch vom alten Stadtrat erarbeitet. Bei einem Nein erhielte der neue Stadtrat die Gelegenheit, seine eigene Vorlage auf die Beine zu stellen. Wäre das nicht eine Chance?

Nein, denn wie erwähnt, besteht kaum Handlungsspielraum. Das neue Budget käme wohl nicht viel anders raus. Gleichzeitig entstünde für die Verwaltung ein grosser Mehraufwand, um die Vorlage seriös zu überarbeiten.

Die dadurch gebundenen Ressourcen würden dann fehlen, um für das Budget 2022 wirklich nachhaltige Korrekturvorschläge zu erarbeiten.

Und der Budgetierungsprozess für 2022 beginnt bereits im Februar oder März 2021.

Hält der Stadtrat also auch bei einem Nein am 24. Januar an einer Steuererhöhung fest?

Das ist noch offen, aber die Wahrscheinlichkeit ist gross. Es ist denkbar, dass wir eine schwarze Null hinkriegen, aber wohl nur mit Massnahmen, die es dann im Einwohnerrat schwer haben werden wie beispielsweise den erwähnten Kürzungen bei den Betreuungsgutscheinen oder der Spitex. Und falls das Budget ein zweites Mal scheitert, muss es vom Regierungsrat festgelegt werden.

Wäre das denn so schlimm?

Staatspolitisch wäre das sehr unschön, denn wir wollen eine selbstständige Stadt sein. Für mich als Finanzvorsteher wäre es zwar gemütlich, denn ich könnte mit dem Finger auf den «bösen» Kanton zeigen. Das ist auf keinen Fall unser Ziel, wir wollen das verhindern.

Ihre Partei, die FDP, sagt, sie könne sich eine Steuererhöhung nur vorstellen, wenn die Stadt ein Finanzhaushaltsreglement einführt. Ist ein solches in Arbeit?

Ja, wir werden es bereits im März dem Einwohnerrat vorlegen. Das Reglement sieht wie schon unser Strategiepapier «Stadtfinanzen im Gleichgewicht» ausgeglichene Abschlüsse während fünf Jahren vor – wäre aber verbindlich, während die Strategie nur eine Empfehlung darstellt. Sollte das jetzt vorliegende Budget abgelehnt werden, käme die neue Vorlage im April ins Parlament. Wenn diese vom Einwohnerrat angenommen wird, könnten die FDP und allenfalls Teile der SVP die Kröte der Steuererhöhung im zweiten Budget allenfalls schlucken, um ein Eingreifen der Kantonsregierung zu vermeiden.

Haben Sie schon Signale der Kantonsregierung, welche Art von Budget sie festlegen würde?

Nein, aber wenn man sieht, dass der Regierungsrat 2018 in Emmen die Steuern um 0,2 Einheiten erhöht hat, gehe ich davon aus, dass er auch für Kriens eine Steuererhöhung beschliessen würde, zumal unsere Verschuldung sehr hoch ist.