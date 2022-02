Interview Langnauer Reitlehrerin sattelt um auf Longhorn Cisco Alexandra Hess (47) betreibt im Reidner Ortsteil Langnau eine Western-Reitschule. Sie reitet aber nicht nur mit Pferden. Derzeit bildet sie einen Texas-Longhorn-Ochsen als Reittier aus. Roger Rüegger Jetzt kommentieren 06.02.2022, 15.31 Uhr

Alexandra Hess auf ihrer Ranch mit dem Longhorn-Ochsen Cisco. Bild: Dominik Wunderli (Reiden, 3. Februar 2022)

Kennen Sie die Serie «High Chaparral»?

Alexandra Hess: Natürlich, die mochte ich sehr, wie auch «Bonanza».

Der Rancher Big John Cannon hält in dieser Geschichte Longhorns. Bei Ihnen lebt auch ein solches Tier. Liessen Sie sich von den TV-Western inspirieren?

Nein, als diese Western ausgestrahlt wurden, war ich noch ein Kind, aber damals schon ein grosser Pferdefan, weshalb ich mich nur auf diese Tiere im TV konzentrierte.

Dann lag es ja fast auf der Hand, dass Sie dereinst eine Western-Reitschule führen würden. Haben Sie dieses Ziel immer verfolgt?

Nein, meine Eltern meinten, ich solle einen vernünftigen Beruf lernen. So wurde ich Handarbeitslehrerin. Mit zwölf nahm ich Reitunterricht. Und als Lehrerin eröffnete ich 2001 eben eine Reitschule.

Welchem Umstand ist es zu verdanken, dass Sie nun auch Viehzüchterin sind?

Ich liebe Tiere. Bei uns zu Hause in der Stadt Luzern lebten immer viele verschiedene Kleintiere. Obwohl es in unserer Wohnung eigentlich verboten war, hielten wir Kaninchen, Fische, Stabheuschrecken und kurz sogar Hühner. Dies, weil ich auf der Strasse einen Karton mit Küken gefunden hatte.

Das erklärt die Kuhhaltung noch nicht.

Wir besuchten vor vier Jahren die «National Western Stock Show» in Denver in den USA. Höhepunkt war die Longhorn-Parade durch die Stadt bis zu den Lagerplätzen, wo die Tiere in Eisenbahnwagen verladen wurden. Aber eigentlich interessierte mich diese Rinderrasse schon früher. Die Show hat mich nur in meinem Vorhaben bekräftigt, solche Rinder zu halten.

Vermutlich nicht nur, weil sich ein Longhorn gut auf einer Ranch macht?

Nein, dafür gibt es einen gewichtigen Grund. Ich hatte vor einigen Jahren vor, nach Portugal auszuwandern. Die Frage war aber, womit man in diesem Land eine Ranch bewirtschaftet. Pferde gibt es dort genug und von Westernreiten will in Portugal niemand etwas wissen. So überlegte ich eine Alternative mit Kühen als Reit- und Arbeitstiere. Es müsste eine genügsame Rasse sein, die im kargen Gebiet gut auskommt. Da bin ich auf das Longhorn aufmerksam geworden. Dürre und Hitze machen dieser Rasse nichts aus. So holte ich vor drei Jahren in der Ostschweiz den vier Wochen alten Ochsen Cisco. Die Auswanderung ist aber vorerst auf Eis gelegt.

Cisco ist nun aber hier. Da er ein Ochse ist, wird das Züchten etwas schwierig.

Ihn habe ich nicht für die Zucht geholt. Neben Cisco leben die Kuh Stracciatella und ihr Kalb Stunggi hier auf der «To be Ranch». Für die Zucht importierte ich aus den USA drei Longhorn-Embryos, die später einzeln dem Muttertier Stracciatella eingepflanzt werden.

Was haben Sie mit den Kühen vor?

Cisco werde ich ab diesem Frühling einreiten und später einfahren. Ich will ihn an verschiedenen Messen dem Publikum präsentieren. Ziel ist, weitere Longhorns zu erwerben und diese als Reit- und Arbeitstiere auszubilden. Es wären ausschliesslich männliche Tiere, die sonst geschlachtet würden.

Dann haben Sie ihn vor der Schlachtbank gerettet?

Wahrscheinlich wäre er nicht mehr am Leben, wenn ich ihn nicht auf die Ranch geholt hätte.

Gibt es einen Markt für Longhorns als Reit- und Arbeitstiere?

Es ist mir nicht bekannt, dass Longhorns vermittelt werden, die geritten werden können. Da wäre ich dann wohl eine Pionierin. Und apropos, die robusten Tiere kann man vor einen Wagen spannen, wie die Pioniere im Wilden Westen es taten, oder man kann mit ihnen im Wald Holz rücken.

Arbeitstier und Ochsengespann sind ja gut und recht. Doch nehmen Sie das Wort Cowboy – oder Cowgirl in Ihrem Fall – nicht etwas zu wörtlich? Auch für eine Western-Reitschule ist das Reiten auf Kühen doch eher ungewöhnlich.

Nein, Kühe und Ochsen eignen sich in begrenztem Ramen schon als Reittiere. An der Show in Denver konnten Besucherinnen und Besucher auf den Longhorns reiten und sich dabei fotografieren lassen. Und betreffs Cowboy, ja, das nehme ich wörtlich. Bei mir kann man sich an einer Ranch-Olympiade als Cowboy oder Cowgirl fühlen und beim Hufeisenwerfen oder Linedance-Kursen sein Geschick beweisen. Auch Kutschenfahrten und Ponyreiten sind im Programm – nicht aber der Ritt auf dem Longhorn.

Ausgerechnet der Longhorn-Reitunterricht ist nicht im Angebot?

Reitunterricht bei mir wird ausschliesslich auf dem Rücken der Pferde stattfinden. Bei der Arbeit mit Cisco sind nur ich und meine Mitarbeiterin Barbara beteiligt. Den Ochsen reiten werde aber vorerst hauptsächlich ich.

Haben Sie Erfahrung mit der Arbeit mit Kühen, insbesondere mit dem Reiten dieser Tiere?

Mit Stracciatella arbeite ich schon seit einigen Jahren. Wir beide lernen aber jeden Tag noch voneinander. Ich finde noch heraus, wie sie zu handeln ist. Als langjährige Rösselerin kenne ich das Verhalten der Tiere. Die Kuh ist aber doch völlig anders im Wesen als das Pferd. Allein weil sie einen kürzeren Hals als Pferde haben, kann man ihnen nicht einfach mit den Zügeln die Richtung vorgeben. Es gibt verschiedene Methoden, sei es mit Rufen oder dem Klopfen auf die Hörner. Kühe sind intelligent und lernfähig, wenn man ihnen Aufmerksamkeit schenkt. Stracciatella reite ich bereits, ich wollte es zuerst mit einem Tier ohne Hörner versuchen.

Ein Longhorn ohne Hörner geht ja nicht. Bei der Arbeit mit Cisco müssen Ihre Sinne wohl geschärft sein?

Unbedingt. Er ist ein gutmütiger Bursche, aber wenn er seinen Kopf dreht, nehmen seine Hörner sehr viel Raum ein. Das muss man sich bewusst sein. Aber die Arbeit mit ihm ist interessant und problemlos. Kühe sind sehr menschenbezogen. Cisco reagiert auf meine Kommandos, wenn er will. Er ist ein Teenager und ein sturer Kerl, wie Kühe eben sind. Ich nehme ihn vorerst als Training an die Leine und gehe mit ihm ins Dorf, gewöhne ihn an verschiedene Eindrücke, den Verkehr und an die Menschen.

Die bleiben sicher verwundert stehen, wenn sie euch beiden im Dorf begegnen?

Aber sicher. Man kommt mit Cisco an der Leine sofort ins Gespräch mit den Leuten. Obwohl die meisten einen Riesenbogen um uns machen. Aber das ist gut so.

