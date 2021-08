Schulstart in Luzern: Bildungsdirektor Schwerzmann im Interview

Interview Luzerner Bildungsdirektor Schwerzmann zum neuen Schuljahr: «Es kann nicht sein, dass wir sämtliche Schulzimmer mit CO2-Geräten ausrüsten» In den meisten Luzerner Gemeinden beginnt am Montag die Schule. Marcel Schwerzmann (parteilos) erklärt, weshalb Coronatests an den Schulen nach wie vor wichtig sind und wieso nicht in jedem Zimmer ein CO 2 -Messgerät stehen soll. Dominik Weingartner 21.08.2021, 05.00 Uhr

Der Luzerner Bildungsdirektor Marcel Schwerzmann

Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 18. Juni 2021)

Die Luzerner Schulen haben nun eineinhalb Jahre Corona hinter sich. Welche Spuren hat das hinterlassen?

Marcel Schwerzmann: Das lässt sich nicht so einfach sagen. Es gibt Kinder, die Defizite eingefahren haben. Andere haben profitiert, weil sie besser gelernt haben. Die meisten haben die Situation wohl sehr gut gemeistert. Entscheidend war wohl, dass wir den Präsenzunterricht so lange aufrechterhalten konnten. Die verantwortlichen Personen in der Verwaltung und in den Schulen haben rasch engagiert reagiert. Corona ist ein gesamtgesellschaftliches Thema. Bei den Kindern ist es so, dass sie ihr soziales Umfeld in der Schule haben. Aber zum Teil auch im Sport- und Musikverein, und die haben auch nicht mehr so funktioniert wie vor der Pandemie. Die korrekte Frage wäre, welche Spuren hat Corona in der Gesellschaft hinterlassen. Dazu gehören auch die Schülerinnen und Schüler.

Sie konnten bereits vor den Sommerferien eine weitgehende Lockerung verkünden. Wie lange können Sie diese aufrechterhalten?

Das liegt nicht in meiner Hand, das Departement will aber einen Betrag dazu leisten. Wir halten zum Beispiel die Reihentests aufrecht, um zu erfahren, wie die Situation nach den Sommerferien ist. Wir starten jetzt mit den gleichen Massnahmen, mit denen wir das vergangene Schuljahr beendet haben. Diese sind wenig einschneidend. Ich hoffe aber, dass wir trotzdem bald zu einer neuen Normalität zurückkehren können.

Sie müssen sich mit vielen gegensätzlichen Forderungen auseinandersetzen: Einige wollen einen stärkeren Schutz von Kindern und Lehrpersonen, andere wehren sich schon gegen das Tragen einer Maske vehement. Wie gehen Sie damit um?

Es gehört in so einer Situation dazu, diese Spannung auszuhalten. Wir leben in einem Land, in dem man unterschiedliche Meinungen haben darf. Ich habe mir Meinungen von Befürwortern und Gegner von Massnahmen angehört. So habe ich einige Gespräche mit Eltern oder auch Lehrpersonen geführt.

Konnten Sie immer hinter den Massnahmen stehen?

Ja, wir haben die Massnahmen beschlossen, von denen wir überzeugt gewesen sind, dass es sie braucht. Oberstes Ziel war immer der Schutz der Lehrpersonen sowie der Schülerinnen und Schüler.

Welche Rückmeldungen haben Sie von Eltern und Lehrern erhalten? Wurden Sie auch angefeindet?

Ich wurde nicht bedroht, aber ich habe vereinzelt sehr unhöfliche und beleidigende E-Mails erhalten. Das hat schon zugenommen, auch gegenüber den Mitarbeitenden in meinem Departement. Aber mit solchen E-Mails disqualifizieren sich die Absender selbst.

Wissen Sie, wie viele Lehrpersonen geimpft sind?

Nein, das weiss ich nicht. Es ist nicht die Aufgabe des Bildungsdepartements, darüber Statistik zu führen. Ich weiss auch nicht, ob die Schulleitungen die Impfungen ihres Personals kennen.

Spricht das Bildungsdepartement eine Impfempfehlung an Lehrpersonen und Jugendliche aus?

Nein, wir sprechen uns weder dafür noch dagegen aus. Impfen ist ein nationales Gesundheitsthema, bei dem ich mich nicht lokal äussere. Bei dieser Frage müssen die Gesundheitsbehörden argumentieren. Sowohl die Eltern als auch die Lehrpersonen sind in dieser Frage affin.

Sie wollen ab dem kommenden Schuljahr testweise CO 2 -Messgeräte in Schulräumen einsetzen. Was erhoffen Sie sich davon?

Die CO 2 -Messgeräte sind ein schwieriges Thema. Es gibt einen riesigen Hype darum, wir hatten von zahlreichen Firmen Offerten, die sämtliche Schulzimmer damit ausstatten wollten. Wir haben jetzt zirka 100 Schulräume auf allen Stufen damit ausgerüstet. Wir wollen die Daten dann auswerten und daraus Handlungsempfehlungen für alle Schulzimmer ableiten. Aber es kann nicht sein, dass wir nun sämtliche über 2000 Schulzimmer im Kanton Luzern mit CO 2 -Messgeräten ausrüsten, um dann festzustellen, dass man nach der Hälfte der Lektion kurz stosslüften sollte. Das regelmässige Lüften war schon immer wichtig, um die Konzentrationsfähigkeit zu steigern und die Luft im Raum zu verbessern.

Also wird das CO 2 -Messgerät künftig nicht zur Standardausrüstung eines Schulzimmers gehören?

Das wird die Auswertung zeigen, aber in der Tendenz nicht. Die Ausrüstung sämtlicher Schulzimmer mit CO 2 -Messgeräten erachte ich nicht als notwendig. Unsere Büros und Wohnungen sind auch nicht damit ausgerüstet. Corona darf nicht dazu führen, dass funktionierende Gewohnheiten, wie das regelmässige Raumlüften, durch Geräte ersetzt werden. Mitdenken, eigeninitiatives und verantwortungsvolles Handeln sind Eigenschaften, die wegen Corona nicht verkümmern dürfen.

Während der ersten Welle waren die Schulen geschlossen. Hat dies einen Digitalisierungsschub ausgelöst?

Digitalisierung passiert nicht über Nacht, sondern ist ein längerer Prozess. Und dieser wurde in den Luzerner Schulen schon vorher eingeläutet. Was passiert ist: Man hat die bereits vorhandenen digitalen Instrumente intensiver angewendet. Die Lehrpersonen und die Verwaltung haben Berührungsängste abgebaut und wissen nun, wie sie damit umgehen können. Das ist der Effekt, den die Schulschliessungen ausgelöst haben.

Ist das Schulsystem in der Digitalisierung nun weiter als vor der Pandemie?

Auf jeden Fall. Diese Entwicklung wollen wir fortführen. Klar ist aber auch: Die Schule soll nicht nur digital sein, das wäre völlig falsch. Aber die Lerninhalte sollen noch stärker als bisher digital unterstützt werden. Das ist eine Möglichkeit, um Schülerinnen und Schüler individueller und gezielter fördern zu können.

Welche Schwerpunkte wollen Sie in diesem Schuljahr setzen?

Da ich nicht für den Unterricht vor Ort zuständig bin, ist für mich das Schuljahr vor allem ein politisches Jahr. Es stehen zwei Planungsberichte zur Bildungspolitik an, einer zur tertiären Bildung – also zu Uni, Hochschulen und die höhere Berufsbildung. Einen zweiten Bericht erarbeiten wir zur Primarschule, Sekundarschule, Gymnasien und Berufsbildung. Diese Berichte werden in diesem Jahr fertig geschrieben und werden anschliessend im Kantonsrat diskutiert. Dabei geht es auch darum, die verschiedenen Bildungskanäle noch besser aufeinander abzustimmen.

Sind grössere Veränderungen geplant?

Dazu kann ich momentan noch nichts sagen, weil die Berichte noch nicht veröffentlicht sind.

Nach Kriens will nun auch Emmen auf Hausaufgaben verzichten. Was halten Sie davon?

Ich beobachte dies mit Interesse. Mir ist wichtig, dass Schülerinnen und Schüler ihre individuellen Stärken fördern und allfällige Schwächen ausbügeln können. Dazu benötigen sie neben Lernzeiten in der Gruppe auch individuelle Lernzeiten. Ob das über klassische Hausaufgaben oder betreutes Lernen geschieht, ist dann eine andere Frage. Von Schülerinnen und Schülern wird viel Eigeninitiative und Selbstmanagement abverlangt, was noch vermehrt zu fördern ist. Lernen lässt sich nicht zwischen Schule und Elternhaus trennen, sondern findet permanent und überall statt.

Die Pädagogische Hochschule hat so viele Abschlüsse und Anmeldungen wie noch nie. Trotzdem können noch immer nicht alle Lehrerstellen besetzt werden. Woran liegt das?

Wir haben in diesem Bereich wie andernorts auch einen Fachkräftemangel. Lehrpersonen beginnen in der Regel früh, ihr Pensum zu reduzieren. In der Primarschule unterrichten zum Beispiel viele Frauen, die selber Kinder bekommen und dann in Teilzeit arbeiten. Andere machen Weiterbildungen oder sind gar nicht mehr hauptberuflich als Lehrer tätig. Das macht es für die Schulen nicht einfacher, die Stellen zu besetzen.

Wie wollen Sie den Lehrermangel beheben?

Wir bieten an der Pädagogischen Hochschule eine sehr gute Ausbildung an. Das beweisen ja gerade die hohen Anmeldezahlen. Übrigens ist die Fluktuation sehr klein, die Verweildauer ist länger als zum Beispiel in der kantonalen Verwaltung. Ich glaube, die Ursache ist vielmehr die Teilzeitbeschäftigung. Und die ist ein gesamtgesellschaftliches Thema. Die Stellen sind zu Schuljahresbeginn bis auf ganz wenige Ausnahmen besetzt. Für diese Fälle konnten Übergangslösungen gefunden werden.