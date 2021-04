Die Grundrechte sind in der Schweizer Bundesverfassung in Art. 7 bis Art. 34 BV festgehalten. Dieser Grundrechtskatalog hat seinen Ursprung in diversen Menschenrechtserklärungen. So sind die Schweizer Grundrechte praktisch deckungsgleich mit der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK), welche die Schweiz ebenfalls ratifiziert hat. Daher werden Grundrechte oft als Synonym für Menschenrechte verwendet, was zwar naheliegend, aber letztlich nicht ganz korrekt ist.

Während in Art. 35 BV der Grundsatz festgehalten wird, dass Grundrechte in der ganzen Rechtsordnung – also auch in den verschiedenen Gesetzen, Verordnungen oder in der Rechtsprechung – zur Geltung kommen müssen, regelt Art. 36 BV die Einschränkungen der Grundrechte. So bedürfen diese einer gesetzlichen Grundlage. Schwerwiegende Einschränkungen müssen im Gesetz selbst vorgesehen sein (Art. 36 Abs. 1 BV). Zudem müssen Einschränkungen durch ein öffentliches Interesse oder durch den Schutz von Grundrechten Dritter gerechtfertigt sein (Art. 36 Abs. 2 BV).

In Art. 36 Abs. 3 BV wird die Verhältnismässigkeit geprüft. Hier wird der klassische Dreischritt angewendet: Ist die Massnahme geeignet (die «Zweckmässigkeit» der behördlichen Anordnung), erforderlich (es gibt keine mildere Anordnungen, welche dieselbe Wirkung erzielen) und zumutbar (Prüfung der Verhältnismässigkeit im engeren Sinne)? Wird dieser Dreischritt bejaht, muss gemäss Art. 36 Abs. 4 BV der Kerngehalt des entsprechenden Grundrechts geprüft werden. Dieser ist unantastbar und teilweise sogar in der Verfassung festgehalten. So steht unter Art. 10 Abs. 3 BV (Recht auf Leben und auf persönliche Freiheit), dass Folter und jede andere Art grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Bestrafung verboten sind.

Nur Grundrechtsverletzungen sind widerrechtlich

Wichtig ist: Wenn eine behördliche Anordnung dem Prüfschema von Art. 36 BV standhält, ist das Grundrecht nicht verletzt, sondern eingeschränkt. Entsprechend spricht man dann von Grundrechtseinschränkungen. Der Staat agiert somit nicht widerrechtlich. Beispielsweise bedeutet Meinungsfreiheit gemäss Art. 16 Abs. 2 BV nicht, dass man alles sagen darf. Dieses Grundrecht wird etwa durch das Schweizerische Strafgesetzbuch (StGB) eingeschränkt. So ist es strafbar, öffentlich zum Völkermord aufzurufen – auch im Ausland (Art. 259 Abs. 1bis StGB). Auch das Verharmlosen, Leugnen oder Rechtfertigen von Genoziden oder Verbrechen gegen die Menschlichkeit ist unter Umständen strafbar (Art. 261bis StGB).

Von Grundrechtsverletzungen ist die Rede, wenn die behördliche Massnahme dem Prüfschema nicht standhält. Dann hat der Staat widerrechtlich gehandelt. Oft ist dies der Fall, wenn die Erforderlichkeit nicht gegeben ist – wenn es also eine andere, mildere Massnahme gegeben hat, die dasselbe Ziel erreicht.

In ausserordentlichen Situationen können Grundrechte auch in schwerwiegender Weise per Verordnung eingeschränkt werden. Diese Möglichkeit ist ebenfalls in der Verfassung festgehalten (Art. 185 Abs. 3 BV). Dies hat eine aktuelle Relevanz: Weil nicht alle Szenarien im Epidemiengesetz festgehalten sind, gehen einige Massnahmen des Bundesrats derzeit auch auf diesen Verfassungsartikel zurück.