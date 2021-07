Interview Luzerner Regierungspräsident Marcel Schwerzmann: «Ich gebe mir Note 5» Für sein drittes Präsidialjahr nimmt sich der Luzerner Regierungsrat Marcel Schwerzmann vor, die Beziehungen zwischen Stadt und Land zu verbessern. Der Bildungs- und Kulturdirektor benotet zudem die Pandemiebewältigung – und schätzt das Feedback seines Sohns. Alexander von Däniken 01.07.2021, 05.00 Uhr

Mit dem persönlichen Bestresultat von 86 von 114 möglichen Stimmen ist Marcel Schwerzmann am 22. Juni vom Kantonsparlament zum neuen Regierungspräsidenten gewählt worden. Damit präsidiert der parteilose Politiker aus Kriens die Regierung ab Juli zum dritten Mal. Wenige Tage vor der besagten Session trafen wir den 56-jährigen Bildungs- und Kulturvorsteher im Natur-Museum Luzern zum Gespräch.

Marcel Schwerzmann wählte im Natur-Museum Luzern das Wildschwein als Bildsujet.

Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 18. Juni 2021)

Sie haben das Wildschwein als Fotosujet gewählt. Warum?

Marcel Schwerzmann: Das Wildschwein ist ein bedeutendes und beliebtes Objekt im Natur-Museum. Mir gefällt das Durchsetzungsvermögen und der feine Spürsinn dieser Tiere.

Wie lautet das Motto Ihres dritten Präsidialjahres?

«Stadt und Land. Ein Kanton.» 2017 gab es bereits ein ähnliches Motto. Aber das Thema ist nach wie vor aktuell und das Potenzial, sich anzunähern, ist noch immer gross.

Das hat auch die Abstimmung zum CO 2 -Gesetz kürzlich wieder gezeigt. Wie wollen Sie diesen Graben schliessen?

In erster Linie geht es ums Zuhören und ums Gehörtwerden. Wir werden jede Woche je einer Persönlichkeit aus dem städtischen Raum und aus dem ländlichen Raum eine Stimme geben. Das werden Personen aus der Wirtschaft, Politik, Gesellschaft, Sport oder Kultur sein. Wichtig ist die Botschaft, dass es zwischen Stadt und Agglomeration einerseits und der Landschaft andererseits wesentlich mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede gibt. Manchmal ist uns das gar nicht bewusst. In diesem Luzerner Museum zum Beispiel gibt es Exponate aus Willisau, umgekehrt können im Schloss Heidegg in Gelfingen auch Stücke aus der Stadt Luzern stehen.

Da spricht der Kulturvorsteher. 2016 wählten Sie für Ihr zweites Präsidialjahr und als Finanzdirektor «Luzern ist ein Innovationsmotor» als Motto. War das rückblickend eine Feststellung oder ein Ziel?

Das Ziel war, der Bevölkerung in Erinnerung zu rufen, dass es im Kanton Luzern sehr innovative Unternehmen gibt. Dass wir vielen Firmen eine Plattform gegeben haben, ist von den Firmenchefs sehr geschätzt worden und hat wohl auch in der Bevölkerung für den einen oder anderen Aha-Moment gesorgt. Ein aktuelles Beispiel: Die auf Kaffeemaschinen spezialisierte Thermoplan AG in Weggis nutzt ihre Innovationskraft und Know-how, um Beatmungsgeräte herzustellen, und trug so ihren Teil zur Bewältigung der Pandemie bei.

Für Ihr erstes Präsidialjahr 2011 haben Sie kein Motto gewählt.

Ja, das Motto wurde meines Wissens erst 2014 mit dem Solarjahr eingeführt, welches Robert Küng ausgerufen hatte.

Dafür gibt es einen Artikel mit einem Bild, auf dem Sie 2011 an der Luga mit Vertretern des Gastkantons Appenzell Ausserrhoden posieren. Politiker leben von Publikumsanlässen. Haben Sie in der Coronazeit gelitten, weil die direkten Kontaktmöglichkeiten fehlten?

Jein. Es war zwischendurch schön, mehr Zeit für sich zu haben. Und dank der digitalen Möglichkeiten konnten die so wichtigen beruflichen und persönlichen Kontakte gepflegt werden. Aber klar, die spontanen Begegnungen haben gefehlt. Sie sind sehr wichtig, um den Puls zu spüren und Sorgen zu hören. An der 150-Jahr-Feier der Rigibahnen vom 21. Mai durfte ich vor Ort sein und mit einer Landwirtin ein sehr interessantes Gespräch führen. Das war nach einer kontaktarmen «Durststrecke» ein super Erlebnis.

Wie hat Corona Sie beruflich und privat gefordert?

Das war beruflich schon eine grosse Herausforderung. Wir mussten im Regierungsrat und in der Verwaltung schnell reagieren und uns auf sich stetig ändernde Rahmenbedingungen einstellen. Das ist uns, denke ich, gut gelungen. Privat habe ich mich stets an die Empfehlungen und Massnahmen gehalten. In der Freizeit waren mein Sohn und ich oft auf dem See oder in der Natur.

Ihr Sohn ist elfjährig und geht zur Schule, Sie sind seit zwei Jahren Bildungsdirektor: Wie prägt das Ihre Beziehung?

Mein Sohn sagt mir schon, wenn ihm am Bildungssystem etwas nicht passt. Die Maskenpflicht in den Schulen gab zum Beispiel Anlass zu Diskussionen. Ich schätze diese direkten Rückmeldungen.

Welche Schulnote geben Sie sich zur Bewältigung der Pandemie in Ihrem Departement?

Eine 5. Perfekt kann man eine Pandemie rückblickend nicht bewältigen. Aber die ergriffenen Massnahmen waren verhältnismässig, haben das Infektionsrisiko minimiert, in den Schulen grösstenteils Präsenzunterricht ermöglicht, und selbst die Abschlussprüfungen konnten erfolgreich durchgeführt werden.

Von aussen betrachtet fast so überraschend, wie das Coronavirus gekommen ist, hat Aldo Magno gekündigt – nach nur sechs Monaten als Leiter der Dienststelle Volksschulbildung. Wie gross war Ihre Überraschung?

Sehr gross. Wir verlieren mit ihm eine überaus kompetente Fachperson. Ich bedauere seinen Entscheid sehr.

Magno hat vorher die Dienststelle Gymnasialbildung geleitet. Haben Sie ihm die neue Position nahegelegt oder ging die Initiative von ihm aus?

Sowohl als auch: In der Geschäftsleitung des Bildungs- und Kulturdepartements, wo unter anderem alle Dienststellenleiter Einsitz haben, habe ich Aldo Magno als sehr engagierten und kompetenten Fachmann kennen und schätzen gelernt. Im Zuge der Pensionierung des damaligen Leiters der Dienststelle Volksschulbildung konnte ich mir darum Aldo Magno als dessen Nachfolger sehr gut vorstellen. Als es so weit war, haben wir aber ein internes Bewerbungsverfahren durchgeführt, bei welchem auch Aldo Magno alle Schritte durchlaufen hat. Dabei zeigte er sich an der neuen Stelle sehr interessiert. Aber jetzt ist es leider so, wie es ist. Ich wünsche ihm am neuen Arbeitsort alles Gute und nutze die Situation, um organisatorische Veränderungen zu prüfen.

Mit der Personalführung sind Sie vertraut: Als Finanzdirektor hatten Sie das kantonale Personalwesen zwölf Jahre unter sich. Was war bei Ihrem Wechsel ins Bildungs- und Kulturdepartement die grösste Herausforderung?

Das neue Umfeld mit neuen Mitarbeitenden. Ich durfte viele spannende Persönlichkeiten kennen lernen, wollte aber auch rasch eine funktionierende Chemie aufbauen. Gleichzeitig musste ich mich sehr schnell in komplexe Dossiers einarbeiten. Ich wurde zum Beispiel auf einen Schlag Präsident der drei tertiären Schulen Universität, Hochschule Luzern und Pädagogische Hochschule Luzern. Das hat mich sehr gefordert, bereitet mir jetzt aber umso mehr Freude. Dieses Departement hat zwar homogenere Dienststellen, deckt aber trotzdem einen unglaublich breiten Bereich ab. Die Bildung ist sehr komplex organisiert und deckt zahlreiche Anspruchsgruppen ab.

Als Finanzdirektor waren Sie auch Präsident der Schweizerischen Informatikkonferenz – und damit quasi oberster Informatikchef aller Verwaltungen des Landes. Wie sind der Kanton und die Luzerner Gemeinden digital aufgestellt?

Recht gut, wie sich jetzt in der Pandemie gezeigt hat. Ein Beispiel: Bei zahlreichen Gemeinden sind bereits digitale Schalter im Einsatz. Diese müssen nun harmonisiert werden. Die Bürgerinnen und Bürger wollen sich nicht durch zahlreiche, unterschiedliche Portale durchkämpfen. Nicht nur im Hintergrund, sondern auch im Vordergrund geht es um die Vereinfachung und Vereinheitlichung von Prozessen.

Seit 2007 sind Sie Regierungsrat. Was machen Sie im Sommer 2023, wenn Sie nach vier Amtsperioden Ihre politische Karriere beenden?

Das weiss ich noch nicht, ob ich dann die politische Karriere beende. Als Parteiloser habe ich das Privileg, als Letzter entscheiden und kommunizieren zu können.

Marcel Schwerzmann (56) ist der amtsälteste Luzerner Regierungsrat (seit 2007). Bis 2019 leitete der parteilose Politiker das Finanzdepartement, seither steht er dem Bildungs- und Kulturdepartement vor. Der Krienser ist liiert, hat einen Sohn und zählt das Segeln und die Fasnacht zu seinen Hobbys.