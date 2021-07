Interview Luzerner Stabschef Vinzenz Graf zum Hochwasser: «Es gilt nach wie vor die höchste Gefahrenstufe» Das Gröbste ist überstanden, das Worst-Case-Szenario ist nicht eingetreten. Stabschef Vinzenz Graf mahnt aber weiterhin zur Vorsicht. Livia Fischer 19.07.2021, 05.00 Uhr

Vinzenz Graf, Leiter des Kantonalen Führungsstabs.

Bild: Boris Bürgisser (Reussbühl, 6. Januar 2021)

Die Unwetter der letzten vier Wochen und insbesondere das Hochwasser hielten viele Einsatzkräfte auf Trab, unter anderem insgesamt 44 Feuerwehren mit 1263 Feuerwehrangehörigen sowie 454 Zivilschützer – und Vinzenz Graf. Als Feuerwehrinspektor und Stabschef des kantonalen Führungsstabs ist der 63-Jährige aus Beromünster in Krisensituationen besonders gefordert. Im Gespräch blickt er auf die vergangenen Wochen zurück und erklärt, warum Luzern nur bedingt mit einem blauen Auge davongekommen ist.

Vinzenz Graf, die Lage beruhigt sich zunehmend. Auch Meteorologen geben Entwarnung: In den nächsten Tagen sind keine grossen Niederschläge mehr zu erwarten. Haben wir jetzt alles überstanden?

Vinzenz Graf: Die grösste Hochwassergefahr ist vorerst einmal gebannt. Der Pegel des Vierwaldstättersees hat seinen Höchststand erreicht und sinkt jetzt langsam stetig. Aktuell fliesst mehr Wasser hinaus als hinein.

Das tönt gut. Und dennoch bleiben die Schutzmassnahmen weitere Tage bestehen. So sollen die Schlauchdämme am Dienstag entfernt und ab Donnerstag die Schutzbauten entlang der Reuss abgebaut werden. Warum wartet man mit dem Abbau zu?

Für den Vierwaldstättersee sowie die Reuss vom Vierwaldstättersee bis zur Mündung kleine Emme gilt nach wie vor die höchste Gefahrenstufe. Der Pegel sinkt nur langsam und die Reuss- und Seeufer sind an einigen Stellen immer noch überschwemmt. Darum werden die Schutzmassnahmen vorderhand aufrechterhalten. An Gewässern, die Hochwasser führen, ist Vorsicht geboten.

Vinzenz Graf (rechts) beim Besuch von Bundespräsident Guy Parmelin (links, blaue Jacke) am Donnerstag in Luzern.

Bild: Pius Amrein (15. Juli 2021)

Nach wie vor gesperrt ist auch die Autobahneinfahrt am Kasernenplatz. Wann kann sie für den Verkehr wieder geöffnet werden?

Das ist noch unklar. Auch dort muss ein weiteres Sinken des Pegels abgewartet werden, damit der Wassereintritt aufhört. Die Fachleute beobachten die Entwicklung aufmerksam.

Trotz dieser Einschränkungen: Kann man sagen, dass Luzern mit einem blauen Auge davongekommen ist?

Bezüglich des Hochwassers in der Stadt Luzern schon. Das Worst-Case-Szenario ist hier nicht eingetroffen.

Aber?

Der ganze Kanton wurde im vergangenen Monat von verschiedenen Unwetterereignissen getroffen. Insbesondere das Hagelgewitter vom 21. Juni hat riesige Schäden hinterlassen. Hunderte von Dächer im Gebiet Wolhusen, über den Sempachersee bis ins Seetal wurden stark beschädigt, die Wiederherstellung wird noch Monate dauern. Zudem wurden unzählige Fahrzeuge beschädigt und insbesondere die Landwirtschaft leidet massiv. Die Betroffenheit in diesen ländlichen Gebieten ist noch immer spürbar.

Wie nahmen Sie die letzten Tage wahr?

Die eben erwähnte Situation wegen des Hagels war schwierig. Hier kamen auch die Einsatzkräfte aufgrund des Ausmasses an ihre Grenzen. Bezogen auf das Hochwasser konnte ich erleben, dass viele getroffene Vorbereitungen gut funktioniert haben. Nebst der guten Zusammenarbeit aller Beteiligten – zum Beispiel jene von Feuerwehr und Zivilschutz in den Regionen und der Stadt Luzern oder die kompetente Unterstützung der Fachleute der Abteilung Naturgefahren der Dienststelle Verkehr und Infrastruktur – ist auch positiv aufgefallen, dass nie Hektik aufkam. Man hatte frühzeitig mit den Massnahmen begonnen und genügend Zeit, diese aufzubauen. Dank den guten Prognosen und dem laufenden Austausch zwischen Einsatzkräften, Fachleuten und Behörden wurde man nie von der Entwicklung überrascht.

Und was hätte man besser machen können?

Im Moment ist es noch zu früh, um eine Bilanz über die Einsatzplanung und -vorbereitung, die Ereignisbewältigung oder die Schäden sowie die Schadensumme zu ziehen. Verbesserungspotenzial und Erkenntnisse folgen in einer Ereignisanalyse aller Beteiligen. Ich kann Ihnen versichern, dass diese sehr detailliert und kritisch gemacht wird.

Bundespräsident Guy Parmelin (rechts) besuchte Luzern, um sich ein Bild der Hochwassersituation zu machen. Vinzenz Graf erklärte die Lage. Bild: Pius Amrein (15. Juli 2021)

Gab es einen Zeitpunkt, an dem Sie dachten, das Szenario von 2005 wiederholt sich?

Selbstverständlich kamen Erinnerungen an das Hochwasserereignis hoch. Doch obwohl es durchaus Parallelen gab, die Ausgangslagen waren nicht die gleichen. Einerseits angesichts des Wasserpegels, andererseits wurden aus dem Ereignis 2005 viele Erkenntnisse gewonnen und in verschiedenen Bereichen grosse Verbesserungen umgesetzt.

Welche Massnahmen haben sich besonders bewährt?

Am See sicher der Ausbau des Reusswehrs sowie diverse Hochwasserausbauten an verschiedenen Gewässern im gesamten Kanton. Ebenso die Notfallplanungen Naturgefahren der Feuerwehren, in denen die Interventionsmassnahmen vorausgeplant sind und dank denen teils zusätzliche Ausrüstung angeschafft wurde. Und nicht zuletzt das periodische gemeinsame Training der Einsatzkräfte mit den Fachleuten und den Behörden.