Interview Mit dem alten Benziner hatte Hugo nur Probleme – so verpasste er dem Ford einen E-Motor Hugo Wermelinger (51) aus Ruswil hat einem Ford Baujahr 1929 einen Elektroantrieb eingebaut. In seiner Garage werden Autos aller Marken und Jahrgänge repariert und umgebaut. Doch es gibt eine Schmerzgrenze. Roger Rüegger Jetzt kommentieren 24.10.2021, 14.15 Uhr

Hugo Wermelinger mit dem E-Ford aus dem Jahre 1929 in seiner Garage.



Bild: Nadia Schärli (Ruswil, 20. Oktober 2021)

Diesen Oldtimer aus den Vorkriegsjahren auf Elektroantrieb umzubauen, grenzt an Blasphemie.

Hugo Wermelinger: Ja, nicht wahr? Ich bin ein Frevler. Meine Mechaniker wollten von mir ein psychologisches Gutachten erstellen lassen, als ich ihnen die Idee vorstellte.

Zurecht. Wie konnten Sie nur?

Dieses Ford-Modell wurde in grosser Stückzahl gebaut. Und es sind immer noch viele auf den Strassen, weshalb ich nie Interesse an einem hatte. Als ich vernahm, dass jemand aus der Gegend einen 29er-Ford besitzt und ihn loswerden will, kaufte ich ihm die Maschine trotzdem ab. Die grosse Liebe entwickelte sich zwischen dem Ford und mir nicht, weshalb ich keine Hemmung hatte, etwas an ihm zu verändern.

Das ist doch kein Grund, den Benzinmotor herauszureissen?

Ach, mit dem «Fourbanger» hatte ich nur Probleme. Auch nach einer umfassenden Reparatur lief die Vierzylinder-Maschine nicht rund. Weshalb also sollte ich noch mehr Geld in ein Gerät investieren, das mich nicht interessiert. Verstehen Sie mich richtig: Einen 32er-Ford hätte ich niemals elektrifiziert.

Dagegen spricht?

Das sind Maschinen, die im Originalzustand bleiben müssen. Bei wirklich seltenen Fahrzeugklassikern macht man so etwas einfach nicht.

Es gibt sehr wohl Leute, die Corvettes und andere Klassiker umbauen.

Richtig. Ich habe die Leute der Manufaktur Marton aus Küssnacht Anfang Oktober bei der Swiss Classic World in Luzern kennen gelernt. Die leisten mega gute Arbeit, weit über dem Durchschnitt. Sie haben aber mit ihrem jungen Unternehmen einen anderen Zugang zu Oldtimern als ich mit meinen 35 Jahren Praxis als Automechaniker. Für mich gibt es eine Schmerzgrenze. Aber, es gibt dennoch viele alte Fahrzeuge, die auch ich mit gutem Gewissen zu einem Elektromobil umbauen kann.

Die Aufbesserung der Öko-Bilanz hat Ihr Vorhaben wohl nicht vorangetrieben?

Nein, das spielt bei meiner Überlegung keine Rolle. Wir sind ein Unternehmen und müssen uns auch orientieren, was die Zukunft bringen könnte. Jedes neue Elektrofahrzeug auf der Strasse ist eines weniger, das zu uns in die Werkstatt kommt. Wir stehen an einem Scheideweg und können nicht unbedingt damit rechnen, dass Motoren mit 5 Liter Hubraum in absehbarer Zeit steuerbefreit werden. Wohl aber damit, dass wir mit denen nicht mehr in die Stadt oder um den See fahren dürfen. Mit meinem Ford wäre ich dann «potzt ond gschträut».

Später vielleicht einmal. Wie aber kommt der Elektro-Oldtimer bei Treffen an?

Beim Elektro-Fahrzeug-Treffen Mitte Oktober in Rothenburg war das Interesse gross und das Feedback positiv. Wobei es klar war, dass sich an diesem Treffen kaum Kritiker zu Wort melden. Das tut übrigens auch sonst kaum jemand persönlich.

Der Ford ist auch mit modernem Elektroantrieb ein Oldtimer. Bild: RB Fotografie

Und wie reagieren Petrol Heads?

Es ist mein Auto, mit dem kann ich anstellen was ich will. Es ist und bleibt auch mit dem neuen Elektroantrieb ein 92 Jahre altes Fahrzeug. Ich habe mit diesem Projekt lediglich etwas vorausgeschaut. Womöglich bin ich mit dem Antriebssystem noch etwas früh dran.

War der Umbau eine schwierige Übung?

Es war schon ein Stück Recherche und Vorarbeit nötig, bevor der Antrieb eingebaut werden konnte. Den Elektromotor haben wir bei einem Spezialhersteller in Deutschland für den Ford anpassen lassen. Ein Mitarbeiter ist mehrere Male hochgefahren, bis alle Details passten. Jetzt läuft der Ford mit einem neuen Elektromotor, aber dem originalen Dreigang-Getriebe, weshalb er auch nicht allzu leise daherkommt.

Welche Kenntnisse hatten Sie im Bereich des Elektroantriebs?

Strom ist nicht meine Stärke, war es noch nie. In der Berufsschule hatte ich in Elektrotechnik keine Bestnoten. Aber nach 35 Jahren Praxis finde ich mich mit der Materie zurecht.

Wie sehr fanden sich die Experten der MFK mit dem Mobil zurecht? Wie ging die Prüfung des Fords vonstatten?

Die Zusammenarbeit mit den Experten war unkompliziert und einwandfrei, wie man das erwarten kann und von dieser Seite gewohnt ist. Vorab musste ich jedoch Informationen zu Richtlinien und Vorlagen besorgen. Es war ein ziemlicher Hürdenlauf, bis ich sämtliche Daten gesammelt hatte. Unterstützung bekam ich mehrheitlich vom Hersteller. Aber der Ford ist jetzt vorgeführt und eingelöst. Wollen wir eine Runde fahren?

Später sehr gerne. Sehen Sie darin die Zukunft, Oldtimer auf Strom umbauen?

Egal was die Zukunft bringt – wenn Bedarf an Umbauten besteht, sind wir parat. Unser Hauptgeschäft ist aber nach wie vor der Unterhalt von ganz normalen Fahrzeugen. Es gibt interessanterweise viele Leute, die nicht zu uns kommen, weil sie das Gefühl haben, dass in Hugos Garage nur spezielle Fahrzeuge gewartet und modifiziert werden. Wir führen pro Jahr um die 200 Fahrzeuge vor.

Würden Sie auch einen Tesla umbauen, indem sie ihm ein V8-Herz einpflanzen?

Die gesetzlichen Hürden für den Umbau von Neufahrzeugen sind derart hoch, dass der Spass an einem kleinen Ort wäre. Also nächste Frage bitte.

Wie alt müsste denn ein Auto sein, damit Sie es zum Stromer umbauen würden?

Als Faustregel würde ich sagen: Jahrgang 2000 und älter. Das Fahrzeug sollte nicht zu sehr mit Elektronik versehen sein.

Was geschieht mit dem 29er-Ford, kann man den kaufen?

Eigentlich bin ich mehr Sammler als Händler. Aber für 70'000 Franken würde ich ihn geben. Doch zuerst drehen wir jetzt eine Runde.

