Zentralschweizer Pflegeverbandspräsidentin im Interview

Interview Nach Abstimmungssieg: Zentralschweizer Pflegeverbandspräsidentin warnt vor Schnellschüssen bei der Ausbildung Das deutliche Ja zur Pflege-Initiative freut Miriam Rittmann. Die Präsidentin der SBK-Sektion Zentralschweiz appelliert an die Arbeitgeber, schon Massnahmen umzusetzen. Alexander von Däniken Jetzt kommentieren 03.12.2021, 05.00 Uhr

Miriam Rittmann, Präsidentin der Zentralschweizer Sektion des Pflegeverbands SBK. Bild: Patrick Hürlimann (Zug, 1. Dezember 2021)

Mit einer Zustimmung von 61 Prozent ist die Pflege-Initiative am letzten Sonntag angenommen worden. Der Schweizerische Berufsverband der Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner (SBK) überzeugte als Urheber der Initiative auch die Stimmbevölkerung in allen Zentralschweizer Kantonen. Miriam Rittmann, Präsidentin der SBK-Sektion Zentralschweiz, über Freuden und Sorgen.

Was bedeutet das klare Ja zur Pflege-Initiative für Sie?

Miriam Rittmann: Die Bevölkerung anerkennt mit dem historischen Ja die Wichtigkeit einer professionellen Pflege und damit einer guten Gesundheitsversorgung. Das Ja ist ein ausserordentlich deutliches Zeichen an Bundesrat und an alle Parlamentarierinnen und Parlamentarier, jetzt zügig den Rahmen für gute Arbeitsbedingungen für die Pflege zu schaffen.

Wie haben die Pflegefachkräfte in den Spitälern, Spitexorganisationen und Heimen auf das Ergebnis reagiert?

Die ersten Stimmen sagen, dass das deutliche Abstimmungsresultat Hoffnung gibt und die Motivation, jetzt noch durchzuhalten und im Beruf zu bleiben, wieder gestiegen ist.

In der Zentralschweiz haben sich alle Kantone für die Initiative ausgesprochen. Das ist für ein gewerkschaftliches Anliegen nicht selbstverständlich. Wie sehen Sie das?

Das gute Resultat zeigt eben, dass die Pflege-Initiative kein rein gewerkschaftliches Thema ist. Es ging und geht dem SBK immer darum, die künftige gute Pflege zu sichern. Das ist das Anliegen aller, die sich im Pflegeberuf täglich enorm für die Patienten einsetzen. Es ist aber auch – und das ist wichtig – das Anliegen aller Menschen, die in der Vergangenheit oder in der Zukunft auf gute Pflege angewiesen sind. Insbesondere in der Zentralschweiz hat die Bevölkerung erkannt, dass es nicht reicht, auf die Verbesserungen der Arbeitsbedingungen durch die Arbeitgeber zu warten.

Jetzt beginnt auf Bundesebene die grosse Arbeit. Besonders, was die Verbesserung der Arbeitsbedingungen betrifft. Wie viel Geduld haben Sie?

Das Bundesparlament soll, wie im indirekten Gegenvorschlag ausgearbeitet, die Ausbildungsoffensive und die eigenständige Leistungserbringung sofort verabschieden. In einem zweiten Schritt muss der Bundesrat Massnahmen verabschieden, die die Abgeltung von Pflegeleistungen verbessern, und dafür sorgen, dass die Finanzierbarkeit von genügend Personal pro Schicht gewährleistet ist und der Mangel an Personal behoben wird. Die Pflegefachpersonen wollen in die Lösungsfindung einbezogen werden. Zusammen mit den Sozialpartnern können Arbeitgeber schon heute und sofort Massnahmen für bessere Arbeitsbedingungen verhandeln.

Regierungsrat Guido Graf: «Enttäuscht ist das falsche Wort» Der Luzerner Gesundheits- und Sozialdirektor Guido Graf (Mitte) plädierte namens der Regierung für den indirekten Gegenvorschlag. Ist er nun nach dem Ja zur Pflege-Initiative enttäuscht? «Enttäuscht ist sicherlich das falsche Wort», so Graf. «Ich freue mich, dass die Pflege diese breite Wertschätzung aus der Bevölkerung erfahren hat – das hat sie auf jeden Fall verdient, und zwar nicht erst seit dem Ausbruch der Coronapandemie.» Er habe als Gesundheits- und Sozialdirektor den indirekten Gegenvorschlag unterstützt, «weil damit das Pflegepersonal unmittelbar und sofort profitiert hätte». Die Pandemie habe sicher zum Ja verholfen. Nun nehme die Pflege-Initiative vor allem den Bund unmittelbar in die Pflicht. «Das heisst aber nicht, dass wir als Kantone jetzt zuwarten können und sollen, bis ein Gesetz verabschiedet ist.» Schon Massnahmen eingeleitet Der Kanton werde mit den Unternehmen prüfen, welche Massnahmen schon jetzt getroffen werden können. Es seien auch schon Massnahmen eingeleitet worden, wo die Kantone wie Luzern zuständig seien. So etwa bei der Ausbildungsverpflichtung, dem Wiedereinsteigerinnenprogramm oder bei der Überprüfung der IPS-Ausbildung. Was die kantonale Privatpflege- und Betreuungsinitiative betrifft, besteht laut Guido Graf insofern ein Zusammenhang mit der Pflege-Initiative, als dass eine längere Betreuung zu Hause das professionelle Pflegepersonal in den Institutionen entlaste. Der Gegenvorschlag der Regierung soll sich am Kernanliegen der kantonalen Initiative orientieren, dass betreuende und pflegende Personen zielgerichteter unterstützt werden. Grafs Departement werde am 7. Dezember über die Fristverlängerung informieren. (avd)

Sie drücken also aufs Tempo. Welche Massnahmen können denn schon umgesetzt werden?

Die Arbeitgeber können mit den Sozialpartnern zum Beispiel die Dienstplanung flexibler gestalten. Fünf Tage hintereinander Frühdienst und dann fünf Tage Spätdienst – das ist nicht mehr zeitgemäss. Einzelne Arbeitgeber haben hier schon reagiert, was sehr positiv ist. Vor Schnellschüssen bei der Ausbildung sei aber gewarnt.

Weshalb?

Die nun bei den Kantonen ins Kraut schiessenden Ideen wie eine «Ausbildung light» oder den Ausbau von Kompetenzen von Pflegenden mit Fähigkeitszeugnis führt nicht zum Ziel. Wird die Qualität der Pflege durch Schnellbleichen verschlechtert, fördert das zusätzlich den Ausstieg von frustriertem diplomiertem Personal und frisch ausgebildete Fachangestellte Gesundheit werden verheizt. Es braucht nachhaltige Lösungen und längerfristig verlässliche Arbeitsbedingungen.

Ablehnende Positionen gab es – wenn überhaupt – nur verhalten: Wie stark hat die Pandemie dem Anliegen geholfen?

Sehr, vor allem die Bevölkerung hat erkannt, wie wichtig die Pflegeberufe sind. Wir haben die Abstimmung bei der Bevölkerung gewonnen, nicht bei der Politik. Wobei anzumerken ist, dass wir schon viel länger um bessere Arbeitsbedingungen kämpfen.

Ein Argument der Gegner war, dass die Umsetzung der Initiative für Prämien- und Steuerzahlende teuer zu stehen komme.

Es wird künftig mehr pflegebedürftige Menschen geben. Bis jetzt ist in der Pflege viel über Effizienzsteigerungen aufgefangen worden. Aber das geht nicht mehr auf. Gute Pflege kostet. Das muss sich politisch noch durchsetzen. Wichtig ist, dass die Kostensteigerungen nicht nur über Prämien, sondern auch über die öffentliche Hand getragen werden.

Im Kanton Luzern nimmt sich der Regierungsrat viel Zeit, um einen Gegenvorschlag zur Pflege- und Betreuungsinitiative auszuarbeiten, welche eine bessere Belohnung für Angehörige von Pflegebedürftigen fordert. Wie wichtig ist dieses Anliegen?

Die Pflege- und Betreuungsinitiative leistet einen wichtigen Beitrag zur Stärkung neuer Versorgungsmodelle. Sie ist wichtig, entschärft aber den Fachpersonalmangel nicht. Auch bei der Betreuung durch Angehörige muss professionelle Pflege zur Sicherung der Qualität involviert sein.

Der SBK hat die nationale Initiative lanciert und gewonnen. Was sind Ihre nächsten Schritte?

Die Sektion Zentralschweiz ist bereit, schon nächstes Jahr mit Verhandlungen zu regionalen Branchengesamtarbeitsverträgen zu beginnen. Damit könnte ein Mindeststandard gesetzt werden, welche Arbeitsbedingungen in den Heimen, in der ambulanten Pflege sowie in Spitälern und Kliniken gelten sollen.

