Interview «Persönliche Angriffe haben zugenommen» – Luzerner Ständerätin Andrea Gmür über ihr erstes Jahr als Fraktionschefin 2019 schaffte Andrea Gmür-Schönenberger den Sprung vom National- in den Ständerat. Kurz darauf wurde sie Präsidentin der Mitte-Fraktion. Gmür blickt zurück auf ein ereignisreiches erstes Jahr der aktuellen Legislatur in Bern.

Was hat ihr Jahr mehr geprägt: das neue Ständeratsmandat, das Fraktionspräsidium oder Corona?

Andrea Gmür-Schönenberger: Am meisten geprägt hat es Corona in Kombination mit dem Fraktionspräsidium. Ständerätin zu sein, ist eine wunderbare Aufgabe. Aber das Fraktionspräsidium war in diesem Coronajahr doch eine besondere Herausforderung.

Hat das Fraktionspräsidium Politik zu Ihrem Hauptberuf gemacht?

Ja, ich komme momentan kaum dazu, noch etwas anderes zu machen. Dazu gehört auch, dass ich bisher und immer noch ehrenamtlich in verschiedenen Organisationen tätig bin. Politik beschäftigt mich zum jetzigen Zeitpunkt rund um die Uhr.

Können Sie das in Stellenprozenten beziffern?

Es ist mehr als 100 Prozent. Während der Einarbeitungsphase hatte ich mehr Aufwand mit dem Fraktionspräsidium. Hinzu kam, dass wir 2020 wegen Corona keine einzige normale Session hatten. Aber man gewöhnt sich daran und mit der Zeit gibt es eine gewisse Routine. Auf jeden Fall orte ich immer noch Optimierungsbedarf und -potenzial.

Ständerätin Andrea Gmür am Vierwaldstättersee beim KKL.



Boris Bürgisser (4. Dezember 2020)

Hat Corona den Start erschwert?

Auf jeden Fall. Die Gesetze, die wir dazu beraten haben, gingen sehr schnell zwischen den Räten hin und her. Hinzu kam die Unsicherheit zur gesundheitlichen Situation sowie die wirtschaftliche Not von vielen Menschen, die einem nahegeht. Die Politik musste schnell agieren, um diesen Menschen zu helfen. Es war ein sehr spezielles Jahr.

Spürten Sie eine besondere Verantwortung durch Corona?

Ja. Gleichzeitig muss man sich auch abgrenzen und sich nicht für alles verantwortlich fühlen. Das Ziel ist aber schon, den Bundesrat möglichst gut zu unterstützen. Die Härtefallregelung etwa kam aus unseren Reihen.

Die Mitte-Fraktion hat 44 Mitglieder und ist inhaltlich breit gefächert. Wie haltet man die auf Linie?

Das ist eine anspruchsvolle Aufgabe. Heikle Dossiers müssen mehrmals besprochen werden und man versucht, sich zu einigen. Dafür braucht es Kompromissbereitschaft. Ich glaube, wir sind dahingehend auf einem guten Weg.

Verstehen Sie sich als Einpeitscherin der Fraktion?

Unsere Fraktion ist breit aufgestellt und jeder darf seine Meinung haben. Aber es gibt schon zentrale Geschäfte – wie damals bei der AHV 2020 – bei denen es keine Abweichler geben sollte. Da diskutiert man intensiv und versucht, eine Lösung zu finden. Ich habe als Fraktionschefin die drei Regeln O-M-I definiert: Fraktionssitzungen sind obligatorisch, Minderheiten dürfen nicht Mehrheiten kippen und Internes bleibt intern. Bis jetzt ist diese Regel in der Fraktion unwidersprochen geblieben. Aber das ist ein Prozess und daran arbeiten wir.

Andrea Gmür unterhält sich während der aktuellen Session mit ihrem Walliser Parteikollegen und Ständerat Beat Rieder. Keystone (9. Dezember 2020)

Durch das Fraktionspräsidium sind Sie national bekannter geworden. Wie drückt sich das in Ihrem Alltag aus?

Es passiert manchmal, dass ich auf der Strasse angesprochen werde, etwa wenn ich in der Stadt Luzern unterwegs sind. Das waren bisher immer sehr nette Begegnungen. Aber es gibt durchaus auch negative Rückmeldungen.

Auf der Strasse?

Nein, das passiert in der Regel per Post oder per E-Mail, auch anonym und teilweise sehr heftig, gerade im Abstimmungskampf zur Konzerninitiative.

Der Abstimmungskampf wurde sehr hart geführt. Wird die politische Auseinandersetzung generell mit härteren Bandagen geführt?

Ja, das ist manchmal erschreckend. Persönliche Angriffe haben zugenommen.

Wie erklären Sie sich die Verrohung in der Schweizer Politik?

Es hat vielleicht doch mit der USA zu tun. Was dort passiert, schwappt mit einer gewissen Verzögerung zu uns rüber. Donald Trump ist eine völlig neue Dimension, sehr emotional, sehr unsachlich und sehr persönlich. Das ist bedenklich und wir müssen dafür sorgen, dass wir wieder auf den richtigen Weg finden. Man kann geteilter Meinung sein und das auch äussern, aber das muss auf einer sachlichen und menschlich korrekten Ebene passieren.

Trump hat den Ton in der Schweiz verschärft?

Sicher nicht nur er. Auch die sozialen Medien tragen zum aggressiven Ton bei. Und es liegt vielleicht auch am mangelnden Respekt vor den Institutionen, vor den Menschen, die sich politisch engagieren. Es braucht heute schon Mut, sich öffentlich für etwas einzusetzen, denn man wird schnell an den Pranger gestellt. Das geht bis hin zu Verleumdungen.

Sind Frauen von solchen Anfeindungen stärker betroffen?

Ich weiss nicht, welche Reaktionen Männer erhalten. Aber im Abstimmungskampf zur Konzerninitiative hatte ich schon den Eindruck, dass Frauen stärker angegangen wurden. Es hiess etwa, gerade als Frau solle man sich für Menschenrechte und Umweltstandards einsetzen. Das tue ich auch, doch den Weg der Initiative hielt ich für falsch. Ich bin erleichtert über das Resultat.

Sie sind in diesem Abstimmungskampf in Konflikt mit der Kirche geraten. Wie ist es dazu gekommen?

Ich war über die Rolle der Kirche im Abstimmungskampf nicht ganz glücklich, stand mehrmals im Austausch und habe gemeinsam mit anderen Frauen die kritische Haltung schliesslich mit einem offenen Brief publik gemacht.

Soll sich die Kirche aus der Politik raushalten?

Nein, die Kirche darf eine Meinung haben und sich zu politischen Themen äussern. Aber die Kirche sollte keine politischen Kampagnen führen. In diesem Abstimmungskampf hat die Kirche nicht verbunden, sondern gespalten. Aber die Geschichte ist für mich jetzt erledigt. Ich pflege weiterhin ein einwandfreies, ungetrübtes Verhältnis zur Kirche.

Andrea Gmür mit Parteichef Gerhard Pfister bei der Pressekonferenz in Luzern zu ihrer Wahl zur Fraktionschefin. Jakob Ineichen (18. Januar 2020)

Die Abstimmung hat eine Diskussion über das Ständemehr ausgelöst. Soll es abgeschafft werden?

Nein, das ist kein Thema. Das Ständemehr hat sich bewährt. Es ist sehr wichtig für den Ausgleich zwischen den grossen, urbanen und den kleinen, ländlichen Kantonen. Es geht auch um den Zusammenhalt des Landes. Man sollte an diesem bewährten Ausgleich festhalten. Zusammenhalt und Ausgleich sind auch zentrale Anliegen unserer Partei.

Ihre Partei heisst ab 2021 neu Die Mitte. Sind Sie zufrieden mit diesem Namen?

Ich bin sehr zufrieden damit. Die Mitte ist der starke Block im Zentrum, der den Ausgleich schafft zwischen den Polen und für den gesellschaftlichen Zusammenhalt sorgt. Ich bin überzeugt, dass wir sehr grosses Potenzial haben und werde alles dafür unternehmen, dass wir den Namenswechsel auch im Kanton Luzern möglichst schnell vollziehen, aber an einer richtigen Delegiertenversammlung mit physischer Anwesenheit.

Eine Übergangslösung für den Kanton Luzern wie etwa CVP – Die Mitte lehnen Sie ab?

Ich habe Verständnis für alle, die am alten Namen hängen und Mühe haben, wenn man jetzt schnell vorwärtsmacht. Aber der neue Name ist eine grosse Chance. Es geht um die Zukunft unserer Partei. Es braucht den Aufbruch, auch um konfessionelle Gräben zu überwinden. Darum ist es richtig, dass wir den Schnitt komplett machen und vorwärtsschauen.

Anfang Jahr haben Sie sich für den Erhalt des «C» ausgesprochen. Was hat Sie zum Umdenken bewegt?

Wegen mir hätte man das «C» nicht abschaffen müssen. Aber es geht nicht um mich, sondern um die Zukunft der Partei. Ich habe mit sehr vielen Leuten gesprochen, jung und alt. Der Tenor war: Es braucht einen neuen Namen. Ich war fünf Jahre Präsidentin der CVP Stadt Luzern. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass Leute bereit gewesen wären, für uns zu kandidieren, aber das «C» war leider ein Hindernis. Wir haben es in den letzten 50 Jahren nicht fertiggebracht, das «C» vom katholischen Glaubensbekenntnis zu entkoppeln.

Blicken wir nach vorne: Wie lange wird Corona alle anderen Themen überlagern?

Ich gehe davon aus, dass 2021 noch stark davon geprägt sein wird. Ich hoffe, dass das 2022 ein wenig anders sein wird. Aber bei einer Pandemie muss man damit rechnen, dass sie etwa drei Jahre dauert. Der Impfstoff macht Hoffnung. Es ist wichtig, dass sich so viele wie möglich impfen lassen.

Als Fraktionschefin steht Gmür stärker im Fokus der Öffentlichkeit. Hier gibt sie dem Westschweizer Fernsehen nach den Abstimmungen im September ein Interview. Keystone (27. September 2020)

Was sind Ihre Hauptanliegen für den Rest der Legislatur?

Die Sanierung der Sozialwerke bleibt ein grosses Thema, also der AHV und der beruflichen Vorsorge. Hier müssen wir auch unpopuläre Massnahmen umsetzen, um Lösungen zu finden. Dazu gehört etwa Rentenalter 65 für Frauen. Dann müssen wir unser Verhältnis zu Europa klären. Momentan sieht es da sehr schwierig aus. Wir müssen uns überlegen, was passiert, wenn die Verhandlungen zum Rahmenabkommen scheitern. Auch für die Senkung der Gesundheitskosten werde ich mich weiter einsetzen. Und natürlich die Umwelt- und Klimapolitik, aber da sind wir mit dem CO 2 -Gesetz auf gutem Weg.

Was wird für den Kanton Luzern wichtig?

Ich denke, dass die Frage des Tourismus für Luzern wichtig bleiben wird. In der Vergangenheit haben viele Einheimische über die vielen Touristen die Nase gerümpft. Jetzt, wo die Touristen nicht nach Luzern kommen, merken viele, was für eine grosse Wertschöpfung an dieser Branche hängt. Es wird eine Herausforderung, aufzuzeigen, welche Perspektive der Tourismus mittel- und langfristig in Luzern hat.