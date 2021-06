Interview Peter Künzli ist neuer Gefängnisdirektor im Wauwilermoos: «Die Insassen brauchen Zugang zum Internet» Seit 100 Tagen ist Peter Künzli (44) Direktor der Justizvollzugsanstalt Wauwilermoos. Der Sempacher spricht über fehlende Plätze im offenen Vollzug, älter werdende Insassen und wie sein Umfeld auf seinen neuen Job reagiert hat. Niels Jost 05.06.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Sie leiten seit März die Justizvollzugsanstalt (JVA) Wauwilermoos. Wie sind Sie gestartet?

Peter Künzli: Sehr gut. Ich habe motivierte Arbeitskolleginnen und

-kollegen angetroffen, die mich gut aufgenommen haben. Die Arbeit ist enorm vielseitig. Kein Tag ist wie der andere.

Peter Künzli ist seit März Direktor der Justizvollzugsanstalt Wauwilermoos. Bilder: Dominik Wunderli (Egolzwil, 1. Juni 2021)

Wie muss man sich den Alltag eines Gefängnisdirektors vorstellen?

Die Aufgaben sind in vielen Bereichen vergleichbar mit jenen eines CEO bei einem privatwirtschaftlichen Unternehmen. Ich kümmere mich etwa um die Betriebsführung, Organisation und Finanzen. Hinzu kommen branchenspezifische Aufgaben wie die Zusammenarbeit mit Sozialdiensten, Anwälten, dem Justizvollzug, Psychologen oder Seelsorgern – und natürlich die Arbeit mit den Gefangenen.

Wie hat Ihr Umfeld reagiert, als Sie von Ihrem neuen Job erzählten?

Ein paar wenige mit Erstaunen, die meisten aber sehr positiv. Gerade in meinem nahen Umfeld sagten die Leute: «Das passt zu dir!»

Welche Eigenschaften bringen Sie denn mit?

Ich kann gut auf Leute zugehen. Egal, ob ich mit einem Insassen, Mitarbeiter oder Regierungsrat zu tun habe: Ich versuche immer, allen auf Augenhöhe zu begegnen, Respekt und Toleranz zu zeigen. Denn ich bin überzeugt, dass dies auf meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und somit auf die Insassen ausstrahlt.

Ihr Vorgänger verliess das Wauwilermoos Ende Januar 2021 «aus persönlichen Gründen», nach nicht einmal einem Jahr. Wie sind Sie damit umgegangen?

Bei der Bewerbung spielte das für mich keine Rolle. Klar, beim Stellenantritt ist man zunächst noch etwas unsicher. Aber das legte sich schnell. Eines meiner Hauptziele war es denn auch gleich zu Beginn, den Betrieb zu stabilisieren und wieder Ruhe reinzubringen.

Und?

Ich habe von vielen Seiten tolle Rückmeldungen erhalten.

Welches sind nun Ihre weiteren Ziele im Wauwilermoos?

Ein Grossprojekt ist die Sanierung und Erweiterung der JVA voraussichtlich bis 2033. Aktuell erstellen mein Team und ich ein Betriebs- und Nutzungskonzept. Darin zeigen wir beispielsweise auf, welche Bedürfnisse der offene Vollzug in Zukunft haben wird. Zu nennen sind etwa die immer älter werdenden Insassen. Aktuell sind unsere Gebäude nicht rollstuhlgängig. Das werden wir anpassen.

Geplant ist weiter, die Plätze im Wauwilermoos von 64 auf 90 zu erhöhen. Weshalb?

Schweizweit gibt es derzeit zu wenige Plätze im offenen Vollzug. Der Bedarf dürfte auch in Zukunft nicht abnehmen, im Gegenteil: Der Trend im Strafvollzug, der Resozialisierung mehr Gewicht zu geben, wird anhalten. Die verurteilten Straftäter langsam und in bewussten Schritten wieder an das Leben in Freiheit vorzubereiten, halte ich für notwendig und richtig. Damit einhergeht der Trend zur individuelleren Betreuung. Heute wird für jeden verurteilten Straftäter einzeln eruiert, welche Art von Betreuung, Therapien oder Weiterbildungen er benötigt. Wichtig ist dabei auch die Deliktaufarbeitung. Primäres Ziel dieses risikoorientierten Sanktionenvollzugs ist es, das Rückfallrisiko zu senken und gleichzeitig die Straftäter in ihren Ressourcen nachhaltig zu stärken.

Wie stark können Sie sich hier einbringen? Schliesslich haben Sie einen eher technischen beruflichen Hintergrund.

Ich habe tatsächlich weniger Erfahrungen im Sozialbereich. Umso spannender ist es für mich, hier Neues dazuzulernen. Gleichzeitig kann es auch sehr positiv sein, mit einer gewissen Aussensicht auf bestehende Abläufe und Strukturen zu schauen und branchenfremdes Know-how einzubringen.

Von der Lehre zum CEO Peter Künzli (44) ist in Willisau aufgewachsen, hat eine Lehre zum Elektromonteur gemacht und schliesslich an der Hochschule Luzern Elektrotechnik studiert sowie den Master als Wirtschaftsingenieur absolviert. Er arbeitete als Projektleiter bei Müller Martini, als Teamleiter bei den SBB, als Leiter Zentrallager bei der Schweizerischen Nationalbank und zuletzt erneut bei Müller Martini als CEO. Peter Künzli ist verheiratet und Vater von drei Kindern. Die Familie lebt in Sempach. (jon)

Welche weiteren Ziele haben Sie mit dem Wauwilermoos?

Zum Beispiel, das Gefängnis im Bereich der Digitalisierung weiterzubringen. Der Internetzugang ist für die Insassen derzeit nur bedingt und unter physischer Aufsicht möglich. Um sie aber auf das Leben in Freiheit richtig vorbereiten zu können, brauchen sie Zugang zum Netz.

Warum?

Dies zum einen deshalb, weil gerade Straftäter mit langjährigen Haftstrafen nicht den Anschluss an neue Technologien und Entwicklungen verlieren dürfen. Zum anderen, weil Insassen zum Teil an Schulungen teilnehmen, die digital durchgeführt werden, oder weil sie sich online für eine Stelle bewerben müssen. Die Digitalisierung wird bei der Resozialisierung also eine wichtige Rolle spielen. Die Schwierigkeit besteht nun aber darin, den Insassen digitale Kommunikationsmöglichkeiten zur Verfügung zu stellen, die kontrollierbar sind. Freien Zugang zum Internet wird es auch künftig nicht geben. Vielmehr prüfen wir die Einführung des sogenannten Smart-Prison-Systems. Dabei wird in den Zellen ein Multimediagerät installiert, mit welchem kontrollierter Internetzugang, Fernsehen und Telefonie möglich wird.

Nochmals zu Ihrem beruflichen Hintergrund: Sie waren schon in verschiedensten Gebieten tätig. Woher nehmen Sie diese Begeisterung für Neues?

Ich schätze, ich bin ein Generalist. Ich war schon immer vielseitig interessiert und habe einen grossen Wissensdurst. Ich informiere mich vielseitig auf verschiedenen Kanälen und lese jeden Tag Zeitung, weil ich wissen will, was in Gesellschaft und Politik geschieht.

Ihr Berufsalltag im Gefängnis dürfte aber auch an die Substanz gehen. Wie können Sie abends abschalten?

Ich bin froh um meinen rund 20-minütigen Heimweg (lacht). Zu Hause bei meiner Familie oder beim Musizieren in der Feldmusik Willisau kann ich in der Regel sehr gut abschalten.

Haben Sie nie schlaflose Nächte?

Natürlich macht man sich ab und an nach Arbeitsschluss noch Gedanken; die Einzelschicksale beschäftigen schon. Aber man muss sich immer auch im Klaren sein: Niemand ist unverschuldet hier. Gleichzeitig müssen wir die Gefangenen nicht noch zusätzlich bestrafen, sondern das vollziehen, was die Justiz angeordnet hat, und die Straftäter auf ihrem Weg der Resozialisierung begleiten. Dabei gibt es auch schöne Momente, wenn beispielsweise Lerneffekte zu sehen sind oder wenn ein Insasse eine unserer internen Lehren erfolgreich abschliesst. Die Arbeit im Gefängnis ist dann sehr sinnstiftend und befriedigend.