Interview Seine kleine Welt ist die Bahn, aber die grosse Welt bereist er mit dem Wohnmobil Markus Wigger war 18 Jahre Techniker bei der Luzerner Zeitung am Maihof. Seit 2019 ist er pensioniert. Die neueste Technik wendet er nun vorwiegend im kleinen Rahmen an, bei seiner Modelleisenbahn, an der er seit 24 Jahren baut. Roger Rüegger Jetzt kommentieren 19.12.2021, 14.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Markus Wigger bei seiner Modelleisenbahn. Bild: Nadia Schärli (Entlebuch, 30. November 2021)

Eigentlich hätten wir Sie in unserer früheren Serie «die Menschen hinter den News» interviewen sollen. Weil Sie als Haustechniker am Maihof meistens unter Strom standen, waren Sie nie zu fassen.

Markus Wigger: Ich hätte schon mal Zeit gehabt, wurde aber nie angefragt.

Dafür konnte man Sie jederzeit bei technischen Fragen zu Rate ziehen. Für mich waren Sie vor allem auch der Telefonmann, richtig?

Die Telekommunikation ist mein Spezialgebiet. Als Elektromonteur habe ich mich darin weitergebildet, was mir bei der Luzerner Zeitung zugutekam. In den 18 Jahren habe ich im Haus drei komplett neue Telefonanlagen praktisch in Eigenregie aufgebaut.

Markus Wigger als Techniker der LZ. Bild: Pius Amrein (12. September 2008)

Das waren ein paar Laufmeter Kabel und Sie von Ihrer Ausbildung her DER Experte. Ein ehemaliger Arbeitskollege von Ihnen sagte aber: «Marc ist zwar Stromer, doch der kann alles.» Das nehme ich ihm nicht ganz ab. In irgendeinem Bereich haben doch auch Sie zwei linke Hände?

Vielleicht im Bereich Zahlen. Als Buchhalter wäre ich ungeeignet. Aber handwerklich traue ich mir ziemlich alles zu. Meine Aufgabe war der Gebäudeunterhalt, da muss man vielseitig und flexibel sein. Unser Team musste sicherstellen, dass der Karren an der Maihofstrasse läuft. Auch den Empfang und die Post im Haus habe auch ich mitgestaltet und umgebaut.

Als Stromer verfügen Sie aber doch mindestens über Grundkenntnisse in Mathematik, Zahlen sind also trotzdem wichtig?

Ja klar, aber das feine Handwerk liegt mir viel besser.

Damit haben Sie elegant die Weiche zu einer Ihrer Leidenschaften gestellt. Sie haben sich eine kleine Welt in Form einer Modelleisenbahn gebaut. Wie es scheint, haben sie nicht erst als Rentner das Kind im Manne wiederentdeckt?

An der Anlage mit 300 Metern Schienenlänge baue ich seit über 24 Jahren.

Ein Aushängeschild des Verkehrshauses war die Gotthardstrecke. Haben Sie auch um deren Erhalt geweibelt?

Falls die Anlage tatsächlich aufgelöst worden wäre, hätte ich mich auch dagegen gewehrt.

Oft sind Modelleisenbahn-Fans Eisenbahner. Hat der Führerstand Sie nie gelockt?

Doch, kurzzeitig schon. Weil früher unser Tessiner Nachbar die schweren Güterzüge von Chiasso nach Basel führte, bin ich mit der Materie in Berührung gekommen. Und sie hat mich nie mehr losgelassen. Aber es hat sich nie ergeben. Allerdings muss ich gestehen, dass ich trotzdem nicht gerne Zug fahre.

Das tun Sie dafür im Hobbyraum. Was gibt nach so vielen Jahren noch zu bauen? Irgendwo stösst man doch an Grenzen; zumindest von der Grösse her?

Die Freude liegt für mich in der Technik. Meine Bahn ist mit der neuesten Steuerung ausgestattet, die auf dem Markt erhältlich ist. Ich habe viele Tage programmiert, damit meine 16 Züge selbstständig fahren, ohne dabei miteinander zu kollidieren. Ausserdem liebe ich es, viele Details zu installieren, auch persönliche Geschichten.

Damit zielen Sie auf die Windkraftanlage, die bei Ihnen praktisch vor der Haustüre, auf einem Hügel steht?

Als Entlebucher musste ich so ein Windrad natürlich in der Anlage integrieren.

Das Windrad war für den Entlebucher Wigger zwingend. Bild: Nadia Schärli (Entlebuch, 30. November 2021)

Es dreht sich sogar, es würde mich nicht wundern, wenn hier tatsächlich Strom produziert würde …

Ganz so weit sind wir noch nicht. Aber da sind noch mehr Details. Auf einer Brücke küsst sich ein Paar, das sind meine Frau Astrid und ich. Und an einem anderen Ort dreht sich ein Spanferkel über einer Feuerstelle. Wer genau hinsieht, findet auch einen Mann beim Holzspalten oder das Tele-1-Team beim Drehen.

Detailgetreu bildete Wigger ein Tele-1-Team nach. Bild: Nadia Schärli (Entlebuch, 30. November 2021)

Bei dieser Detailversessenheit – der Bahnhof heisst «Neue Luzerner Zeitung» – müsste man annehmen, dass Sie den Raum mit der Anlage nie verlassen. Sie nehmen sich aber Zeit für das richtige Leben. Das Klischee des Rentners, der nie Zeit hat, bedienen sie nicht?

Der Bahnhof erinnert Wigger an seine frühere Wirkungsstätte. Bild: Nadia Schärli (Entlebuch, 30. November 2021)

Ich habe nicht 40 Jahre gearbeitet, um nun als Pensionierter keine Zeit zu haben. Ich geniesse es, zu tun und lassen, was mir Freude bereitet. Zum Beispiel ausgedehnte Reisen mit dem Wohnmobil.

In welche Richtung?

Meine Frau und ich wollten 2019 nach Kroatien fahren, als uns kurzfristig zwei Karten für eine Wagner-Oper in Bayreuth angeboten wurden. Also fuhren wir zuerst in Richtung Norden.

Bayreuth liegt jetzt nicht direkt am Weg nach Kroatien.

Das spielte keine Rolle. Wir sind grosse Wagner-Liebhaber und wir mögen Musik generell. Wir haben beide eine Dirigenten-Ausbildung und sind aktive Musiker. Der Abstecher war es wert.

Und anschliessend fuhren Sie an die Adria?

Aber ja, das war doch unser Plan. Wie erwähnt, haben wir Zeit. Insgesamt waren wir zehn Wochen unterwegs. In Kroatien entschieden wir, nicht denselben Weg retour zu nehmen. Stattdessen fuhren wir weiter südlich und setzten mit der Fähre nach Bari über und genossen die Rückreise via Italien.

Das Reisen mit dem Wohnmobil haben in den letzten zwei Jahren viele Leute entdeckt. Nur ist es nicht ganz einfach, heutzutage noch Camper zu finden. Durch welchen Trick sind Sie und Ihre Frau zu einem gekommen?

Dadurch, dass wir noch etwas früher auf den Geschmack gekommen sind und schon 2018 eines kauften. Also nicht erst in der Pandemiezeit.

Wussten Sie denn bereits damals, dass ein Käfer kommt?

Nein, wir haben das Reisen mit einem Motorhome in Kanada für uns entdeckt.

Der Winter ist nicht unbedingt die Wohnmobil-Hauptsaison. Zeit, um daran technische Feinheiten zu installieren?

Nein, das Fahrzeug halte ich bewusst mit einfacher Technik. Aber ich nehme mir wiederum Zeit für ein weiteres grosses Hobby. Ich betreibe seit rund 20 Jahren intensiv Ahnenforschung meiner Familie aus der Gemeinde Entlebuch. Ich habe manches Archiv durchstöbert. Inzwischen bin ich im Jahr 1536 angelangt.

Da haben Sie bestimmt einige Geheimnisse zutage gefördert. Gab es berühmte oder berüchtigte Leute in der Familie Wigger?

Nein, keine Prominenz, dafür alle ohne Fehl und Tadel.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen