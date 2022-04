Notfall des Luzerner Kinderspitals verzeichnet Patientenrekord

Interview «So häufig wie 2021 wurde unser Notfall in den letzten 15 Jahren nie aufgesucht»: Luzerner Kinderspital verzeichnet Patientenrekord Die Notfallstation des Luzerner Kinderspitals hat letztes Jahr über 25'000 Kinder registriert. Hinter der Rekordzahl stecken zahlreiche Bagatellfälle. Chefärztin Nicole Ritz will mit einer besseren Triage reagieren. Notfallpauschalen seien das falsche Mittel. Alexander von Däniken Jetzt kommentieren 09.04.2022, 05.00 Uhr

Nicole Ritz, Chefärztin Pädiatrie des Kinderspitals Luzern, bei der Notfallzufahrt des Kinderspitals. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 1. April 2022)

Als Sie vor fünf Monaten im Luzerner Kinderspital angefangen haben, war das Ende der Coronamassnahmen noch nicht absehbar. Geblieben sind die Sorgen wegen krankheitsbedingter Ausfälle. Wie ist die Lage in Luzern?

Nicole Ritz: Zeitweise sind bei uns zwischen 15 und 25 Prozent des Spitalpersonals ausgefallen. Das war und ist noch heute für die ganze Belegschaft eine enorme Belastung. Auch die Planung des Personals ist damit eine grosse Herausforderung. Mittlerweile fällt die Isolation im Fall einer Coronainfektion weg, wodurch immerhin ein Teil des Personals weiterarbeiten kann. Generell sind zudem die Infektionen rückläufig, die es nötig machten, dass betroffene Angestellte zu Hause blieben.

Covid-19 gilt für Kinder als meistens ungefährlich. Was stellen Sie in diesem Zusammenhang im Spital fest?

Es sind durchaus auch schwere Verläufe und wenige Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 bei Kindern in der Schweiz festgestellt worden. Darüber hinaus ist seit Ausbruch der Pandemie das Multisystemische Inflammatorische Syndrom häufiger registriert worden. Diese schwere Entzündungsreaktion kann einige Wochen nach einer Covid-19-Infektion auftauchen und unter anderem zu Herzschäden führen. So harmlos wie oft dargestellt ist Covid-19 für Kinder also nicht. Zum Glück kommen diese schweren Folgen selten vor, auch bei uns im Kinderspital.

Sind auch Eltern selten, die mit einem Verdacht auf eine schwere Coronainfektion den Notfall aufsuchen?

Ja, die Eltern können in der Regel gut zwischen einer Coronainfektion und anderen Erkrankungen unterscheiden.

Wohl wesentlich öfter haben Sie es mit Kinder-Notfällen zu tun, die sich als harmlos herausstellen. Sind die Eltern heute im Vergleich zu früher überbesorgt?

Vielleicht nicht überbesorgt, aber sie machen sich sicher mehr Sorgen. Es sind wohl mehrere Gründe. Wahrscheinlich ist das sogenannte hausmedizinische Wissen in unserer Gesellschaft etwas verloren gegangen. Dazu fehlen im Vergleich zu früher oft erfahrene Bezugspersonen im Haushalt, zum Beispiel Grosseltern, die mit einer Einschätzung helfen können.

Vor fünf Jahren zählte die Notfallstation des Kinderspitals 17'000 Patienten. Wie viele waren es letztes Jahr?

Es waren über 25'000 Patientinnen und Patienten bis 16 Jahre. So häufig wie 2021 wurde unser Notfall in den letzten 15 Jahren noch nie aufgesucht. Ein Teil des Anstiegs ist mit dem Bevölkerungswachstum zu erklären. Ein nicht unwichtiger Teil sind – wie angesprochen – Fälle, die sich als nicht gravierend herausstellen.

Wann in den Notfall und wann nicht? «Eltern haben in der Regel ein gutes Gespür, wann sie ihr Kind in den Notfall bringen sollen», sagt Nicole Ritz. Die Chefärztin Pädiatrie am Luzerner Kinderspital rät Eltern, sich in den Notfall zu begeben, wenn sie sich um den Gesundheitszustand ihres Kindes grosse Sorgen machen. Wenn es jedoch primär darum gehe, Fragen zu Symptomen beantwortet zu bekommen, könne auch ein Anruf auf eine Nummer, etwa eines Telemedizin-Angebots der Krankenkasse, weiterhelfen. Alternativ bietet auch das Luzerner Kantonsspital ein Kinderberatungstelefon an (0900 554 775, 3.23 Franken pro Minute). Für nicht dringliche Gesundheitsprobleme oder Notsituationen, die nicht lebensbedrohlich erscheinen, sollten sich Eltern zuerst an ihre Kinder- oder Hausärztin oder ihren Kinder- oder Hausarzt wenden. (avd)

Politisch waren Notfallpauschalen ein Thema, der Vorschlag zur Lenkung der Notfälle fand bis jetzt keine Mehrheit. Wie stehen Sie dazu?

Das wäre das falsche Mittel. Die Pauschale könnte jene Menschen abschrecken, die in den Notfall sollten, aber des Geldes wegen vielleicht nicht kämen. Eine bessere Triage erachte ich als zielführender. Hier haben wir bereits Fortschritte erzielt.

«Eine bessere Triage erachte ich als zielführender.» Nicole Ritz in ihrem Büro. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 1. April 2022)

Inwiefern?

An den Wochenenden leisten die Kinderärztinnen und Kinderärzte mit eigener Praxis bei uns Notfalldienst. Die leichteren Fälle werden dabei separat in den Räumlichkeiten der ambulanten Tageskliniken behandelt.

Warum wird dieses System nicht schon werktags umgesetzt?

Wir haben hier eine personelle und eine räumliche Herausforderung. Aktuell leisten die niedergelassenen Kinderärztinnen und Kinderärzte am Wochenende und an Feiertagen Notfalldienst. Darüber hinaus fehlt uns im aktuellen Kinderspital für eine Notfallpraxis tagsüber schlicht der Platz.

Das Platzproblem beim Notfall wird sich mit dem neuen Kinderspital lösen. Wie sieht die Triage 2026 aus, wenn der Neubau in Betrieb genommen wird?

Zusätzlich zu den Räumen für die schweren Notfälle werden uns sechs Räume für eine Notfallpraxis zur Verfügung stehen – und das rund um die Uhr an sieben Tagen die Woche.

Was wird sonst noch anders sein im neuen Kinderspital?

Generell werden die Wege zwischen Patientinnen und betreuendem Personal kürzer. Es gibt mehr Platz, und dieser wird effizienter genutzt werden. Wir freuen uns auf das neue Kinderspital und sind mit den Bauarbeiten im Zeitplan.

Und wie lösen Sie die personelle Herausforderung?

Mit neuen Abläufen, die für das neue Kinderspital erstellt worden sind und die wir schon jetzt einüben. Ebenfalls wird zusätzliches Personal unerlässlich sein.

Was treffen Sie im Kindernotfall überhaupt an?

Das Spektrum ist sehr breit. Kinder mit Fieber, schweren Infektionen, Atemproblemen, Unfällen, Quetschungen, Knochenbrüchen. Daneben die leichteren Fälle mit Hautausschlägen, Ohrenschmerzen, Durchfall, bei denen die Kinder durchaus noch fit sind und spielen und essen mögen.

Wie geht die Triage vonstatten?

Wir wenden ein Triage-System aus Australien an, bei dem der Gesundheitszustand anhand mehrerer definierter Punkte bewertet wird. Daraus wird abgeleitet, in welcher Zeit eine Behandlung nötig ist. Die dringenden Fälle werden damit priorisiert. Weniger dringende Fälle müssen manchmal mehrere Stunden warten. Das Paradoxe ist, dass es für uns ein gutes Zeichen ist, wenn wir bei weniger akuten Fällen die Patienten bitten können, zu warten. Für die Eltern ist das hingegen oft schwer nachzuvollziehen. Sie wollen, dass ihr Kind so schnell wie möglich behandelt wird.

Hatten Sie Anlaufschwierigkeiten, als Sie in Luzern angekommen sind?

Überhaupt nicht. Ich bin sehr herzlich und sehr schnell aufgenommen worden. Zudem kommt mir zugute, dass ich die Region bereits kenne.

Luzernerin mit Basel-Bezug Nicole Ritz (50) arbeitet seit dem 1. November 2021 als Chefärztin Pädiatrie am Kinderspital des Luzerner Kantonsspitals. Zusammen mit Martin Stocker, Vorsitzender Leitung Kinderspital, Birgit Wernz, Leiterin Pflege, und Philipp Szavay, Chefarzt der Kinderchirurgie, bildet sie das Führungsteam. Ritz ist in Kastanienbaum aufgewachsen und besuchte die Kantonsschule Alpenquai in Luzern. Nach dem Medizinstudium an der Uni Bern absolvierte sie Forschungsaufenthalte in Kapstadt und Melbourne. Am Universitäts-Kinderspital beider Basel war sie ab 2011 Oberärztin für Pädiatrie und pädiatrische Infektiologie und ab 2016 Leiterin Migrationsmedizin. Sie habilitierte 2015 in Pädiatrie und Infektiologie. Nicole Ritz ist Mutter eines 11-jährigen Kindes und wohnt mit ihrer Familie in Basel. Das Pendeln zwischen Basel und Luzern nutze sie entweder zur Entspannung oder für die Arbeit. (avd)

Am Anfang unseres Gesprächs war Ihr Antritt im Zeichen der Pandemie ein Thema. Jetzt ist der Ukraine-Krieg das grosse Thema. Sie sind massgeblich beteiligt an nationalen Empfehlungen für die Kinderärzte zur Behandlung von Flüchtlingskindern. Was ist bei Kindern aus der Ukraine anders als bei Schweizern?

Die Verständigung ist zentral. Wenn immer möglich, setzen wir in den Spitälern auf Dolmetscherinnen und Dolmetscher. Ukrainisch hat erste Priorität, notfalls gingen auch Russisch oder Polnisch, manchmal Englisch. Wobei bei russisch Dolmetschenden gut darauf geachtet werden muss, wie sie zum Krieg stehen. Manche Kinder aus der Ukraine brauchen zusätzliche Impfungen. Krankheiten wie Tuberkulose kommen in der Ukraine häufiger vor.

