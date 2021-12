Budgetberatung: Gegen Ende Jahr schnappt oft die Schuldenfalle zu

Interview Steuerausstände, Kredit- und Leasingraten: Gegen Ende Jahr schnappt die Schuldenfalle oft zu Die Fachstelle für Schuldenfragen Luzern führt pro Jahr rund 260 Beratungen durch. Stellenleiterin Barbara Bracher (51) sagt, warum gerade der letzte Monat im Jahr Risiken mit sich bringt. Susanne Balli Jetzt kommentieren 28.12.2021, 05.00 Uhr

In der Weihnachtszeit gaben viele Geld aus für Geschenke und Besorgungen. Geraten über die Feiertage mehr Menschen in die Schuldenfalle als unter dem Jahr?

Barbara Bracher, Leiterin Fachstelle Schuldenfragen Luzern. Bild: Boris Bürgisser (13.11.2019)

Neben Ausgaben für Geschenke kommen gegen Ende Jahr mehr Rechnungen, zum Beispiel Jahresrechnungen, ins Haus geflattert als sonst. Der 13. Monatslohn reicht vielleicht nicht, und die Steuern sind noch nicht bezahlt. Wenn das Budget eng ist, kann sich das gegen Ende Jahr akzentuieren. Es kommt zu ersten Ausständen und zu Verschuldung; diese Verschuldung wird zur Überschuldung. Davon spricht man, wenn eine Person aus den laufenden Einnahmen ihre Ausgaben und bestehenden Verbindlichkeiten über einen bestimmten Zeitraum oder auf Dauer nicht mehr decken kann. Bei uns in der Schuldenberatung zeigt sich das aber nicht unmittelbar, denn unsere Klienten kommen zeitverzögert in die Beratung.

Haben Sie Tipps, wie man es vermeiden kann, in dieser Zeit Schulden zu machen?

Wichtig ist es, ein Budget zu erstellt mit den Fragen: welche Auslagen fallen an und was ist möglich, zurückzustellen? Man sollte eine Zahlungsplanung mit Rücklagen machen. Wenn also per Ende Jahr eine Versicherungsrechnung von 1000 Franken anfällt, sollte diese bereits Anfang Jahr durch zwölf geteilt und jeden Monat diesen Betrag auf ein Rückstellungskonto einbezahlt werden. Zudem sollte Geld für Unvorhergesehenes wie Zahnarztrechnungen auf die Seite gelegt werden.

Und wie sieht es aus mit Ratenzahlungen?

Vereinzelte Ratenzahlungen können unter Umständen gut funktionieren. Wenn Personen in zu vielen Bereichen Verpflichtungen über Rückzahlungsraten eingehen, verlieren sie zum einen den Überblick und können zum andern plötzlich die laufenden Rechnungen nicht mehr bezahlen. So ergibt sich schnell eine Eigendynamik und ein Teufelskreis beginnt.

Welchen Einfluss hat das Online-Kaufverhalten auf das Schuldenmachen?

Beim Onlineshopping stellt sich immer die Frage, ob man den Überblick noch hat und sich etwas leisten kann oder nicht. Bei Käufen mittels Kreditkarten kann es bei Zahlungsverzug wegen der Verzugszinsen heikel sein. Und je länger ein solcher Ausstand nicht beglichen werden kann, desto höher werden die Verzugszinsen. Wenn das Inkasso mal läuft, kommen weitere Gebühren wie die Betreibungskosten hinzu.

Welche Menschen sind am meisten von Schulden betroffen?

Es geht durch alle Schichten und Altersklassen hindurch. Bei uns in der Beratung sind die meisten Personen 35 bis 50 Jahre alt. Dabei muss berücksichtigt werden, dass fast die Hälfte der Ratsuchenden erst nach einer Überschuldungsdauer von 6 bis 10 Jahren Unterstützung bei uns suchen. Die Anhäufung von Schulden hat also schon einiges früher angefangen. Wir beraten aber immer öfters auch ältere Leute.

Aus welchen Gründen verschulden sich Menschen?

In den meisten Fällen sind bestimmte Lebensumstände massgebend für eine Überschuldung. Zum Beispiel, wenn junge Leute von zu Hause ausziehen, plötzlich vor monatlichen Verpflichtungen für die eigene Wohnung und den Lebensunterhalt stehen und sich vorher wenig mit dem Budget auseinandergesetzt haben. Bei fehlender Planung oder Unwissen besteht die Gefahr, dass die eigenen finanziellen Möglichkeiten überschätzt werden, was dann dazu führen kann, dass Verbindlichkeiten eingegangen werden, die eigentlich gar nicht tragbar sind.

Es sind aber nicht nur jüngere Leute betroffen. Wann kann es betreffend Schulden noch heikel werden?

Im vergangen Jahr waren die am meisten genannten Gründe für die Überschuldung eine Krankheit, ein Unfall, eine Arbeitslosigkeit oder eine Trennung. All diese Lebensumstände haben einen grossen Einfluss aufs persönliche Budget.

Ein erhöhtes Risiko, sich zu verschulden, haben auch Alleinerziehende.

Richtig. Wenn vorgängig eine Trennung/Scheidung vorausgeht, werden Haushalte aufgelöst, es braucht plötzlich zwei Wohnungen und einen doppelten Hausrat. Zudem fallen Kosten für das Trennungs- und eventuell spätere Scheidungsverfahren an. Während einer Trennung müssen Betroffene eine grosse Anpassungsleistung vollbringen. Vielleicht kann die grosse Wohnung nicht mehr bezahlt werden, das Auto wird zu teuer. Das bedeutet auch einen Statusverlust, und das in einer Situation, wo es Betroffenen sowieso nicht besonders gut geht.

Und wie geht es in den meisten Fällen weiter, wenn Schulden auftauchen?

Eine Verschuldung ist für die meisten schambehaftet. Betroffene versuchen lange, selber Lösungen zu erarbeiten. Oft werden die Schulden trotz der Bemühungen nicht weniger, sondern immer mehr.

Welches sind typische Schuldenfallen?

70 Prozent unserer Klienten haben Steuerausstände. Nicht selten wird die Steuererklärung nicht mehr abgegeben, weil keine Aussicht auf die Begleichung der Rechnung besteht. Hohe Einschätzungen und Bussen können die Folge sein, dies wiederum kann dazu führen, dass die individuelle Prämienverbilligung für die obligatorischen Krankenkassenprämien nicht beantragt werden kann. Weitere Schuldenfallen sind Kredite. Sie sind kein geeignetes Mittel, etwas zu finanzieren, das man sich nicht leisten kann. Bei Krediten müssen vorher sorgfältig die Laufzeit geprüft und die Zinsen im Auge behalten werden, die meist sehr hoch sind, aber leider oft vergessen werden. Auch das Leasing ist häufig eine Schuldenfalle.

Wie hoch sind die Schulden im Durchschnitt, wenn Personen Ihre Beratungsstelle aufsuchen?

Die durchschnittliche Überschuldung unserer Klienten liegt bei 60'000 Franken. Wenn Personen unsere Beratung nach zwei Jahren aufsuchen, haben sie 24'000 Franken Schulden. Wenn sie länger als zehn Jahre verschuldet sind, liegen die Schulden bei durchschnittlich 108'000 Franken.

Wirkt sich die Pandemie auf die Anzahl der Verschuldeten aus?

Wir registrieren seit einigen Jahren eine Zunahme. Im Jahr 2020 verzeichneten wir eher weniger Ratsuchende, jetzt gleicht es sich aber wieder den Vorjahren an.

Wie erklären Sie sich diesen zwischenzeitigen Rückgang?

Im Jahr 2020 gab es einen Betreibungsstopp, viele Gläubiger reagierten kulant, der Druck von dieser Seite war nicht ganz so hoch. Zudem gab es diverse Hilfestellungen durch den Staat, von Institutionen und Hilfsorganisationen.

Und wie sieht es aktuell aus?

Der finanzielle Druck nimmt wieder zu. Wie sich die Pandemie aber zahlenmässig auf unsere Beratung auswirkt, können wir noch nicht sagen, da die überschuldeten Leute verzögert zu uns kommen. Wir werden es sehen, rechnen aber eher mit einer Zunahme der Beratungen.

Was ist der erste Schritt, um aus den Schulden zu kommen?

Es ist sehr wichtig, die Schuldenspirale zu unterbrechen. Das bedingt eine sorgfältige Budgetplanung und -erstellung. Dann muss geschaut werden, wie viel für die Schuldentilgung eingesetzt werden kann. Wenn man es selber nicht schafft, die Schulden zu verringern, sollte man rasch professionelle Beratung in Anspruch nehmen. Denn je länger damit zugewartet wird, desto höher werden die Schulden.

Wann sollte Privatkonkurs angemeldet werden?

Wir prüfen immer erst, ob innerhalb einer begrenzten Rückzahlungsdauer eine Schuldensanierung möglich ist. Erst wenn es überhaupt keine Möglichkeit mehr gibt, kann ein Privatkonkurs, sprich, ein Insolvenzverfahren, für gewisse Personen eine Chance sein, um die Lage zu verbessern.

Aber?

Als Lösung empfehlen wir diesen Weg knapp 10 Prozent unserer beratenen Haushalte, also einem kleinen Teil. Ein Konkurs ist keine Entschuldung, die Schuldscheine bleiben bestehen. Zudem darf das Konkursverfahren nicht unterschätzt werden, es ist sehr komplex und es kostet vor allem auch. Eine Schuldensanierung ist generell die bessere Lösung für jene, bei denen das möglich ist.

Zahl der Schuldenberatungen nimmt stetig zu Die Fachstelle für Schuldenfragen Luzern hat Leistungsverträge mit den Kantonen Luzern und Nidwalden, mit Städten und Gemeinden und erhält zudem von Kirchgemeinden wie von Spendern, Institutionen und Mitgliedern Beiträge für das kostenfreie und vertrauliche Beratungsangebot. Drei Beraterinnen teilen sich 205 Stellenprozent, ab 2022 gibt es laut Stellenleiterin Barbara Bracher aufgrund der konstanten Fallzunahmen eine Aufstockung auf 265 Stellenprozent. Im Jahr 2020 wurden 267 Beratungen durchgeführt. Zum Vergleich. Im Jahr 2015 waren es 152 Fälle. Beratungsgespräche können nach Absprache, entweder vor Ort (Weinmarkt 20 in Luzern)

oder telefonisch vereinbart werden unter 041 211 00 18

(Mo bis Do von 9 bis 12 Uhr) oder info@schuldenberatung-luzern.ch; weitere Infos unter www.schuldenberatung-luzern.ch

