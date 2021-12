Interview Surseer Stadtpräsidentin: «Wir wären offen für Fusionen» Die Surseer Stadtpräsidentin Sabine Beck erklärt, wie es mit dem Spital weitergeht und warum die Zusammenarbeit mit den Nachbargemeinden immer wieder eine Herausforderung ist. Dominik Weingartner und Niels Jost Jetzt kommentieren 29.12.2021, 16.00 Uhr

Seit September 2020 ist Sabine Beck-Pflugshaupt die erste Stadtpräsidentin von Sursee. Mit ihr haben zwei weitere Neulinge im fünfköpfigen Stadtrat Einsitz genommen. Die 50-jährige Mitte-Politikerin ist verheiratet und Mutter von zwei Kindern. Bis zu ihrem Amtsantritt war Beck fast zehn Jahre lang Präsidentin des Korporationsrats Sursee.

Sabine Beck im Surseer Stadthaus. Bild: Patrick Hürlimann (20. Dezember 2021)

Beck hat das Amt in einer schwierigen Zeit übernommen. Kurz vor ihrem Antritt hat die Stimmbevölkerung den Bebauungsplan für das Therma-Areal beim Bahnhof mit einem Hochhaus verworfen – eine herbe Niederlage für den damaligen Stadtrat. Das Resultat zeigte, dass die zunehmende Urbanisierung von Sursee nicht überall gut ankommt.

Gleichzeitig diskutiert das politische Sursee über die Einführung eines Einwohnerrats. Im Interview nimmt Sabine Beck Stellung zu den drängendsten Fragen.

Was war bisher der Höhepunkt Ihrer Amtszeit?

Sabine Beck-Pflugshaupt: Der Start war durch Corona geprägt und darum sehr speziell. Wir mussten in vielerlei Hinsicht flexibel sein. Es war schön zu sehen, wie der Stadtrat, aber auch die Verwaltung, sehr gut reagiert haben. Die wertschätzende Zusammenarbeit hat in der Bevölkerung gute Akzeptanz und Vertrauen geschaffen. Das ist sehr wertvoll. Es wurde viel geleistet in den vergangenen Monaten.

Was waren die grössten Herausforderungen?

Die Fülle an Themen macht die Aufgabe sehr komplex. Es ist eine Herausforderung, die Prioritäten richtig zu setzen. Dabei will man immer allen gerecht werden, auch sich selbst.

Mit dem kürzlich vorgeschlagenen neuen Standort für das Spital in der Industrie haben Sie eine kleine Bombe platzen lassen. Wie geht es weiter?

Der Ball liegt nun beim Regierungsrat.

Haben Sie von der Regierung Signale, in welche Richtung es geht?

Dass die Regierung den Ball aufgenommen hat, spricht dafür, dass man den alternativen Standort ernsthaft prüft. Alle Beteiligten hoffen, dass in der Detailabklärung kein grösserer Stolperstein auftaucht. Der Standort Münchrüti wäre eine Win-Win-Win-Situation: für das Spital, für Sursee und für die Firma Hostettler. Die Details müssen aber noch geklärt werden. Die Verkehrsfragen sind in der Industrie nicht viel einfacher als am bisherigen Standort zu beantworten. Die Nähe zum Bahnhof ist aber sicher ein grosser Pluspunkt.

Bis wann soll der Standort-Entscheid gefällt werden?

Bis zum Ende des ersten Quartals 2022. Alle sind daran interessiert, einen raschen Entscheid zu haben.

Der Verkehr ist auch abgesehen vom Spital ein Dauerthema in Sursee. Wie wollen Sie die Probleme in den Griff bekommen?

Der Kanton ist aktuell daran, das gesamte Verkehrssystem anzuschauen. Wir thematisieren den Verkehr immer wieder, auch innerhalb der Sursee-Plus-Gemeinden. Ein wichtiger Pfeiler ist ein attraktives ÖV-Angebot, darum ist der geplante Bushof am Bahnhof sehr entscheidend für die Region.

Beim Thema Verkehr brauche es «Verhaltensänderungen», sagt die Surseer Stadtpräsidentin. Bild: Patrick Hürlimann (20. Dezember 2021)

Wenn der Bus zu den Stosszeiten nicht vorankommt, nützt ein neuer Bushof wenig. Gibt es konkrete Infrastrukturpläne oder hoffen Sie vor allem, dass sich das Mobilitätsverhalten ändert?

Selbstverständlich braucht es auch Infrastrukturprojekte. Wir müssen aber schauen, wie wir mit Busspuren, Velorouten und Sharing-Angeboten das Mobilitätsverhalten ändern können. Es braucht solche Verhaltensänderungen. Die Zeiten, in denen man in einer so stark wachsenden Region wie Sursee in den Stosszeiten einfach so mit dem Auto durchfahren kann, sind vorbei. Daran müssen wir uns gewöhnen.

Die SBB wollen statt 3 lediglich 0,7 Millionen Franken an den neuen Bushof bezahlen. Wie haben Sie darauf reagiert?

Wir haben umgehend das Gespräch gesucht und die Tragweite einer solch massiven Reduktion eindringlich klargemacht. Wir sind klar der Meinung, dass sich die SBB an der wichtigen Mobilitätsdrehscheibe stärker beteiligen muss. Bis jetzt haben wir aber noch keine Rückmeldung erhalten.

Wie beteiligen sich die umliegenden Gemeinden am Bushof?

Vier von fünf Gemeinden werden sich mit einem substanziellen Betrag beteiligen. Das ist ein wichtiges Zeichen für dieses Projekt. Knutwil lehnt den von den Sursee-Plus-Gemeinden verhandelten Solidaritätsbeitrag ab

Warum?

Knutwil konnte sich als einzige Gemeinde nicht mit dem geführten Projekt- und Findungsprozess einverstanden erklären.

Sursee trägt viele Zentrumslasten. Sind Sie zufrieden mit der Solidarität unter den Gemeinden?

Jede Gemeinde hat ihre eigenen Themen und Herausforderungen. Darum ist es immer sehr aufwändig, eine gemeinsame Haltung zu erarbeiten. Dass vier von fünf Nachbargemeinden sich am Bushof finanziell beteiligen, ist grossartig. Auch beim Bau der Sekundarschule auf dem Zirkusplatz hat die Zusammenarbeit hervorragend funktioniert.

Wie hat sich die Plattform Sursee Plus, zu der neben Sursee auch Geuensee, Knutwil, Schenkon, Mauensee und Oberkirch gehören, bewährt?

Das Konstrukt gibt es seit zehn Jahren. Seither wurde die Zusammenarbeit intensiviert, manchmal erfolgreich, manchmal weniger. Es reicht nicht, nur über Zusammenarbeit zu reden. Es braucht eine Stärkung der gemeinsamen Identifikation, ein Wir-Gefühl auf Augenhöhe und im Ergebnis eine stärkere Verbindlichkeit. Nach zehn Jahren braucht es ein klares Bekenntnis, ob man noch dabei sein will oder nicht.

Sabine Beck: «Sursee will nicht auf Biegen und Brechen wachsen.» Bild: Patrick Hürlimann (20. Dezember 2021)

Werden Sie dieses Bekenntnis von den anderen Gemeinden einfordern?

Die sechs Gemeinden haben vereinbart, 2022 eine Standortbestimmung durchzuführen. Wir müssen näher zusammenrücken. Klar ist: Wenn man keine fusionierte Gemeinde ist und klare und verbindliche Abläufe fehlen, sind die Prozesse anspruchsvoll.

Also wären Fusionen die Lösung?

Momentan will keine Gemeinde über Fusionen sprechen. Aber es würde wohl einiges einfacher machen, man könnte Synergien besser nutzen. Wir wären offen für Fusionen, aber diese Diskussion kann nicht von uns als grösste Gemeinde angestossen werden. Wir sind aber froh, wenn das Bewusstsein für die Notwendigkeit einer verstärkten Zusammenarbeit vermehrt vorhanden ist. Entscheidend ist, dass wir so oder so gemeinsam als Region denken und handeln.

Zurück zur Entwicklung am Bahnhof: An der Pilatusstrasse soll ein Hochhaus gebaut werden. Rechnen Sie mit Widerstand?

Die Gemeindeversammlung hat einer Verdichtung in diesem Bereich klar zugestimmt. Das Bauvorhaben ist in vielerlei Hinsicht ein innovatives und qualitätvolles Projekt. Davon ist der Stadtrat überzeugt. Eine positive Stimmung ist bei der Bevölkerung spürbar.

Beim Therma-Areal gab es erfolgreichen Widerstand von Anwohnenden. Werden die kritischen Stimmen nun gehört?

Wir haben viele Gespräche geführt, zudem gab es ein Mitwirkungsverfahren, aus dem Punkte aufgenommen worden sind. Auch beim Bushof konnten wir alle Einsprachen bis auf zwei erledigen. Sursee will nicht auf Biegen und Brechen schnell wachsen. Wir wollen qualitätsvoll wachsen.

Wie viele Einwohnerinnen und Einwohner soll Sursee in zehn Jahren haben?

Wir haben kein fixes Ziel. Sursee allein ist in den vergangenen 15 Jahren nur wenig mehr gewachsen als der Kanton im Durchschnitt. Unsere Nachbarn Oberkirch, Schenkon oder Mauensee sind im gleichen Zeitraum stärker gewachsen. Darum müssen wir die damit verbundenen Herausforderungen gemeinsam als Region bewältigen.

Rein optisch verändert sich Sursee rund um den Bahnhof massiv. Kommen bei der Entwicklung vom grossen Dorf zur kleinen Stadt alle mit?

Veränderungen sind immer eine Herausforderung. Es ist so: Sursee bekommt einen urbaneren Charakter. Es ist uns daher wichtig, auch die Identität stiftenden, kulturellen und gesellschaftlichen Themenbereiche sorgfältig zu pflegen.

Zu einer richtigen Stadt gehört ein Parlament. Wie stehen Sie zur Einführung eines Einwohnerrats, den diverse Parteien fordern?

Der Stadtrat ist in dieser Frage noch in der Meinungsbildung. In den Parteiengesprächen haben wir dazu gute Diskussionen geführt. Alle verfolgen das gleiche Interesse: gute politische Prozesse. Das Hauptthema ist aber grundlegender: Wie können wir die Bürgerinnen und Bürger noch besser abholen und zum Mitmachen animieren?

Wie wollen Sie die Partizipation fördern?

Wir haben verschiedene Partizipationsprozesse. Bei der Umgestaltung eines Spielplatzes sprechen wir etwa verschiedene Interessensgruppen an und laden diese zur Mitwirkung ein. Auch in der Kommunikation haben wir uns neu aufgestellt und sind in den sozialen Medien unterwegs. Das Feedback ist sehr gut. Weiter haben wir das Öffentlichkeitsprinzip eingeführt. Wer sich interessiert, kann in alle Geschäfte Einsicht nehmen. Aber zwingen, sich zu interessieren, können wir die Leute nicht.

