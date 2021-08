Tina Meyer (37) ist im Kanton Aargau aufgewachsen und studierte Betriebsökonomie mit Schwerpunkt Unternehmenskommunikation. Am 1. Mai 2021 übernahm Meyer die Stelle der Geschäftsleiterin der Lungenliga Zentralschweiz von Matthias Moritz. Dieser hatte die Stelle zehn Jahre inne und machte sich selbstständig.

Seit 2010 war Meyer bei der Firma Ratio AG für den Aufbau diverser Unternehmensbereiche und in verschiedenen Funktionen tätig. Zudem war sie dort in den letzten Jahren auch Mitglied der Geschäftsleitung. Die Krienser Firma ist auf Physiotherapie- und Fitnessgeräte spezialisiert. Zuvor war Tina Meyer Leiterin der Online Communications bei Hapimag AG in Baar sowie Leiterin Kommunikation und Medien bei der ehemaligen Stadtpolizei Luzern. Die bald 38-Jährige wohnt mit ihrem Partner in Ennetmoos (NW). (avd)