Interview Überraschung – die vertraute Radiostimme von Andy Wolf ist bald wieder auf Sendung Nach sieben Jahren Pause gibt der langjährige Moderator bei Radio Pilatus ein Comeback. Der 52-jährige Andy Wolf übernimmt ab April 2021 die Samstagmorgenshow. Roger Rüegger 01.02.2021, 06.29 Uhr

Andy Wolf moderiert ab April 2021 wöchentlich den Samstagmorgen zwischen 7 und 13 Uhr. Er begleitet die Zentralschweiz mit Musik und spannenden Geschichten durchs Wochenende.

Andy Wolf, die frühere Stimme von Radio Pilatus, ist ab April zurück beim Sender.

Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 29. Januar 2021)

Wir haben ihn am Donnerstag kurzfristig im Länderpark in Stans getroffen. Dass er beim Radio Pilatus, das wie unsere Zeitung der CH Media angehört, wieder auf Sendung geht, ist auch für ihn neu.

Zurück bei Radio Pilatus! Damit hat wohl niemand gerechnet, oder war da etwas im Busch?

Andy Wolf: Nein, ich bin genauso überrascht. Der erste Kontakt wurde wenige Tage vor diesem Interview per E-Mail aufgenommen. Es folgte ein Spaziergang am Vierwaldstättersee, jetzt ist es perfekt.

Verstehe ich richtig: Radio Pilatus hat Dich angefragt?

Ja. Nach meinem Abgang im März 2014 hätte ich es nicht gewagt, anzufragen. Um so dankbarer und demütiger bin ich jetzt.

Die unfreiwillige Trennung war für Dich nicht ganz schmerzfrei. Und Dein Revival wird garantiert nicht von allen Hörern bejubelt.

Nicht die Hörer kickten mich raus, sondern der damalige Verantwortliche. Ich nehme mich selber aber nicht so wichtig. Radio Pilatus hat sich eine starke Positionierung erarbeitet, da geht es nicht um Einzelpersonen. Was aber die Reaktionen der Hörerschaft betrifft, da hat mich die Aussage von Ernst Huberty, der legendäre ARD-Sportschau-Moderator, geprägt: «Wenn Dich 50 Prozent der Hörer gut finden, machst Du einen guten Job, bei 60 Prozent ist es ein super Job, bei 70 Prozent bist Du absolute Weltklasse. Vergiss aber nie, 30 Prozent halten Dich für ein A…»

Gab es Reaktionen, die Dich tief berührten?

Zu meinem Glück viele. Das Eindrücklichste war die ältere Frau, die mich im Pilatusmarkt Kriens am Tag meines Rauswurfs ansprach. Sie sagte: «Herr Wolf, Ihretwegen musste ich heute Morgen weinen.»

Sie wird sich umso mehr auf Deinen Sendestart freuen. Musstest Du für die Zusage über Deinen Schatten springen?

Ich liebe es, Radio machen zu dürfen. Die neuen Radio-Pilatus-Verantwortlichen geben mir diese Chance, die ich rüüdig gerne annehme. Und nach all den Monaten ohne Veranstaltungen ist die Möglichkeit, wieder Radio in der schönsten Stadt der Welt zu machen, ein Lichtblick für mich. Denn wenn Du in der Event-Branche unterwegs bist, wartet jetzt niemand auf Dich. Ich bin daher extrem dankbar, wieder im Studio sein zu dürfen. Radio ist meine Leidenschaft.

Ab April wirst Du die Samstagmorgenshow moderieren. Erleben wir ein Revival von Andyamo?

Über die Details haben wir noch nicht diskutiert. Es hat sich alles so schnell über wenige Tage entwickelt. Aber ich würde es nicht ausschliessen, dass die Sendung in einem ähnlichen Rahmen wieder aufgenommen wird. Ich bin und bleibe Andy Wolf und würde es begrüssen, wenn dieser Brand zurückkehren würde.

Irre ich mich, oder war Deine Stimme kurzzeitig in einem Radio zu hören?

Ich war nie Moderator, sondern eine von mehreren Stimmen, die Jingles eingesprochen haben. In einem Radiostudio moderierte ich seit März 14 nie mehr.

Bei Deiner Leidenschaft fürs Radio erstaunt dies doch sehr. Stationen gibt es zuhauf und Andy Wolfs Stimme kennt man. Hat sie Dir nicht Tür und Tor geöffnet?

Der Bekanntheitsgrad ist Fluch und Segen zugleich. Natürlich kennen meine Stimme viele Leute. Jedoch verbindet man die in erster Linie – oder ausschliesslich – mit Radio Pilatus. Also war die Zentralschweiz kein Thema. Und nach Zürich wollte ich nicht. Dafür liebe ich Luzern zu sehr.

Hast Du in den sieben Jahren in den Morgenstunden Deine Familie verrückt gemacht; oder was war Deine Vormittagsbeschäftigung?

Schlafen, sieben Jahre lang konnte ich jeden Morgen ausschlafen. Für die Morgenshow Andyamo musste ich mich um 3.30 Uhr aus dem Bett quälen. Daran musste ich mich gewöhnen, denn ich bin ein Nachtmensch. Für diesen Job habe ich mich aber gerne umorientiert, auch wenn ich wochentags nach «10vor10» schlafen gehen musste.

Nun wird der Samstagmorgen wieder zur Qual, zumindest bis Du aus den Federn bist. Warum holen die Zentralschweizer den alten Moderator zurück?

Alt? Also wirklich, ich bin doch forever young. Programmleiter Thomas Zesiger begründet es damit, dass vertraute und beliebte Stimmen im Radio unverzichtbar sind.

Die Samstagmorgensendung dauert von 7 bis 13 Uhr. Ist der Samstag zum Herantasten, wird das Pensum ausgebaut?

Stand jetzt werde ich ein 20-Prozent-Pensum ausfüllen. Vorerst gilt es, viele neue Tools zu lernen. Wir werden sehen.

Damals wurde Dir genau das vorgeworfen, nämlich dass Du mit dem digitalen Zeitalter nicht mehr mithalten kannst.

Ich traue mir die neue Aufgabe auf jeden Fall zu. In den sozialen Medien bin ich – auch für verschiedene Projekte und Marken – seit Jahren sehr aktiv. So moderiere ich neuerdings auch Talks in Clubhouse, einer Art Live-Podcast.

Wie schwierig war das letzte Jahr für Dich als selbstständiger Moderator, DJ und Event-Organisator?

Schon schwierig. Aber da bin ich kein Einzelfall. Die Eventbranche hat gelitten. Ich hatte immerhin einige Corporate Engagements. Zum Glück habe ich bei der Uhrenmarke Carl F. Bucherer ein langfristiges Botschafter-Mandat, welches mir Planungssicherheit gibt.