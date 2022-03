Ukrainische Sopranistin Zoryana Mazko tritt in Luzern auf

Interview Ukrainische Sopranistin tritt in Luzern auf: «Ich bin überwältigt von der Solidarität in der Schweiz» Die in der Ukraine aufgewachsene Zoryana Mazko organisiert in der Schweiz Benefizkonzerte für Kriegsbetroffene. Am Samstag tritt sie auch in Luzern auf. Im Interview spricht sie über ihre Gefühle, über ihre Mutter im Kriegsgebiet und wie sie den Menschen helfen will. Fabienne Mühlemann Jetzt kommentieren 11.03.2022, 19.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Zoryana Mazko als Sopranistin bei einem Auftritt. Bild: PD

Der Krieg in der Ukraine erschüttert die Welt. Welche Gefühle haben Sie derzeit?

Zoryana Mazko: Es ist eine sehr anstrengende Zeit. Ich bin die ganze Zeit besorgt, nach vier bis fünf Stunden Schlaf wieder hellwach. Ich fühle mich hilflos, weil ich nicht helfen kann. Und trotzdem versuche ich, die Menschen in der Ukraine irgendwie zu unterstützen. Neben der Arbeit und der Familie ist das jedoch sehr intensiv. Alles in allem ist es einfach deprimierend, dass im 21. Jahrhundert solche Konflikte mit Krieg gelöst werden. Das macht mich nachdenklich.

Sie sind vor 17 Jahren in die Schweiz gekommen und leben seither hier. Ist Ihre Familie noch in der Ukraine?

Ja, meine Mutter wohnt allein in einem Dorf neben Kiew. Es ist kein strategisches Ziel der Russen, deswegen hat sie zum Glück noch keine schlimmen Szenen erlebt. Ich habe ihr mehrmals angeboten, dass sie in die Schweiz kommen kann. Sie will aber nicht weg. Sie sagt: «Wenn alle gehen, wer bleibt dann noch hier?» Sie ist lieber dort und hilft, so fühlt sie sich nützlich. Als Tochter hätte ich mir natürlich etwas anderes gewünscht, aber ich verstehe sie. Wir telefonieren nun praktisch jede Stunde miteinander.

Zur Person Zoryana Mazko ist in der Ukraine aufgewachsen und lebt seit 2005 in der Schweiz. Sie absolvierte ihr Masterstudium in Schulmusik an der Hochschule für Musik in Luzern. Mittlerweile arbeitet sie als Chorleiterin, Musiklehrerin und Dirigentin im Kanton Zürich. Die 44-Jährige lebt mit ihrer Familie in Dietikon.

Wie halten Sie sich über die Geschehnisse in der Ukraine auf dem Laufenden?

Nebst dem Lesen von Nachrichten tauschen wir uns unter den verschiedenen kantonalen Ukraine-Vereinen in der Schweiz intensiv aus. Ich höre nun Geschichten von Menschen, die ich vorher gar nicht kannte. Und an den Friedensdemos in Zürich und Bern konnten wir zusammen ein Zeichen setzen. Dieser starke Zusammenhalt ist unglaublich schön und gibt uns weiterhin Kraft, obwohl wir eigentlich müde von den Ereignissen sind. Ich kenne keine Ukrainerin und keinen Ukrainer, die nicht irgendwie versuchen zu helfen.

Wie versuchen Sie konkret zu helfen?

Ich kann Geld spenden, aber ich will mein Volk auch moralisch unterstützen. Als Musikerin kam mir die Idee: Singen für den Frieden! Das Singen ist in unserem Volk sehr stark verankert und hat grosse Tradition. Man singt überall, denn es ist ein befreiendes Gefühl. Aus dieser Idee sind mehrere Benefizkonzerte entstanden. Ich glaube, dass es den Ukrainern Mut gibt, wenn sie sehen, dass die Menschen für sie einstehen.

Wie haben Sie diese Konzerte organisiert?

Als Chorleiterin habe ich Anfragen an diverse Chöre verschickt, ob sie bei einem Benefizkonzert auftreten möchten. Geplant habe ich vier verschiedene Konzerte. In meinem Umfeld dachten aber viele, das wird nichts. Denn die Chöre in der Schweiz sind immer sehr verplant mit Auftritten und Proben, ausserdem konnten sie wegen Corona lange nicht mehr üben. Innert zwei Wochen etwas einzustudieren, ist knapp. Als ich dann 68 Zusagen erhalten habe, war ich überwältigt. Daher beschloss ich, dass wir noch ein paar Wochen lang weiter machen mit den Konzerten.

Hat Sie diese Solidarität in der Schweiz allgemein überrascht?

Ein wenig schon. Doch in diesen zwei Wochen ist mir klar geworden, dass die Schweizerinnen und Schweizer es zwar nicht gerne offen zeigen, aber im Herzen und in ihren Taten unglaublich grosszügig sind. Das hat mich sehr beeindruckt und sehr gefreut.

Und nun treten Sie auch in Luzern auf.

Genau. Diese Einladung von der Reformierten Kirche des Kantons Luzern hat mich sehr gefreut und geehrt. Ich hatte am Samstag zwar ein anderes Konzert geplant, aber dieses habe ich abgesagt. Denn jenes in Luzern ist viel wichtiger für mich, damit möglichst viele Menschen die Botschaft hören und an die Ukraine denken. Daher mache ich dies mit viel Dankbarkeit.

Interreligiöses Friedensgebet Am Samstag, 12. März 2022, um 16 Uhr versammeln sich in der Lukaskirche Luzern unter anderem christkatholische, orthodoxe, reformierte und römisch-katholische Christinnen und Christen sowie muslimische Gläubige und beten gemeinsam für Frieden. Alle sind willkommen. Zoryana Mazko gestaltet das Friedensgebet mit der Bandura – einer ukrainischen Lautenzither – mit.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen