Das Andere Interview Vater und Tochter Rindlisbacher: «Unser ganzes Leben ist Situationskomik» René (58) und Laura Rindlisbacher (28) stehen nach fast zwei Jahren wieder auf der Bühne. Mit dem Programm «O nein Papa» treten sie am Mittwoch in Hochdorf auf. Wir haben die beiden vor dem Tourneestart getroffen. Roger Rüegger Jetzt kommentieren 17.10.2021, 16.40 Uhr

René und Laura Rindlisbacher einen Tag vor ihrem ersten Auftritt nach zwei Jahren.

Nadia Schärli (16. Oktober 2021)

Worüber haben Sie heute gelacht?

René Rindlisbacher: Über Lauras Frage, ob ich mich freue, wieder mit ihr aufzutreten.

Das ist lustig?

Laura Rindlisbacher: Er antwortete: Wenn es sein muss…

Seine Freude war ja riesig!

René: Nicht wahr? Was gibt es Schöneres, als mit der eigenen Tochter auf der Bühne zu stehen? (Flüstert): Mit dem eigenen Sohn. Aber Nico hat andere Pläne (René lacht und zwinkert Laura zu).

Deshalb heisst euer Programm «O nein Papa». Weil ihr euch so gut versteht?

Laura: Wir spielen Alltagsszenen, wie sie sich zwischen Tochter und Vater ereignen können. Mit der Absicht, dass sich manche Leute wiedererkennen. Bei uns fliesst der Alltag auch ins Bühnenprogramm. Wir sitzen oft am Mittagstisch und plötzlich fliesst ein Dialog des neuen Programms ins Gespräch. Unser ganzes Leben ist Situationskomik. Dies zur Frage, worüber wir lachen.

Damit beantwortet ihr fast meine nächste Frage, ob nach zwei Jahren Bühnenabwesenheit die Dialoge noch sitzen.

René: Ja, absolut. Ich vergesse kaum etwas und könnte wohl das letzte Programm von Edelmais ohne grosse Proben auswendig spielen.

Die sind aber nicht gefragt. Es gilt ernst mit dem Programm von s' Rindlisbachers. Wie ist euer Befinden wenige Tage vor Tourneestart. Nervös oder Vorfreude?

René: Wir freuen uns, wieder vor Leuten zu spielen. Nervös bin ich sehr selten vor einem Auftritt. Lampenfieber hat man oder man hat es nicht.

Laura, bei der Premiere des Programms vor der Pandemie 2019 wirkten Sie entspannt, obwohl da einiges nicht planmässig ablief?

Laura: Die Lockerheit habe ich wohl geerbt. Mami ist nämlich recht locker drauf (lacht René an). Nein, Spass beiseite. An besagtem Abend war ich aufgeregt und nervös, weil ich merkte, dass Papa hinter der Bühne gestürzt war und wegen seiner Schmerzen seinen Text vergessen hat.

Auf der Bühne habt ihr das verkauft, als ob es Teil des Programms wäre!

Laura: Mit seiner 35-jährigen Bühnenerfahrung hat er uns da durchmanövriert.

Sie haben immerhin 28 Jahre Erfahrung als Tochter. Die können Sie in die Waagschale werfen. Ist es nicht so, dass das Publikum Comedians Ausrutscher verzeigt?

René: Das Publikum schon. Aber ich habe mich nach der Vorstellung über mich geärgert, weil ich Laura gerne eine bessere Premiere gewünscht hätte.

Die Chance haben Sie ja jetzt mit der aktuellen Tour. Im Gegensatz zu einigen anderen Comedians, legt ihr wieder los, obwohl es kaum ausverkaufte Häuser gibt. Warum?

René: Weil es uns unfassbar Spass macht, zu spielen. Wir mussten bereits zweimal verschieben. Es haben viele Leute ihre Tickets vor zwei Jahren gekauft. Ihnen wollen wir nun das bieten, wofür sie bezahlt haben. Und ja, wir müssen uns vielleicht damit abfinden, dass man mit dem Spielen nicht mehr ganz grosse Säle füllen kann.

Haben die Leute den Humor verloren? Könnte das ein Grund sein, dass nicht mehr ganz so viel Publikum anwesend ist?

René: Ich glaube nicht, dass es unbedingt daran liegt. Die Leute planen nicht mehr langfristig, weil morgen möglicherweise nicht mehr gilt, was heute angesagt ist. Vielleicht haben auch viele gemerkt, dass sie nicht überall dabei sein müssen. Ich denke, manche schränken sich bewusst ein oder entscheiden sich spontan zum Beispiel für unser Programm am Mittwoch in Hochdorf.

Müssen sich Comedians heute an ihr Publikum herantasten, damit ja kein Ärger entsteht? Es wird doch jedes Wort auf die Goldwaage gelegt, gerade was Corona angeht. Ich denke da auch an Charaktere wie etwa Alfonso?

René: Nein, das nicht. Mit der Figur Alfonso sowieso nicht. Der kommt immer gut an.

Laura: Das sehe ich auch so. In einem unserer Stücke spiele ich seine Urologin und rücke ihm mit einer Spritze zu Leibe. Das wurde ursprünglich nicht im Zusammenhang mit der Impfung geschrieben, es lässt sich aber jetzt gut aktualisieren.

Tochter Laura wird als Bühnenpartnerin aufdecken, wo Papas Schwächen liegen. Welche hat er denn?

Laura: Dass er mir während zwei Jahren den Lohn nicht bezahlen konnte. Gut, es ist ja nichts reingekommen. So war ich gezwungen, Teilzeit-Jobs anzunehmen.

Was das neue Programm einbringt, wird sich zeigen. Ist es nicht praktisch unmöglich, dass zwei Generationen zusammen ein Comedy-Programm einstudieren? Der Humor einer 28-jährigen Frau ist doch nicht kompatibel mit dem eines Mannes im besten Alter?

René: Unser Programm ist ja nicht auf ein ganz junges Publikum ausgelegt. Die Aufgabe war, etwas zu finden, das alle verstehen. S' Rindlisbachers orientieren sich eher an mir und meinem bekannten Humor.

Die Konstellation Vater und Tochter ist in der Schweizer Comedyszene einzigartig. Ist Laura Trittbrettfahrerin oder startet der Routinier dank ihrer Hilfe durch?

Laura: Ganz klar, ich bin Tochter von Beruf, Trittbrettfahrerin und mache, was er sagt. Nein, Seich. Klar, am Anfang betrat ich eine neue Welt, von der ich nicht zu träumen wagte. Nun habe ich den Anspruch, neben dem grossen…

René: …ja, ja, sprich weiter…

Laura: … Comedian bestehen zu können. Mit der Zeit wurde ich aber mutiger und kann mich auch mit Ideen einbringen.

René: Es ist neu, genau. Schmidi und ich hörten als Schmirinskis auf, weil wir uns nicht mehr weiterentwickelten. Mit Sven Furrer machte ich drei Programme als Edelmais. Danach überlegte ich, wie es weitergehen konnte, und ich kam zum Schluss: Wieso nicht mit Laura? Sie hat erstens viel Talent und zweitens kennt sie mich und meine Ansprüche bestens. Sie muss mir nichts beweisen und ich ihr nicht... Sie muss sich einfach bewähren. Und das tut sie hervorragend.

Tournee: S' Rindlisbachers treten unter anderem an folgenden Orten auf: Hochdorf (20.10.), Olten (30.10.), Schwyz (5.11.), Sarnen (6.11.), Wohlen (19.11.), Dagmersellen (26.11.). Infos auf www.srindlisbachers.ch