Interview Von übermässigem Medienkonsum und politischer Korrektheit – zwei Luzerner Maturandinnen darüber, was die jungen Menschen beschäftigt Seit kurzem sind Chiara Felder und Lisa Zimmermann stolze Besitzerinnen eines Maturadiploms. Die jungen Frauen haben aber noch mehr gemein: Sie diskutieren etwa gerne – zu zweit, mit Freunden und am Familientisch. Livia Fischer und Fabienne Mühlemann 01.07.2021, 18.00 Uhr

Chiara Felder (links) und Lisa Zimmermann auf dem Schulareal der Kanti Alpenquai. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 25. Juni 2021)

Chiara Felder (17) kommt aus Entlebuch und hat die Kantonsschule Schüpfheim besucht, Lisa Zimmermann (18) wohnt in Horw und ging in der Stadtkanti Alpenquai zur Schule. Gelernt haben sie in den vergangenen Jahren viel. Nebst Französischvokabeln und Wahrscheinlichkeitsrechnungen auch, differenziert zu denken, wie sie beide sagen. Dass sie sich viele Gedanken um verschiedenste Themen machen, haben sie im Gespräch bewiesen.

Endlich die Matura in der Tasche zu haben, ist ein tolles Gefühl – wie habt ihr das gefeiert?

Chiara Felder: Nach der offiziellen Feier ging ich mit meinen Eltern essen. Später machten wir mit der Klasse in einem gemieteten Fasnachtskeller Party.

Lisa Zimmermann: Ich ging auch zuerst mit meinen Eltern in ein Restaurant. Dann mit einigen Klassengspändli in eine Bar und weil irgendwann nichts mehr offen hatte, das erste Mal ins Casino. Das war schon eine lustige Erfahrung, ein zweites Mal muss ich jetzt aber nicht mehr gehen.

Warum? Hast du viel Geld verloren?

Lisa Zimmermann: Fünf Franken (lacht).

Man mag es schon kaum mehr hören, aber das letzte Jahr war ein ganz Spezielles. Wie habt ihr den Fernunterricht erlebt?

Chiara Felder: Der Start war ein bisschen holprig. Die Lehrer gaben sich zwar viel Mühe, dass alles funktionierte, aber wir Schülerinnen und Schüler waren mit der ganzen Situation überfordert. Das machte es schwierig, beim Stoff mitzukommen. Irgendwann gewöhnten wir uns aber daran und von Woche zu Woche klappte es besser.

Lisa Zimmermann: Wir hatten den Vorteil, ohnehin schon mit unseren eigenen Geräten zu arbeiten und waren darum mit vielen Programmen bereits vertraut. Von daher war der Start gar nicht so schlecht. Mehr Mühe hatte ich mit der Disziplin, ich war schon sehr oft abgelenkt.

Hattet ihr noch eine Routine mit aufstehen, frühstücken und anziehen oder seid ihr irgendwann nur noch im Pyjama vor dem Laptop gesessen?

Lisa Zimmermann: Beides. Zuerst hatte ich noch eine Struktur. Es dauerte aber nicht lange, da bin ich jeweils um fünf vor acht aufgestanden und hab nur noch den Laptop aufgeklappt.

Chiara Felder: Bei mir war’s ähnlich. Zuerst gab ich mir Mühe, noch eine richtige Morgenroutine zu haben als Kompensation für den Schulweg, der ja wegfiel. Doch gegen Schluss war ich nur noch obenrum richtig angezogen und untenrum trug ich Pyjamahosen.

Lisa Zimmermann: Ah ihr musstet die Kamera eingeschaltet haben? Wir nicht mal das. Wir waren 90 Minuten lang stummgeschaltet und konnten machen, was wir wollten. Immer wieder Essen holen zum Beispiel (lacht).

Bestanden habt ihr ja dennoch. Was sind die Pläne für danach?

Lisa Zimmermann: Ich werde eine Saison auf dem Pilatus im Service arbeiten, um ein bisschen Geld zu verdienen. Das Advanced würde ich auch noch gerne machen. Und danach weiss ich noch nicht, vielleicht etwas mit Kunst studieren oder Veterinärmedizin.

Chiara Felder: Lustig, Tierärztin wollte ich früher immer werden. Mittlerweile möchte ich aber lieber Humanmedizin studieren. Dafür muss ich ein vierwöchiges Pflegepraktikum absolvieren, das werde ich im Zwischenjahr machen. Und sonst sind meine Pläne auch einfach mal Geld zu verdienen und die Lernpause zu geniessen.

Lisa Zimmermann und Chiara Felder auf einer Treppe in der Kanti Alpenquai. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 25. Juni 2021)

Lernpause ist ein gutes Stichwort. Kommen wir mal weg vom ganzen Schulaspekt. Ihr seid die erste Generation, die von Kind auf mit digitalen Technologien aufgewachsen ist. Was für einen Stellenwert hat das Handy in eurem Alltag?

Chiara Felder: Es ist einfach praktisch, um mit anderen in Kontakt zu bleiben. Ich brauch’s hauptsächlich hierfür oder zum Lesen, Musik hören oder Serien schauen.

Lisa Zimmermann: Ich sag’s ungern, aber ich bin schon oft am Handy. Ich google megaviel, schaue Youtube­videos – und auch auf Social Media verbringe ich viel Zeit.

Kennt ihr eure Screentime?

Chiara Felder: Nicht wirklich. Aber im Fernunterricht waren es sicher zehn Stunden täglich. Da war ich mit meinen Mitschülern ständig im Austausch.

Lisa Zimmermann: Kommt immer drauf an, am Wochenende sind’s locker mal so drei bis vier Stunden.

Ihr sagt das in einem leicht beschämten Ton.

Lisa Zimmermann: Das Handy ist schon negativ behaftet. Manchmal völlig zurecht. Ich würde auch viel lieber mehr lesen und man will ja nicht zu viel Zeit an diesem Gerät verbringen. Ich glaube übrigens, dass viele ihre Handyzeit runterreden.

Chiara Felder: Man gibt es ungern zu und fühlt sich einfach schlecht, wenn man grad zwei Stunden lang nur auf Instagram rumgescrollt, irgendwelche lustigen Bilder und Videos angeschaut und letztlich nichts Gescheites getan hat. Anders ist es, wenn man zum Beispiel etwas auf dem Handy liest. Wir Junge schämen uns, glaub ich, vor allem vor älteren Leuten, da diese viele Vorurteile gegenüber dem Handykonsum hegen und schnell von Sucht sprechen. Dabei ist es gar kein so ein grosses Problem.

Lisa Zimmermann: Ich glaub zwar schon, dass wir handysüchtig sind. Wir alle könnten nicht mehr ohne.

Chiara Felder: Aber doch eher, weil wir es etwa für den Kontakt brauchen?

Lisa Zimmermann: Schon auch, aber auf Social Media sind die meisten von uns ja trotzdem aktiv und das bräuchte man nicht. Am Schluss verschlechtert sich nur noch dein Selbstwertgefühl. Es ist eigentlich so etwas Dummes, aber aufhören will man damit irgendwie doch auch nicht.

Gerade bei Instagram wird kritisiert, viele Einblicke in scheinbar perfekte Welten zu erhalten, sodass man sich danach mit seinem «nicht perfekten Leben» schlecht fühlt. Kennt ihr das?

Lisa Zimmermann: Ja. Vor allem während des Lockdown, als ich öfter am Handy war als sonst, hat mich das Ganze schon ein bisschen mitgenommen. Plötzlich fand ich Sachen an mir nicht mehr schön, mit denen ich nie zuvor ein Problem hatte.

Und dann?

Lisa Zimmermann: Dann habe ich die Netflixdoku «Social Dilemma» gesehen, woraufhin ich Instagram für ein bis zwei Monate löschte. Das hat mir geholfen, mich wieder auf andere Sachen zu fokussieren. Jetzt hole ich mir auf Social Media vor allem Inspiration für Fashion oder für Kochrezepte; vergleiche mich aber nicht mehr direkt mit irgendwelchen Influencerinnen.

Chiara Felder: Von jenen Leuten, die ihr Leben auf Social Media als perfekt darstellen, versuche ich mich schon lange fernzuhalten. Meist gelingt es mir auch. Ich habe aber Freundinnen, die schicken mir mehrmals pro Monat Fotos von Influencerinnen und schreiben dann «Oh mein Gott, schau mal, wie hübsch die ist.» Manche macht dieser Vergleich echt kaputt.

Hat Tiktok die gleiche Wirkung? Diese App ist ja vor allem bei Leuten eures Alters sehr populär.

Chiara Felder: Dazu kann ich nichts sagen. Ich habe die App nicht.

Lisa Zimmermann: Ich schon. Ich nutze sie auch viel öfter als Instagram. Während Instagram für mich mehr schöne Bilder sind, schaue ich auf Tiktok einerseits zwar unterhaltende Videos an, andererseits informiere ich mich aber auch über viele für mich wichtige Themen. Ich lerne zum Beispiel megaviel über die Akzeptanz der LGBTQ-Community oder darüber, wie man richtig gendert.

Das passt zu dem, dass der Generation Z zugeschrieben wird, sehr politisch zu sein.

Lisa Zimmermann: Mein Freundeskreis ist tatsächlich megapolitisch interessiert. Wir diskutieren oft, meist über Themen rund ums Klima. Fliegen, Fleischessen und so weiter. Dadurch können wir viel voneinander lernen.

Chiara Felder: Ich interessiere mich auch für Politik und diskutiere im Privaten gerne. Politisch aktiv bin ich aber nicht, weil ich noch nicht abstimmen darf.

Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 25. Juni 2021)

Wart ihr schon mal an einer Demo?

Chiara Felder: Nein, dafür war mir die Schule dann doch zu wichtig, als dass ich hierfür geschwänzt hätte.

Lisa Zimmermann: Ich ging einmal an einen Klimastreik, bin aber nicht so davon überzeugt. Ich mache lieber für mich selbst etwas. Missionieren funktioniert in der Schweiz nicht, das zeigt sich ja bei den Abstimmungen. Sobald es um etwas geht, das einem etwas verbietet, ist Schluss. Darum weiss ich nicht, wie viel so Streiks wirklich bewirken.

Chiara Felder: Ich glaube, sie sind gut, um die Aufmerksamkeit auf das Thema zu lenken. Aber wenn die dann mal da ist, kann es fast schon kontraproduktiv sein. Die Gegner sind dann einfach genervt und noch mehr abgeneigt, etwas in ihrem Leben zu verändern.

Wie sieht die Diskussionskultur bei euch zu Hause aus?

Lisa Zimmermann: Mein Bruder und ich diskutieren mega oft mit unseren Eltern über Gender-Fragen. Vielleicht sind wir auch ein bisschen sensibel, aber wir korrigieren sie oft und sagen ihnen «Ou, da bewegt ihr euch also auf dünnem Eis.»

Bei was für Dingen denn?

Lisa Zimmermann: Meist geht es um Geschlechterstereotypen und Formulierungen. Etwa wenn sie Sachen sagen wie: «Das ist jetzt nicht so eine weibliche Frau.» Oder wenn wir darüber diskutieren, ob man gendern sollte. Mein Mami sagt, dass sie sich beim generischen Maskulin mitgemeint fühlt. Diskriminiert fühle ich mich persönlich zwar auch nicht, aber ich frage mich einfach, warum man’s nicht einfach richtig machen kann, statt so dagegen anzukämpfen. Das Argument «weil man es schon immer so macht» ist dabei das dümmste überhaupt.

Kennst du solche Diskussionen von Daheim auch, Chiara?

Chiara Felder: Diese Themen sind bei meinen Eltern noch gar nicht so angekommen. Wir diskutieren eher über Rassismus. Etwa über die «Mohrenkopf»-Debatte. Aber da geht es ja auch darum, dass man Dinge einfach anders benennen sollte, um nicht andere Leute zu verletzen. Ich glaube, wir Jüngeren haben dafür mehr Verständnis.

Warum wohl?

Chiara Felder: Ich würde mal behaupten, dass ältere Leute meist so bleiben wollen, wie sie sind. Währenddessen sind wir Jungen immer noch im Selbstfindungsprozess und da fällt uns Anpassung leichter.

Lisa Zimmermann: Ich glaube auch, dass wir Jungen da flexibler und anpassungsfähiger sind. Wiederum müssen wir schon auch Verständnis für die älteren Generationen haben. Wir können jetzt nicht einfach mit allem kommen und vorpreschen und ihnen sagen: «So, jetzt müsst ihr alles anders machen.» Das wäre zu viel verlangt. Solche Veränderungen, wie etwa jene sprachlichen, gelingen nur, wenn man langsam damit anfängt. Sonst haben die Älteren das Gefühl, wir wollen sie belehren und das haben sie nicht gern. Versteh ich auch, hätte ich vermutlich auch nicht.

Aber habt ihr grundsätzlich das Gefühl, eure Anliegen finden in der Gesellschaft Gehör?

Aber habt ihr grundsätzlich das Gefühl, eure Anliegen finden in der Gesellschaft Gehör?

Chiara Felder: Mehr als auch schon.