Interview Weniger Flüge, Gruppen und flexiblere Buchungsbedingungen – so sieht der Luzerner Tourismusdirektor die Zukunft des Reisens Die Coronakrise setzt den Tourismusbetrieben zu. Marcel Perren, Direktor von Luzern Tourismus, rechnet erst 2023 mit einer richtigen Erholung. Er fordert mehr sowie schnellere Hilfe vom Staat – und sagt, worin sich Schweizer Touristen von anderen europäischen Gästen unterscheiden. Stefan Dähler 12.01.2021, 05.00 Uhr

Die bisherige Bilanz der Coronakrise für den Tourismus sieht folgendermassen aus: Die Tourismusregion Luzern-Vierwaldstättersee (Kantone Luzern, Nidwalden, Obwalden, Uri und Schwyz) verzeichnete in der Sommersaison 2020 rund 1,3 Millionen Logiernächte, 46 Prozent weniger als im Vorjahr. Die höhere Zahl der Schweizer Gäste konnte den starken Rückgang aus dem Ausland also bei weitem nicht kompensieren. Besonders in der Stadt Luzern, wo die Gästezahlen von Januar bis Oktober 2020 um rund zwei Drittel zurückgingen. Marcel Perren, Direktor von Luzern Tourismus, zieht eine erste Bilanz und wagt eine Prognose auf die nächsten Jahre.

Der Luzerner Tourismusdirektor Marcel Perren. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 8. Januar 2021)

Eigentlich sollte derzeit in Luzern das Lichtfestival Lilu stattfinden. Stattdessen ist der Städtetourismus praktisch lahmgelegt. Wie stark belastet Sie diese Situation?

Marcel Perren: Sehr stark, unsere Branche ist eine von jenen, die es am härtesten trifft. Es ist eine gewisse Ohnmacht spürbar, da wir die Situation selbst nicht beeinflussen können. Auch bei Partnerbetrieben wie Hotels oder Transportunternehmen ist die Stimmung niedergeschlagen. Ein harter Schlag war der Verlust des World Economic Forum (WEF). Etwas Positives, woran man sich aufrichten und orientieren kann, wäre nun sehr wichtig. Die Impfung könnte das sein, wobei die weitere Entwicklung der Pandemie mit diesen Mutationen immer noch sehr unsicher ist.

2020 war ein verlorenes Jahr für den Tourismus. Sehen Sie trotzdem auch positive Aspekte?

Es gab eine neue Solidarität innerhalb der Branche. Mehrere nationale Tourismusverbände bündelten ihre Kräfte in der Schweizer Tourismusallianz. Wir konnten Treffen mit dem Bundesrat organisieren und unsere Anliegen vorbringen, was sicher eine positive Wirkung hatte. Zudem haben die Schweizer im Sommer ihr eigenes Land besser kennengelernt. Vor allem fand ein spürbarer Austausch zwischen der Deutschschweiz und der Romandie statt.

Die Zahl der Übernachtungsgäste aus dem Inland stieg letzten Sommer in der Region Luzern-Vierwaldstättersee um 14 Prozent. Sind Sie damit zufrieden? In Graubünden waren es 36 Prozent mehr, im Wallis oder Tessin rund 25.

Ja, wir sind zufrieden. Im Vergleich zu den klassischen Ferienregionen ist unsere Tourismusregion stark von der Stadt Luzern geprägt, wo die Zahlen eingebrochen sind – wie in den anderen Städten auch. Luzern kann man zudem aufgrund der zentralen Lage von vielen Orten aus innerhalb eines Tages ohne Übernachtung besuchen.

Die zweite Welle trifft die Schweiz hart. Wie lange können die Tourismusbetriebe wie Hotels oder Transportunternehmen noch durchhalten?

Die Logiernächte werden in der Stadt Luzern von 1,4 Millionen im Jahr 2019 auf rund 0,5 Millionen zurückgehen. Geht man von durchschnittlichen Übernachtungsausgaben pro Gast von 200 Franken aus, fehlen den Hotels 180 Millionen Franken. Viele Betriebe sind derzeit geschlossen. Ich gehe aber davon aus, dass die meisten wieder aufmachen können, wenn es die Lage wieder erlaubt. Das hängt aber einerseits davon ab, wie lange die Krise noch dauert. Wenn der aktuelle Zustand länger dauert als bis Mai/Juni, wird es kritisch. Andererseits braucht es mehr staatliche Unterstützung. Die 25 Millionen Härtefallgelder für den Kanton Luzern sind viel zu wenig. Die Tourismusbetriebe benötigen auch mehr A-fonds-perdu-Beiträge.

Wie läuft die aktuelle Wintersaison in den Bergen?

Schweizweit gingen die Logiernächte während der Festtage immerhin nur um 11 Prozent zurück. Die Seilbahnen vermeldeten 26 Prozent weniger Umsatz und 15 Prozent weniger Gäste. Für unsere Region sind mir Detailzahlen nicht bekannt. Sie dürften aber schlechter aussehen, da die Skigebiete in der Zentralschweiz zeitweise geschlossen waren.

Die Luzerner Skigebiete, hier Sörenberg, waren über die Festtage geschlossen und durften erst am 8. Januar wieder öffnen. Bild: Manuela Jans-Koch (8. Januar 2021)

Bis im Sommer sollte die Impfkampagne in der Schweiz und mehreren Ländern Europas weit fortgeschritten sein. Welche Prognose machen Sie für die nächsten Monate und Jahre?

Auch dieses Jahr wird sehr hart. Wir rechnen damit, dass vor allem Schweizer Gäste dem Heimmarkt treu bleiben. Hinzu könnten vermehrt Touristen aus europäischen Ländern wie Deutschland und den Benelux-Staaten kommen. Gäste aus den Fernmärkten werden noch länger zögern, die Schweiz zu besuchen. Wir rechnen im Herbst mit den ersten Gästen aus dem Überseemarkt, wobei eher Asiaten als US-Amerikaner anreisen werden. 2022 dürfte ein Übergangsjahr werden, 2023 sollte es zu einer Erholung kommen, wobei dies vom Verlauf der Pandemie abhängt.

Welche Märkte werden Sie für den Sommer bewerben?

Der Fokus liegt auf dem Schweizer Markt, primär auf der Westschweiz. Von dort aus muss man etwas länger anreisen und so steigt die Chance, dass die Leute bei uns auch übernachten. Grössere Aktivitäten planen wir auch in Süddeutschland. Diese Gäste sprechen wir mit unserem Marketing anders an: Europaweit präsentieren wir Luzern als Hub, von wo aus man die Region erkunden kann – etwa mit dem Tellpass, mit dem man den ÖV und Bergbahnen in der ganzen Zentralschweiz nutzen kann. Schweizer dagegen bewegen sich in den Ferien eher kleinräumiger.

Die Stadt Luzern erarbeitet derzeit eine neue Tourismusvision, dabei steht auch eine Kontingentierung der Carfahrten im Raum. Wird der Tourismus in Luzern nach Corona anders aussehen?

Dass die Leute reisen und neue Orte entdecken wollen, wird immer so bleiben. Wir leben in einer dynamischen Zeit und man kann das Rad der Zeit nicht zurückdrehen. Hygiene, Sicherheit und Nachhaltigkeit werden an Bedeutung gewinnen. Es wird weniger grosse Reisegruppen geben. Dieser Trend war beim asiatischen Markt schon vor der Krise erkennbar und wird sich verstärken. Outdooraktivitäten werden stärker gefragt sein. Zunehmend reisen mehr Leute mit dem Zug oder Auto statt mit dem Flugzeug an. Die Leute wollen zudem flexiblere Buchungsbedingungen. Der Geschäftstourismus wird nicht mehr das Vorkrisenniveau erreichen, da Treffen vermehrt digital oder in kleinerem Umfang stattfinden.

Der Gruppentourismus dürfte durch die Coronakrise an Bedeutung verlieren. Bild: Corinne Glanzmann (Luzern, 5. Juni 2018)

Luzern Tourismus finanziert sich auch via Kurtaxen oder Einnahmen aus der Tourist-Information. Wie wirkt sich die Coronakrise finanziell für Sie aus?

Wir haben unser Budget von 16 auf 12 Millionen Franken heruntergefahren. Wir müssen unsere Kräfte bündeln, aber es wird schon gehen. Zumal wir in den Fernmärkten derzeit kaum aktiv sind und daher auch weniger Ausgaben haben.

Haben Sie die Tätigkeiten in den Fernmärkten sistiert?

Nein, sie laufen noch auf tiefem Niveau. Es geht vor allem darum, die Kontakte zu Reiseveranstaltern zu halten. Dort tut sich derzeit sehr viel, Anbieter gehen Konkurs, es entstehen neue. Es gilt, bereit zu sein, wenn Reisen wieder möglich ist. Wenn die Kontakte fehlen, hilft auch eine teure Imagekampagne nicht viel.

Die Stadt und der Kanton Luzern unterstützen Luzern Tourismus mit insgesamt rund 2 Millionen Franken. Reicht das, um marketingmässig mit anderen Regionen wie dem Wallis oder Graubünden mitzuhalten?

Andere Tourismusorganisationen haben mehr Geld von der öffentlichen Hand erhalten und mussten ihre Budgets kaum kürzen. Aber wir fordern derzeit keine weiteren Beiträge. Für uns ist viel wichtiger, dass die öffentliche Hand unsere Leistungspartner wie Restaurants und Hotels rasch und effizient unterstützt. Wenn diese nach der Krise nicht mehr da sind, fehlt ein wichtiger Teil unserer Angebotsvielfalt.