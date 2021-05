Interview «Wir wollten die Genossenschafter aufrütteln»: Jetzt spricht der Obmann der ABL-Geschäftsprüfungskommission Die Geschäftsprüfungskommission (GPK) der Allgemeinen Baugenossenschaft Luzern (ABL) richtete kritische Fragen an den Vorstand – und sorgte für ein breites Echo. Jetzt erläutert GPK-Obmann Claude Blum die Kritikpunkte. Simon Mathis 05.05.2021, 18.10 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Geschäftsprüfungskommission (GPK) der Allgemeinen Baugenossenschaft Luzern (ABL) hat mit ihrer Kritik an der ABL-Leitung einigen Staub aufgewirbelt. Vor kurzem hat die SP die interne Diskussion an die Öffentlichkeit getragen. Im Interview äussert sich nun GPK-Obmann und Wirtschaftsprüfer Claude Blum zur Kontroverse. Er betont dabei, dass die GPK zwar gegenüber der ABL-Generalversammlung Rechenschaft ablege, in Anbetracht der aktuellen Berichterstattung aber bereit sei, sich zu öffentlich bekannten Tatsachen zu äussern.

Claude Blum, Obmann der ABL-Geschäftsprüfungskommission. Bild: PD

Können Sie den Hauptkritikpunkt der GPK am ABL-Vorstand kurz erläutern?

Claude Blum: Es ist eigentlich ganz einfach: In der Vergangenheit ist der Aufwand für Fremdkapitalzinsen wie Hypotheken und Depositenkasseneinlagen stark gesunken. Diese zusätzlichen Mittel hat die ABL teilweise in den Ausbau der Geschäftsstelle investiert. Es wurden also wegfallende Kosten durch neue Kosten ersetzt. Zurzeit ist zwar nicht mit steigenden Fremdkapitalkosten zu rechnen. Sollte das aber passieren, fehlt es möglicherweise an Einnahmen. Diese müssten dann mit höheren Mieten generiert werden. Das ist im Kern die Befürchtung der GPK.

Was hätte die ABL stattdessen tun sollen?

Da die ABL weniger Einnahmen benötigte, hätte sie die Mietzinsen für die Mieterinnen und Mieter senken können. Die Mieten sind in der Vergangenheit im Vergleich zur Entwicklung der Fremdkapitalzinsen unterproportional gesunken. 2019 wurden die Mieten um drei Prozent gesenkt.

Laut ABL-Vorstand war der Ausbau der Geschäftsstelle aber nötig.

Darüber masse ich mir kein Urteil an. Mir ist wichtig zu betonen: Die GPK will sich nicht in die strategischen Entscheide des Vorstands einmischen. Wir wollen einzig wertfrei darlegen, welche Auswirkungen bestimmte Entscheide haben. Der Ausbau der Geschäftsstelle und das damit verbundene Wachstum des Personalaufwands hat dazu geführt, dass die Mieten nicht stärker sinken. Die Mitglieder haben ein Recht darauf, diesen Zusammenhang zu erkennen.

Die neue ABL-Überbauung Himmelrich 3, in der sich auch die Geschäftsstelle der Genossenschaft befindet. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 29. April 2021)

Und der Vorstand verwehrt ihnen dieses Recht?

Das würde ich so nicht sagen. Allerdings ist der Geschäftsbericht teilweise nicht so transparent, wie wir es uns wünschen. Zum Beispiel: Die Entschädigungen des Vorstands, der GPK und der Geschäftsleitung werden nicht im Detail offengelegt, wie dies heute bei vergleichbaren Organisationen vielfach üblich ist. Auch sind die selbst benutzten Flächen seit der Jahresrechnung 2019 nicht mehr Bestandteil der Verwaltungskosten.

In der Jahresrechnung ist zum Beispiel von «aktivierten Personalkosten» die Rede. Was hat es damit auf sich?

Das heisst, dass der Personalaufwand höher ist als die ausgewiesenen 5,2 Millionen Franken. Es kommen noch 590'000 Franken hinzu, die auf den Projekten aktiviert wurden. Das erkennt man nur, wenn man vom Fach ist.

Die Debatte wurde mittlerweile an die Öffentlichkeit getragen. Die SP teilt die Bedenken der GPK – und ist an die Medien getreten. Was halten Sie davon?

Wie die Protagonisten mit den Feststellungen der GPK umgehen, liegt in ihrer Verantwortung. Ich persönlich habe ein gewisses Verständnis für den Schritt an die Öffentlichkeit. Was die ABL macht, ist gesellschaftlich relevant. Auch ist es natürlich so, dass viele SP-Mitglieder bei der ABL sind und sich für den gemeinnützigen Wohnungsbau einsetzen. Es fragt sich allerdings schon, ob es notwendig war, die Bedenken in dieser Form zu äussern. Das hat aufgeschreckt und ist einer sachlichen Debatte möglicherweise abträglich. Man hätte die Bedenken in die laufende Totalrevision der Statuten einbringen können.

Sie sagen, die GPK wolle «wertfrei» informieren. Trotzdem äussert sie Kritik und fordert Anpassungen: etwa mehr Transparenz, die Einführung von Vertrauensarbeitszeit auf Geschäftsleitungsstufe. Wie passt das zusammen?

Zugegeben: Wir wollten die Genossenschafter mit unserem Bericht etwas aufrütteln. Die Mitglieder diskutieren lieber über konkrete Bauprojekte. Das ist konstruktiv und wenig kontrovers. Über die Kosten und Strukturen, die aus den vielen Anforderungen hervorgehenden, wird zu wenig diskutiert. Wir wollen den Vorstand keineswegs in ein schlechtes Licht rücken, sondern eine sachliche Diskussion anstossen. Wir wollen gemeinsam die gute Idee des gemeinnützigen Wohnungsbaus weiterentwickeln.

Trotzdem: Der Vorstand wirft der GPK im Geschäftsbericht vor, sie habe ihre Kompetenzen überschritten.

Ganz aus der Luft gegriffen ist dieser Vorwurf nicht. Tatsächlich sehen die aktuellen Statuten von vor 15 Jahren nur eine formale Beurteilung der Geschäftsführung durch die GPK vor, aber keine inhaltliche. Wir sind jedoch der Meinung, dass es auch eine inhaltliche Auseinandersetzung braucht. So wird die Rolle einer GPK heutzutage auch meistens verstanden. Und wie bereits erwähnt, werden die ABL-Statuten gerade erneuert.

Im Jahresbericht geht der Vorstand gar nicht auf die Kritikpunkte der GPK ein. Was halten Sie davon?

Wir hätten erwartet, dass der Vorstand sich inhaltlich zu den Feststellungen der GPK äussert.