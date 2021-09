Bahnhofstrasse Luzern: Interview mit Adrian Borgula

Interview zur Bahnhofstrasse «Ein Blick auf die parkierten Velos vor der Post genügt»: Deshalb hält Stadtrat Adrian Borgula die Velostation für nötig Das Kosten-Nutzen-Verhältnis der geplanten Velostation an der Bahnhofstrasse sorgt für Diskussionen. Der Stadtluzerner Umwelt- und Mobilitätsdirektor Adrian Borgula (Grüne) nimmt Stellung. Simon Mathis Jetzt kommentieren 02.09.2021, 05.00 Uhr

Dieses Bild soll es künftig nicht mehr geben: Die Velos an der Bahnhofstrasse sollen in einer unterirdischen Station parkiert werden. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 1. September 2021)

Adrian Borgula, 19 Millionen Franken sind sehr viel für eine unterirdische Velostation. Wieso ist die Summe so hoch?

Adrian Borgula: Wenn man in der Innenstadt etwas bauen will, wird es schnell teuer. Viele glauben, wir könnten einfach die Strasse aufreissen und einen Betonblock einbauen. Aber es ist viel komplizierter. Zahllose Werkleitungen müssen umplatziert werden, der Bauuntergrund ist heikel und der Platz für die Baustelle ist sehr eng. Die Stadt muss ja auch während der Bauzeit gut funktionieren. Das treibt die Kosten; das ist für alle klar, die im Baubereich arbeiten.

Wieso muss denn die Station ausgerechnet bei der Bahnhofstrasse stehen, wo alles so kompliziert ist?

Es gibt keine Alternative. Von rund 15 geprüften Standorten in unmittelbarer Nähe des Bahnhofs ist dieser Ort als einzig möglicher übrig geblieben.

Also eine Notlösung?

Stadtrat Adrian Borgula. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 14. März 2020)

Nein, ganz im Gegenteil: Wir sind absolut überzeugt von diesem Standort. Er ist ideal gelegen an einem zentralen Zugangspunkt für den Veloverkehr zum Bahnhof und eignet sich bestens auch für den zukünftigen Durchgangsbahnhof. Das zeigt nur schon ein Blick auf die heutige Bahnhofstrasse, wo sehr viele Velos parkiert sind.

Wieso müssen diese Velos unbedingt ins UG?

Dafür gibt es verschiedene Gründe. Die Station wird 1200 neue Veloplätze schaffen. Die Bahnhofstrasse ist schon jetzt zeitweise überlastet, zuweilen sucht man mehrere Minuten nach einem Platz. Mit der Station wird sich das deutlich verbessern. Velofahrerinnen und Velofahrer können näher am Bahnhof parkieren, was Zeitersparnis bringt. Zudem erhöht sich der Komfort; die Plätze sind gedeckt, zentral und sicher. Der Bahnhof wird unterirdisch direkt und komfortabel erreichbar sein.

Das klingt schön, aber ist es nötig?

Ja. Die Velostation ist in einem grösseren Kontext zu verstehen. Wir wollen platzsparenden, umweltfreundlichen, sicheren Verkehr fördern, das ist der politische Wille der Stadt und ein Beitrag zum Klimaschutz. Wir schaffen Parkierungsmöglichkeiten für 1200 Verkehrsteilnehmende. Das ist eine ganze Menge! Nötig ist die Velostation auch als Vorleistung für die Grossbaustelle Durchgangsbahnhof, wo ein Teil der heutigen Veloabstellplätze aufgehoben wird.

Der Zugang zur Velostation soll über eine Rampe vor dem Swisscom- und der Raiffeisen-Gebäude erfolgen. Visualisierung: PD/Stadt Luzern

Könnte man die 19 Millionen nicht direkter ins Klima investieren, etwa in Fördergelder zum Ersatz von Öl- und Erdgasheizungen im Rahmen der Netto-Null-Strategie?

Veloförderung ist angewandter Klimaschutz. Die Mobilität stösst in der Schweiz noch so viel Treibhausgase aus wie 1990, im Gegensatz zum Gebäudebereich, wo um 28 Prozent reduziert werden konnte. Der Klimaschutz ist so dringend, dass wir alle möglichen und sinnvollen Optionen weiterverfolgen müssen: Das eine tun und das andere nicht lassen.

Der Stadtrat rechnet damit, dass es langfristig rund um den Bahnhof 7000 Veloplätze brauchen wird. Zurzeit sind wir bei etwa 3500, die Velostation schafft unterm Strich auch nur 800 Plätze mehr, da oberirdisch Plätze wegfallen. Da stehen also weitere Investitionen an.

Ja, nach dem Bau des Durchgangsbahnhofes wird sich der Bedarf nach Veloplätzen noch erhöhen. Ob es gelingt, all diese 7000 Plätze zu schaffen, wissen wir heute noch nicht. Das wird eine Herausforderung für Stadt, Kanton und SBB. Aber die steigende Zahl der Velos ist ein Ziel, damit die Erreichbarkeit der Stadt sichergestellt werden kann. Die platzsparenden Velos entlasten das übrige Verkehrssystem.

So soll die Velostation im Innern aussehen. Visualisierung: PD/Stadt Luzern

Auf der Bahnhofstrasse soll es künftig nur noch 70 Veloplätze geben. Weshalb so wenige?

Weil die neue Bahnhofstrasse ein guter Aufenthaltsort für zu Fuss Gehende werden soll. Die 70 Abstellplätze sind für Besucherinnen und Besucher der Altstadt und der Geschäfte an der Bahnhofstrasse vorgesehen. Die meisten der heute rund 450 in der Bahnhofstrasse abgestellten Velos dienen dem Umstieg auf den Zug: Dafür wird sich in Zukunft die Velostation anbieten.

Die ersten zwei Jahre soll die Velostation kostenlos sein, danach will der Stadtrat sie teilweise bewirtschaften. Wie teuer sollen und können die Veloplätze werden?

Dieser politischen Debatte will ich jetzt nicht vorgreifen. Für den Stadtrat ist es eher eine Frage der Marktrealität als der Politik: Es muss eine Balance gefunden werden zwischen einem Angebot, das gut genutzt wird und gleichzeitig einen Beitrag an die Betriebskosten abwerfen soll. Die Station ist flexibel ausgestattet, damit eine passende Lösung getestet und umgesetzt werden kann.

Wie gross ist die Nachfrage nach der U-Velostation überhaupt? Die Velostation an der Uni Luzern ist noch immer nicht ausgelastet, obwohl sie mittlerweile kostenlos ist.

Das lässt sich nicht miteinander vergleichen. Die Uni-Station befindet sich noch nicht an einem Velo-Verkehrsknoten, die Bahnhofstrasse hingegen schon. Viele, die vom Westen her kommen, stellen ihr Velo dort ab und wollen nicht über den Bahnhofplatz fahren, weil es ihnen zu gefährlich ist. Wer die parkierten Velos vor dem Postgebäude anschaut, kann nicht daran zweifeln, dass ein Bedarf für diese Station da ist.

Diese Velos direkt vor dem Bahnhof sollen künftig unterirdisch in der Velostation parkiert werden. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 1. September 2021)

Die Velofahrerinnen und Velofahrer wollen auf der Bahnhofstrasse parkieren, aber wollen sie auch unter ihr parkieren?

Weshalb sollten sie das nicht wollen? Natürlich wird es eine Eingewöhnungsphase brauchen, aber die Vorteile – trockener, sicherer Platz und guter Zugang zum Bahnhof – sind meiner Meinung nach klar.

Was würde geschehen, wenn das Stimmvolk Nein zur Velostation sagt?

Dann hätten wir eine wichtige Chance zur Veloförderung und eine entscheidende Vorleistung für den Durchgangsbahnhof verpasst. Der Druck auf die Bahnhofstrasse würde weiterhin zunehmen, die schon jetzt stark belastete Situation würde sich verschärfen, vor allem dann während der Bauzeit des Durchgangsbahnhofes. Zudem könnten wir die Bahnhofstrasse nicht wie gewünscht für die zu Fuss Gehenden aufwerten.

