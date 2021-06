Irene Murer ist eine Schweizer Sportholzfällerin aus Baar

Interview Zur sportlichen Entspannung schwingt diese Landschaftsgärtnerin Axt und Säge Irene Murer (26) aus Baar zählt zu den wenigen Schweizer Sportholzfällerinnen. Ihre ohnehin kurze Saison ist gesundheitsbedingt bereits zu Ende. Roger Rüegger 27.06.2021, 14.00 Uhr

Irene Murer sägt mit der «Single Buck» einen Baumstamm in Scheiben.





Bild: Eveline Beerkircher (Perlen, 15. Juni 2021)

Wenn jemand aus Ihrem Sport verletzt ist, erscheinen schlimme Bilder vor dem geistigen Auge. Fehlt Ihnen etwas?

Irene Murer: Alles bestens. Ich musste mich nur einer kleinen Operation am Handgelenk unterziehen.

Beim Sportholzfällen bearbeiten Sie Holzblöcke und Baumstämme mit scharfen Werkzeugen unter Zeitdruck. Da macht man sich eben Sorgen.

Einwirkungen von aussen spielten bei meiner Verletzung keine Rolle, zum Glück. Aber ja, die Äxte sind scharf wie Rasierklingen. Ich hatte mich bisher einmal an einem Wettkampf geschnitten, als ich aus Versehen mit der Klinge der Axt an meinem Knie entlang glitt. Zuerst merkte ich nichts, nun habe ich eine drei Zentimeter lange Erinnerung an den Vorfall.

Wie lange sind Sie ausser Gefecht?

Die Saison ist für mich gelaufen. Weil aber ohnehin die meisten Wettkämpfe abgesagt sind, ist es verkraftbar. Meine Sportgeräte nehme ich nur für die Bilder zu diesem Interview zur Hand.

In der Schweiz sind nur Sie und Ihre ehemalige Arbeitskollegin Yolanda Hagmann aktive Sportholzfällerinnen. Ein Wettbewerb oder eine ganze Saison macht doch ohne eine von Ihnen keinen Sinn?

Falls dieses Jahr überhaupt Wettbewerbe für Frauen stattfinden, werden wahrscheinlich einige Sportlerinnen aus Deutschland, Frankreich und Österreich eingeladen. Aber Yolanda zu besiegen, wird für die ausländischen Konkurrentinnen schwierig.

Ist sie die Nummer eins in der Schweiz?

Yolanda ist eine der besten europäischen Athletinnen.

Sie hat Ihnen den Sport nähergebracht. Musste sie Überzeugungsarbeit leisten?

Es hat sich ergeben. Yolanda meldete mich und drei Arbeitskollegen als Team zu einem Plauschwettkampf in Luthern an. Niemand von uns hatte einen Bezug zu diesem Sport. Aber es hat allen Spass gemacht. Mir besonders, darum blieb ich dabei.

Das Sportholzfällen ist schwere körperliche Arbeit. Sie als Landschaftsgärtnerin werken jeden Tag hart. Warum haben Sie sich nicht eine filigrane Sportart ausgesucht?

Nach einem verrückten Arbeitstag kann man beim Sportholzfällen extrem gut Dampf ablassen. Es gefällt mir auch, Holz mit Muskelkraft mit der Axt und der Säge zu bearbeiten. Abgesehen von den Disziplinen mit den Kettensägen geht es beim Sportholzfällen traditionell zu und her. Ausserdem finde ich es sinnlos, einem Ball nachzujagen.

'Tschuldigung, wir haben grad Fussball-Europameisterschaft!

Mein Geschmack für Sport ist eben etwas anders. Wir zersägen beim Single Buck, Stock-Saw und Hot-Saw entweder mit Motorsägen oder mit Muskelkraft Baumstämme in Scheiben und beim Underhand Chop zerlegen wir stehend mit der Axt einen 27 Zentimeter dicken Holzbock in zwei Teile. Man nennt diese Disziplin Underhand, weil wir auf dem Bock stehen, den wir bearbeiten.

Also benutzen Sie Äxte, Motorsägen und Handsägen?

Jeder Sportler hat seine eigenen Werkzeuge. Je nach Disziplin verwenden wir eine spezial angefertigte Axt oder eine zwei Meter lange Einmannzugsäge. Bei den Motorsägen benutzen wir Standardsägen oder frisierte Motorsägen.

Dafür spielt das Risiko mit. Sportholzfällen ist eine der ältesten Extremsportarten der Welt. Sie schlagen die Axt beim Underhand Chop wenige Zentimeter neben Ihrem leichten Schuhwerk ins Holz. Warum tragen Sie keine Sicherheitsschuhe, das würde auch Sinn machen?

Irene Murer simuliert beim Underhand Chop das Zerteilen eines gefällten Baumes.





Bild: Eveline Beerkircher (Emmen, 15. Juni 2021)

Die Unterschenkel und der Rist sind mit Gamaschen aus einem Stahlgeflecht geschützt. Wir müssen leichtes Schuhwerk tragen, damit wir auf dem Holzstamm Halt finden, und wir tragen Schnittschutzhosen bei den Motorsägedisziplinen. Aber richtig, der Sport ist gefährlich, wenn man Fehler macht. Sportholzfäller wissen aber, wie sie die Werkzeuge bedienen müssen und auch, wann es keinen Sinn macht, anzutreten. Wenn man müde ist, sollte man es sein lassen.

Als Landschaftsgärtnerin zählt auch der Winterschnitt an Bäumen und Sträuchern zu Ihren Aufgaben. Können Sie Hobby und Beruf trennen, wenn Sie einen Kirschbaum mit 27 Zentimeter Durchmesser zurückschneiden?

Da muss man sich keine Sorgen machen. Ich bin eigentlich die Expertin in unserem Betrieb für den Winterschnitt. Ich wende meine eigene Technik beim Zurückschneiden der Bäume an. Die blühen im Frühling immer alle prächtig.

Was ist der Grund, dass schweizweit nur zwei Frauen Sportholzfällen als Hobby betreiben?

Wir sind derzeit zwei Frauen, die die Qualifikation für die «Stihl Timbersports»-Wettbewerbe erreicht haben. Es gibt einige wenige Frauen, die den Sport entdeckt haben. Wenn sich noch einige mehr dafür begeistern würden, könnten wir interessante Wettkämpfe gegeneinander austragen. Da es aber tatsächlich ein Männersport ist und sehr viel Kraft und Ausdauer erfordert, schreckt es vielleicht viele ab. Ich finde, wenn eine Frau Freude am Holz hat oder sich generell in neue Gebiete vorwagen will, sollte sie diesen Sport unbedingt anschauen.

Da braucht es Überzeugungsarbeit. Mehr als ein Holzstück spalten oder zersägen ist da ja nicht. Oder doch?

Es geht bei weitem nicht nur um Kleinholz. Es gibt zum Beispiel bei den Eurojack-Wettbewerben interessante Disziplinen wie auf zehn Meter hohe Stämme Klettern mit Steigeisen, Axtwerfen oder bei den Männern Springboard. Dabei setzt man zwei Trittbretter in eine zuvor geschlagene Kerbe und klettert auf ihnen hoch.

Bei den Männern sind etliche Bären am Start. Bei den Frauen hingegen sind viele Athletinnen schlank. Der Sport ist aber schon derselbe?

Wir Frauen legen den Fokus mehr auf die Technik als auf die Kraft. Man kann etwa durch den Stand beim Underhand optimale Ergebnisse erzielen. Meine Trainingspartner bei den Sportholzfällern Innerschweiz unterstützen mich beim Verfeinern dieser Techniken, indem sie mich korrigieren oder meine Trainings aufnehmen.