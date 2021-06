Emmen: Systematik der Investitionsplanung wurde überarbeitet.

Investitionen Zwingend oder nur wünschenswert? Emmen priorisiert geplante Projekte neu Die Gemeinde Emmen hat ihre langfristige Investitionsplanung überarbeitet. Damit sollen der Investitionsstau bei der Infrastruktur abgebaut und gleichzeitig die Schuldenbremse eingehalten werden. Beatrice Vogel 16.06.2021, 05.00 Uhr

Die Gemeinde Emmen räumt ihre Finanz- und Planungsinstrumente auf. So hat der Einwohnerrat kürzlich eine Schuldenbremse beschlossen. Und bereits vor zwei Jahren hat das Parlament der Lockerung des Investitionsplafonds zugestimmt. Bis dahin durfte die Gemeinde nicht mehr als fünf Millionen Franken pro Jahr investieren, was grosse Investitionsprojekte – etwa in den Schulraum – fast unmöglich machte. Nun wurde auch die Systematik der langfristigen Investitionsplanung überarbeitet. Der Gemeinderat legt dem Parlament den entsprechenden Bericht und Antrag für die Sitzung vom 6. Juli zur Kenntnisnahme vor.

Die Investitionsplanung dient dazu, dem Einwohnerrat schon vor der Budgetierung die geplanten Investitionen für die kommenden Jahre aufzuzeigen. Den Parlamentarierinnen und Parlamentariern bleibt damit nicht nur ein jährlicher Budgetschock erspart – in den nächsten vier Jahren sind Nettoinvestitionen von 99 Millionen Franken vorgesehen – sie können damit auch auf die Priorisierung der Projekte Einfluss nehmen.

Zwingendes und Dringliches hat Priorität

Die neue Systematik sieht eine Priorisierung nach zeitlicher Dringlichkeit und politischer oder strategischer Wichtigkeit vor. Die zeitliche Dimension wird in vier Kategorien eingeteilt: Ausführung im Budgetjahr (1), in den Planjahren 2-4 (2), in den Planjahren 5-7 (3), in den Planjahren 8, 9 oder später.

Für die Wichtigkeit gibt es ebenfalls vier Töpfe: zwingende Investitionen (A), Nachhol-/Entwicklungsbedarf (B), Wunschbedarf (C), Sammelrubrik (S). Die Sammelrubrik enthält jährlich wiederkehrende Investitionen, etwa in Wasserleitungen oder den ÖV. Im Budgetjahr werden jeweils Investitionen aus den Töpfen A und S priorisiert. Der Topf B kommt dann zum Zug, wenn die vorgesehene Investitionssumme noch nicht erreicht ist.

Einige Beispiele: Der Neubau des Grundwasserpumpwerks Kirchfeld für 2,4 Millionen Franken ist als «A1» klassifiziert – das Bauprojekt liegt vor, die Inbetriebnahme ist Ende 2022 geplant – und deshalb als Investition im Budgetjahr 2022 vorgesehen. Die Sanierung des Restaurants beim Freibad Mooshüsli ist als «B1» klassifiziert, da hier Nachholbedarf besteht und eine baldige Entwicklung politisch gewünscht ist. Dafür sind im Budgetjahr 850'000 Franken (Planung) und 2023 gut zwei Millionen Franken (Ausführung) vorgesehen. Hingegen ist der Umbau der öffentlichen Schalter im Verwaltungsgebäude für 80'000 Franken Wunschbedarf, weshalb er als «C2» eingestuft wird und nicht im Budgetjahr geplant ist.

Die Gemeindeverwaltung Emmen. Bild: Pius Amrein

Investitionen von knapp 16 Millionen Franken geplant

Die neue Schuldenbremse beinhaltet eine Plafonierung der Investitionen durch den Selbstfinanzierungsgrad (mindestens 80 Prozent im Fünfjahresschnitt), wobei grosse Infrastrukturprojekte (mindestens 20 Prozent des Steuerertrags) davon ausgenommen sind. Für das Budgetjahr 2022 hat die Gemeindeverwaltung ausgerechnet, dass höchstens 17,8 Millionen Franken investiert werden dürfen.

Allerdings will der Gemeinderat die Plafonierung nächstes Jahr nicht völlig ausschöpfen – schliesslich folgen noch weitere Jahre mit hohen Investitionen. Er hat die maximale Investitionssumme für 2022 auf 16 Millionen Franken festgelegt. Konkret geplant sind nun Projekte für 15,9 Millionen Franken, davon 6,4 Millionen in Topf A, 6,2 Millionen in Topf B sowie 3,3 Millionen Franken in Topf S. Dadurch beträgt der Selbstfinanzierungsgrad 61,8 Prozent (im Fünfjahresschnitt 82,4 Prozent), die Verschuldung steigt um 6,1 Millionen Franken.

Neu wird zudem für jedes priorisierte Projekt ein Investitionsantrag ausgefüllt. Ziel davon ist es, dass sich die Projektverantwortlichen schon früh Gedanken über Planung, Kosten und Ressourcen machen – wodurch die Qualität und Verbindlichkeit der Investitionsplanung verbessert werden soll. Darüber hinaus führt die Gemeinde Emmen ein neues Investitionscontrolling ein.