Inwil 320 Tonnen Abfall gesammelt Die Bewegung Trash Hero World mit Sitz in Inwil setzt sich weltweit für eine Umwelt ohne Plastikmüll ein. 22.06.2021, 20.07 Uhr

Wie dem Jahresbericht 2020 zu entnehmen ist, haben rund 48'000 freiwillige Helfer über 320'000 Kilogramm Müll gesammelt. In der Schweiz ist Trash Hero in diversen Städten aktiv. Der letzte Clean-up Luzern fand am 12. Juni statt. Vom Lido bis ins Meggenhorn sammelten 30 Personen 25 Kilogramm Müll. Die nächsten Clean-ups in Luzern finden am 31. Juli und 22. August statt. (zim)