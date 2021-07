Inwil Nach Unfall im provisorischen Kreisel beim Autobahnanschluss sucht die Polizei Zeugen Beim Autobahnanschluss Gisikon-Root kollidierten am Mittwoch zwei Fahrzeuge im provisorischen Kreisverkehrsplatz. Verletzt wurde beim Unfall niemand. Der Unfallhergang ist allerdings unklar. Die Polizei sucht deshalb Zeugen. 15.07.2021, 11.10 Uhr

Der Verkehrsunfall ereignete sich am Mittwochnachmittag kurz nach 13 Uhr, wie die Luzerner Polizei mitteilt. Ein Bagger war von Dietwil herkommend in Richtung des provisorischen Kreisverkehrsplatzes in der Nähe des Autobahnanschlusses Gisikon-Root, der sich auf Gemeindegebiet von Inwil befindet, unterwegs. Gleichzeitig fuhr ein Lieferwagen mit Anhänger von Inwil in Richtung Autobahn A14. Im Kreisverkehr kam es zu einer Kollision, wobei der Baggerarm gegen die linke Seite des Anhängers prallte.