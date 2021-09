Inwil: Luzerner Polizei nimmt 25-jährigen Raser fest

Inwil Raser tappt der Polizei mit 146 Sachen in die Radarfalle Die Luzerner Polizei hat bei einer Geschwindigkeitskontrolle einen Raser gestoppt und festgenommen. Der Autofahrer war im 80-er Bereich mit 146 km/h unterwegs. Ein zweiter Autofahrer wurde mit einer Geschwindigkeit von 134 km/h gemessen.

03.09.2021, 17.02 Uhr

Die Luzerner Polizei führte am Donnerstag, 2. September, auf der Hauptstrasse in Inwil eine Geschwindigkeitskontrolle durch. Kurz nach 20 Uhr passierte ein Mercedes CLS 63 die Kontrollstelle mit massiv übersetzter Geschwindigkeit, wie die Staatsanwaltschaft Luzern am Freitag mitteilt. Das Auto wurde im 80er-Bereich mit einer Geschwindigkeit von 146 km/h gemessen.