Irene Schönbächler ist 54-jährig gestorben – sie leitete zuletzt als erste Frau in Hitzkirch die grösste Polizeischule der Schweiz Irene Schönbächler Horber ist im Alter von 54 Jahren gestorben. Sie erlag einem Krebsleiden. 12.05.2020, 17.41 Uhr

Irene Schönbächler, 1966 - 2020. Bild: Chris Iseli (Hitzkirch, 11. Mai 2015)

(az) Irene Schönbächler ist letzten Freitag, am 8. Mai, verstorben, wie der Todesanzeige in der «Aargauer Zeitung» zu entnehmen ist. Vor vier Jahren wurde bei ihr eine Krebserkrankung diagnostiziert; im September 2018 gab sie wegen der schweren Tumorerkrankung ihre Stelle als Direktorin der Interkantonalen Polizeischule Hitzkirch (IPH) gesundheitsbedingt auf. Sie hatte 2015 als erste Frau die grösste Polizeischule der Landes übernommen und geleitet. Seit Anfang 2019 leitet Alex Birrer die Polizeischule in Hitzkirch.