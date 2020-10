Interview «Ist das erste Kind da, fallen Paare in traditionelle Muster» – Luzerner Soziologin äussert sich zur Gleichstellung im Jahr 2020 Für die Luzerner Soziologin Franziska Müller ist bei der Gleichberechtigung in den letzten Jahrzehnten auf gesetzlicher Ebene viel gegangen. Alte Rollenbilder aber seien immer noch tief verankert. 24.10.2020, 05.00 Uhr

Die Luzerner Soziologin Franziska Müller hat das Thema Gleichstellung schon in ganz unterschiedlichen Bereichen untersucht. Bild: PD

Die Luzernerin Franziska Müller (48) ist Soziologin und Mitglied der Geschäftsleitung bei Interface Politikstudien Luzern. Sie beleuchtet das Thema Gleichstellung in ganz unterschiedlichen Bereichen.

Wo steht die Schweiz heute punkto Gleichstellung von Frau und Mann?

Franziska Müller: Auf Ebene der rechtlichen Gleichstellung wurden in den letzten Jahrzehnten wichtige Pflöcke eingeschlagen. So ist etwa Lohngleichheit in der Verfassung verankert. Trotz erfreulicher Entwicklungen in der Bildung, der Politik und in der Wirtschaft ist der Weg zur tatsächlichen Gleichstellung aber lang. Rollenbilder sind in den Köpfen noch sehr stark verankert.

Wo braucht es Verbesserungen?

Die Aufteilung von Erwerbs- und Familienarbeit ist mir ein grosses Anliegen. Heute sind viele Paare gleich gut ausgebildet. Trotz egalitärer Startbedingungen fallen die Paare in traditionelle Muster zurück, sobald das erste Kind auf der Welt ist. Der Vater arbeitet Vollzeit oder reduziert nur minim, während die Mutter häufig nur ein kleines Pensum hat – falls überhaupt.

Weshalb ist das problematisch?

Tiefe Pensen haben einen negativen Einfluss auf die Karrierechancen, die Lohnentwicklung und die Absicherung im Alter. Und nicht zu vergessen: Väter und Mütter sind mit ihrem Modell auch Vorbild für die künftige Generation und prägen so die Rollenbilder ihrer Kinder wesentlich.

Wo steht die Schweiz international?

Sie hat zwar eine der höchsten Erwerbsquoten der Frauen. Doch der Rekord bezieht sich auch auf die Teilzeitpensen. Bei der Förderung der Vereinbarkeit hinkt die Schweiz hinterher. Dementsprechend sind Frauen im internationalen Vergleich auch viel weniger in Führungspositionen – ob in der Wirtschaft oder der Wissenschaft – vertreten.

Wie kann erreicht werden, dass die Frauen ihre Pensen erhöhen?

Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf muss verbessert werden. Eine Möglichkeit auf struktureller Ebene sind etwa Elternzeit-Modelle. Mit einem zweiwöchigen Vaterschaftsurlaub sind wir davon sehr weit weg. Weiter braucht es genügend bezahlbare Kinderbetreuungsplätze. Ausserdem muss das Steuersystem so ausgestaltet werden, dass sich Arbeiten auch für Zweitverdienende lohnt.

Das klingt etwas abstrakt. Was kann jeder Einzelne tun?

Gleichstellung hat viel mit persönlicher Einstellung, Bereitschaft und Wille zu tun. Ob Frau oder Mann, jede und jeder kann im täglichen Handeln eingeschliffene Rollenbilder hinterfragen und umgehen, sei es in der Erziehung und Unterstützung der Kinder, in unseren Beziehungen oder am Arbeitsplatz.