«Ist das noch verhältnismässig?» Kritik an massiv höheren Kosten für Luzerner Veloparking Dass der Baugrund schwierig sei, wisse man doch schon lange, kritisieren Bürgerliche. Auch die Linken sind nicht erfreut über die Kostenexplosion, finden aber, dass die Gründe dafür nachvollziehbar seien. Roman Hodel 23.09.2020, 05.00 Uhr

17 Millionen Franken. So viel kostet gemäss Vorprojekt der Bau der Velostation unter der Bahnhofstrasse in Luzern. Das sind 3,6 Millionen mehr als bisher angenommen. Als Hauptgründe dafür macht der Luzerner Stadtrat Adrian Borgula (Grüne) den schwierigen Baugrund und die grössere Kapazität verantwortlich (wir berichteten). Hier eine Visualisierung der Bahnhofstrasse mit der Rampe zur Velostation vor dem Swisscom-Gebäude:

Visualisierung: PD/Stadt Luzern

Was Borgula am Montag auch noch sagte: Man habe vorab Rücksprache genommen mit der Baukommission und «die Stimmung in den Fraktionen abgeholt». Und ebendiese Stimmung ist grad etwas getrübt.

Allen voran bei der SVP, die gegen den Planungskredit von zwei Millionen Franken das Referendum ergriffen hatte, damit allerdings an der Urne gescheitert war. «Wir haben diesen Volksentscheid akzeptiert und sind auch nicht gegen eine Veloparkierung, aber dieses Projekt wird viel zu teuer», sagt Fraktionschef Thomas Gfeller und kündigt an, dass seine Partei im Abstimmungskampf zum Baukredit garantiert dagegen aktiv werde. Denn diese 20 bis 25 Prozent Mehrkosten könne man mit Blick auf die zunehmend angespannte Finanzlage nur schwer stemmen. Und auch über die Begründung ärgert sich Gfeller: «Der schwierige Baugrund ist doch nichts Neues.» Hier ein Lageplan der Velostation direkt an der Reuss:

PD/Stadt Luzern

FDP rechnet eher mit noch höheren Kosten

Dass man um den komplexen Baugrund wusste, erwähnt auch FDP-Fraktionschef Marco Baumann, er sagt jedoch: «Insofern muss man mit einem teureren Projekt rechnen.» Erstaunt sei er allerdings, dass der Stadtrat schon jetzt einen Preis nennt und proaktiv informiert. Und was die Kostengenauigkeit von plus/minus 20 Prozent betrifft, sagt er:

«So wie wir den Stadtrat kennen, wird es wohl eher ein Plus.»

Man müsse nur an das Debakel mit der Cheerstrasse denken. Trotzdem: Es brauche eine Lösung für die Veloparkierung. «Wir werden das Projekt im Ganzen beurteilen, sobald es vorliegt. Und die Bevölkerung wird ja das letzte Wort haben». Für die CVP sind die Kosten zentral – Fraktionschefin Mirjam Fries fragt sich mit Blick auf die «massive» Verteuerung:

«Ist das noch verhältnismässig?»

Vor allem, wenn die Stadt die Veloparkplätze nicht einmal bewirtschaften wolle. Ein entsprechendes Begehren der CVP hatte im Parlament bislang keine Chance, vor allem nicht auf linker Seite. Fries sagt: «Ich verstehe deshalb den Unmut in Teilen der Bevölkerung.» Ihre Partei werde sich nicht scheuen, bei dem Projekt wenn nötig die Notbremse zu ziehen.

Verständnis wegen Baugrund und Mehrwert

Als «sicher nicht erfreulich», taxiert zwar SP-Fraktionschef Simon Roth die Mehrkosten: «Doch ich habe ein gewisses Verständnis wegen des Baugrunds und wir erhalten einen Mehrwert dank bis zu 1500 statt wie bisher geplant 1100 Velo-Parkplätzen.» Abgesehen davon budgetiere die Stadt bei Bauprojekten tendenziell eher zu viel. Roth: «Dennoch dürfen die Kosten nicht explodieren, da werden wir genau hinschauen.»

Für Grüne-Fraktionschef Christian Hochstrasser sind die Gründe für die höheren Kosten «auf den ersten Blick» ebenfalls nachvollziehbar. Zumal der Bedarf an mehr Veloparkplätzen ausgewiesen sei. «Je mehr Velos Platz finden, umso besser, der Platzkomfort ist für uns nicht entscheidend, dafür sollen die Parkplätze kostenlos sein», sagt Hochstrasser. «Auch wenn wir grundsätzlich keine Freude haben, wenn ein Projekt teuer wird.» Und was den Standort betrifft, so sei Bauen aufgrund der Innenstadtlage wohl überall rund um den Bahnhof teuer.

Am entspanntesten reagiert GLP-Fraktionschef Jules Gut auf die Kostenerhöhung:

«Die ersten Beträge waren grobe Schätzungen, nun kommt man im Vorprojekt zu einem anderen Schluss – das finde ich nicht so tragisch.»

Die Ausgangslage habe sich verändert. Inzwischen sei ziemlich wahrscheinlich, dass der Durchgangsbahnhof kommen wird. «Also brauchen wir mehr Veloparkplätze, gerade auch während der Bauphase», sagt er. Denn der Veloverkehr hat laut Gut stark zugenommen: «Das ist doch super.»