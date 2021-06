Kundgebung in Luzern für die «Ehe für alle»

«Ja, ich will» Start der Abstimmungskampagne für die «Ehe für alle» auf dem Luzerner Inseli Im Hinblick auf die Abstimmung vom 26. September wurde am Sonntag schweizweit der Kampagnenstart für die «Ehe für alle» gefeiert. Auf dem Luzerner Inseli wurde zur Verlobungsfeier geladen. 28.06.2021, 13.34 Uhr

Das Inseli in Regenbogenfarben strahlend: Luzern ist eine von 23 Schweizer Städten und Gemeinden, in denen am Sonntag der Startschuss für den Abstimmungskampf um die «Ehe für alle» fiel. Die Luzerner Sängerin Pink Spider eröffnete mit einem eigens für die Abstimmung komponierten Lied die «Verlobungsfeier», wie das Luzerner Komitee «Ehe für alle» in einer Mitteilung schreibt. Unter den rund hundert Gästen tummelten sich auch lokale Politiker.