Ja, wir zeigen Fussballerküsse - Coronaregeln sind kein Grund für Zensur

Torjubel im FCL-Stadion - und mit den Emotionen geht das Coronavirus vergessen. Was bei den Fussballern passiert, ist ein Abbild der Realität: Wir alle halten uns nicht immer zuverlässig an die so wichtigen Abstandsregeln.

Jérôme Martinu, Chefredaktor 27.06.2020, 05.00 Uhr