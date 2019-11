Ja zur Umnutzung des Granador-Areals in Ermensee

Die Stimmbürger haben an der Gemeindeversammlung der Teilrevision des Zonenplans und des Bau- und Zonenreglements im Gebiet Tampitäller grossmehrheitlich zugestimmt.

(avd) Das Bauprojekt auf dem Areal des ehemaligen Obstverarbeitungsbetriebs Granador ist einen Schritt weiter: Die Stimmbürger von Ermensee haben an der Gemeindeversammlung vom Montag, 25. November, der Teilrevision des Zonenplans und des Bau- und Zonenreglements im Gebiet Tampitäller grossmehrheitlich zugestimmt. Dies teilte die Gemeinde gestern mit. Auf dem rund 40'000 Quadratmeter grossen Areal an der Grenze zu Hitzkirch können bis zu 200 Arbeitsplätze und Dutzende Wohnungen entstehen. Voraussetzung war die teilweise Umzonung von der Industrie- in eine Arbeits- und Mischzone. Eigentümerin ist die Areal Hitzkirch Zug AG, die der Sayano Family Office AG gehört.