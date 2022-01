Jacs Coffee Shop Luzern schliesst für immer - das sind die Gründe

Luzern-Löwenplatz Jacs Kaffeeladen gibt bereits wieder auf: «Wegen Corona konnten wir gar nie durchstarten» Nach nur eineinhalb Jahren ist Jacs Coffee Shop am Löwenplatz für immer geschlossen. Der Eigentümer sagt warum – und auf wen er neben dem Virus auch noch sauer ist. Roman Hodel Jetzt kommentieren 06.01.2022, 11.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Wer im Jacs Coffee Shop am Luzerner Löwenplatz einen Cappuccino trinken oder einen Cheesecake essen will, steht vor verschlossenen Türen. Auf einem Plakätli informiert das Lokal über die Silvester-Öffnungszeiten, bedankt sich bei den Gästen und wünscht ein gutes neues Jahr. Dann kommt's:

«Jacs-Team verabschiedet sich fürs Erste mit schwerem Herzen und wünscht allen nur das Beste.»

Anschlag am Eingang von Jacs Coffee Shop am Luzerner Löwenplatz. Bild: hor

Tatsächlich ist «fürs Erste» untertrieben. «Wir werden nicht mehr öffnen», präzisiert Vladimir Makivic auf Anfrage. Er ist der Eigentümer der Jacs Operating AG, die den Coffee Shop besitzt und betreibt. Damit endet die Ära Jacs am Löwenplatz nur eineinhalb Jahre nach der Eröffnung. Als Hauptgrund für die Schliessung bezeichnet Makivic die Pandemie und die damit verbundene wirtschaftliche Lage und sagt:

«Wegen Corona konnten wir gar nicht durchstarten.»

In Basel betrieb Jacs einen Shop im 21. Stock eines Towers

Gegründet hatte er die Firma im Herbst 2018, als die Pandemie weit weg war. Eine Alternative zu Starbucks «mit Swissness und Nachhaltigkeit» sollte es laut Makivic werden. «Jacs» steht für «Just another Coffeeshop», was auf Deutsch so viel heisst wie «Einfach ein weiterer Kaffeeladen». Als CEO verpflichtete Makivic einen Profi mit Erfahrung im Kaffeeketten-Business. 2019 startete Jacs mit einer Filiale in der 21. Etage des Grosspeter-Towers, einem Büro- und Wohngebäude.

Blick in den ehemaligen Jacs Coffee Shop im Basler Grosspeter-Tower. Bild: PD

Im selben Jahr sollte es in Luzern losgehen, doch Einsprachen gegen das Baugesuch hätten die Eröffnung verzögert. Diese fiel dann mitten in die Pandemie, im Juni 2020, nach dem ersten Lockdown. Nur sechs Monate später folgte der nächste Lockdown, von Dezember bis Mai 2021. Er sagt:

«Es ist für uns eine Herzensangelegenheit und wir glauben an das Konzept, deshalb haben wir es danach nochmals probiert, mussten aber jeden Monat drauflegen.»

Das Problem: In Luzern hat's seit eineinhalb Jahren massiv weniger Touristinnen und Touristen im Vergleich zu vor der Pandemie. Sie machen am Löwenplatz einen Grossteil der Frequenz aus. In Basel wiederum fehlten die Gäste wegen Homeoffice. «Als junge Firma erhalten wir zudem nur wenig staatliche Unterstützung und haben kaum Reserven – deshalb musste ich jetzt die Notbremse ziehen», so Makivic.

Blick in den Jacs Coffee Shop am Luzerner Löwenplatz. Bild: PD

Mit dem Ende von Jacs in Luzern, Basel und auch Zürich hat Makivic nach eigenen Angaben «einen hohen siebenstelligen Betrag» in den Sand gesetzt: «Selber erwirtschaftetes Geld, ohne Hilfe von Banken», wie er betont. Eigentlich arbeite er im Bau- und Immobiliensektor. Seine Firmen UBC Generalunternehmung AG und UBC Immobilien AG mit Sitz in Zug und Emmenbrücke entwickeln Konzepte unter anderem für Bürolandschaften und Gastrobetriebe und realisieren diese.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Starbucks versuchte es fast am selben Standort und scheiterte

Jacs ist nicht der erste Kaffeeladen, der sich am Standort Löwenplatz die Finger verbrennt. Starbucks selber hatte 2003 zwischen dem Löwen-Center und dem Restaurant Lapin die erste Zentralschweizer Filiale in Betrieb genommen. Nach zehn Jahren war Schluss. Offenbar generierte die Kette zu wenig Umsatz dort – wohlgemerkt ohne Corona. Seither befindet sich in dem Lokal ein Beauty-Geschäft. Makivic ist dennoch überzeugt, dass es ohne Corona anders gelaufen wäre. Ausserdem habe er bei der Standortwahl auch seinem gastroerfahrenen CEO vertraut. Dieser hat Jacs während der Pandemie bereits wieder verlassen.

Für das Lokal am Löwenplatz sucht er nun einen Nachfolger, der idealerweise die Inneneinrichtung übernimmt. Erste Gespräche mit Interessenten hätten bereits stattgefunden. Er sagt:

«Ein guter Gastronom kann einen Coffee Shop an diesem Standort zum Erfolg führen.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen