Jahresabschluss Tiefe Coronakosten des Kantons Luzern: Linke wollen mehr ausgeben, SVP verlangt Steuersenkung Die Pandemie belastete die Kasse des Kantons Luzern 2020 mit lediglich 51 Millionen Franken. Nun will das links-grüne Lager höhere Investitionen. Derweil liebäugelt die SVP mit Steuersenkungen. Lukas Nussbaumer 12.05.2021, 05.00 Uhr

Die Luzerner Regierung schlüsselt in ihrem eben veröffentlichten Jahresbericht erstmals detailliert auf, wie stark die Pandemie die Kantonsfinanzen im Jahr 2020 belastet hat. Bei den Mindererträgen fallen die Steuerausfälle von Firmen mit 19 Millionen Franken am stärksten ins Gewicht. Beim Minderaufwand sticht der Rückgang an Spitalbehandlungen mit 22,1 Millionen ins Auge. Insgesamt beziffert die Regierung die Coronakosten auf 51 Millionen Franken:

Trotzdem schloss die Rechnung des Kantons mit einem Plus von 212,5 Millionen Franken ab. Die Finanzspezialisten der sechs im Kantonsrat vertretenen Fraktionen beurteilen diese Summe unterschiedlich – und sie ziehen vor allem ganz verschiedene Schlüsse für die Zukunft:

Fraktionschef Adrian Nussbaum erwartet wie die Regierung in diesem Jahr hohe Ausfälle (siehe Kasten). Die von der Exekutive geschätzten 150 Millionen Franken bezeichnet er als «wohl realistisch». Klar ist für den Politiker aus Hochdorf, dass die Regierung im letzten Jahr in Bezug auf die Hilfe für in finanzielle Nöte geratene Unternehmen «das gemacht hat, was zum jeweiligen Zeitpunkt angezeigt war». Die jetzige Lösung garantiere eine möglichst hohe Gleichbehandlung zwischen grossen und kleinen Firmen». Das gelte auch für Unternehmen, die behördlich geschlossen worden seien und solche, die nur indirekt eine hohe Umsatzeinbusse erlitten hätten. Kein Verständnis hätte Nussbaum, wenn man nun aufgrund des guten Abschlusses 2020 ein Ausgabenwunschkonzert veranstalten würde. Schliesslich stünden hohe Investitionen an.

Für Fraktionschef Armin Hartmann sind die Ausfälle 2020 «eher tiefer als erwartet», 2021 «eher höher». Wie Adrian Nussbaum hätte auch der Schlierbacher die Firmen nicht stärker unterstützt. Die Grösse des aufgespannten Rettungsschirms sei «beachtlich». Auch Hartmann steht neuen Begehrlichkeiten kritisch gegenüber. Das Verwaltungsgebäude am Seetalplatz, das Sicherheitszentrum in Rothenburg und Wasserbauprojekte würden viel kosten und die Schulden wieder ansteigen lassen. Wenn Spielraum bestehe, müsse der Kanton seine Mittel wieder vermehrt in den Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit investieren. Hartmann meint damit eine Steuersenkung:

«Massnahmen bei der Kapitalsteuer stehen dabei zuoberst auf der Traktandenliste.»

Luzern steht diesbezüglich im Zentralschweizer Vergleich schlecht da.

Patrick Hauser, der wie Nussbaum und Hartmann Mitglied der Planungs- und Finanzkommission ist, spricht von einem «ansehnlichen Ausfall». Und auch der Adligenswiler Kantonsrat lobt Regierung und Parlamentsmehrheit für ihre Soforthilfen. Der Kanton Luzern sei diesbezüglich «gut unterwegs und trägt auch mit den geplanten Grossinvestitionen zur Gesunderhaltung der Wirtschaft bei». Weiteren Wünschen erteilt Hauser eine Absage. Schliesslich werde auch die Umsetzung der Klima- und Energiepolitik zu Investitionen und wiederkehrenden Kosten in zweistelliger Millionenhöhe führen.

Parteipräsident und Kantonsrat David Roth fordert angesichts des kleinen Ausfalls deutlich mehr Hilfe für Menschen mit tiefen Löhnen. Wer pro Monat weniger als 5000 Franken verdiene und in Kurzarbeit sei, dem müsse der Lohnausfall von 20 Prozent entschädigt werden. Roth verlangt auch höhere Prämienverbilligungen für schlecht Verdienende. Unbedingt Gedanken machen soll sich die Regierung, wie sie das angehäufte Vermögen ausgeben kann. Roth würde in den ökologischen Umbau investieren und soziale Ungleichheiten beseitigen.

51 Millionen seien «ein sehr kleiner Betrag», findet Urban Frye. Die Politik habe sich von der Angst treiben lassen, nur keine grösseren Kosten zu verursachen und habe beim Contact-Tracing, beim Testen und beim Bereitstellen von qualifiziertem Pflegepersonal gespart. Bei der Hilfe für Firmen und Selbstständige habe der Kanton immer auf den Bund gewartet und dann die minimalen Vorgaben umgesetzt. Der volkswirtschaftliche Schaden werde wegen der sehr sparsam eingesetzten Hilfeleistungen viel grösser ausfallen, als wenn die Politik rasch und entschiedener geholfen hätte, ist der Stadtluzerner überzeugt. Das Vermögen müsse nun in den ökologischen Umbau der Gesellschaft und der Volkswirtschaft investiert werden. Die USA und die EU würden es vormachen:

«Sie sehen die Aufbruchstimmung am Ende der Pandemie auch als Chance.»

Auch Riccarda Schaller spricht von einem reaktiven Krisenmanagement des Kantons:

«Man wartete auf den Bund, bevor man selber aktiv wurde und Unterstützungsgelder sprach.»

Und auch die Kantonsrätin aus Malters findet, der Kanton hätte bei der Hilfe für Firmen «früher selber unterstützend tätig werden können». Für die Co-Präsidentin der GLP-Kantonalpartei befindet sich der Kanton Luzern «in einer sehr guten finanziellen Situation», weshalb ein grosses Investitionsprogramm im Bereich Klimapolitik und Biodiversität wünschenswert wäre. Auch in neue Versorgungsmodelle im Pflegebereich, in Pilotprojekte im Bereich der digitalen Arbeitswelt oder in ein familiensicheres Velo- und Wanderwegenetz aus der Stadt in die ländlichen Gemeinden könnte Luzern ihrer Ansicht nach investieren.

Die Regierung geht heuer von coronabedingten Mehrausgaben von zurzeit rund 150 Millionen Franken aus. Zwei Drittel davon sind Unterstützungsleistungen.

Dazu könnten Steuerausfälle kommen, welche die Regierung in ihrem Jahresbericht 2020 nicht erwähnt. Das sei kein Versäumnis, sagt Hansjörg Kaufmann, Leiter der Dienststelle Finanzen. Allfällige Steuerausfälle seien von derart vielen Faktoren abhängig, dass eine Schätzung zum jetzigen Zeitpunkt keinen Sinn mache. Einen ersten Trend werde es vor den Sommerferien mit der ersten Hochrechnung zum Jahresabschluss 2021 geben.

David Roth und Urban Frye, die für die SP beziehungsweise die Grünen in der Planungs- und Finanzkommission sitzen, rechnen nicht mit hohen Steuerausfällen. Die Krise treffe vor allem Menschen in Niedriglohnbranchen und Firmen mit tiefen Margen. Anders sieht dies SVP-Fraktionschef Armin Hartmann, der für heuer von einem «grösseren Effekt auf den Steuerertrag» ausgeht. Er erwartet von der Regierung denn auch noch Aussagen zu möglichen Ausfällen. Adrian Nussbaum (CVP) und Patrick Hauser (FDP) zeigen Verständnis dafür, dass die Regierung keine Schätzung abgibt. Die Basis für eine seriöse Prognose fehle.