Luzerner Getränkehersteller Ramseier mit Umsatzsteigerung 2020

Jahresbilanz Gastronomie hat sich erholt: Ramseier steigert Umsatz um drei Prozent Der Luzerner Getränkehersteller erwirtschaftete im Jahr 2021 einen Bruttoumsatz rund 156 Millionen Franken. Das Unternehmen zeigt sich zufrieden mit der Jahresbilanz. 17.03.2022, 22.11 Uhr

Die Ramseier Suisse AG konnte im Jahr 2021 den Umsatz um drei Prozent auf 156,4 Millionen Franken steigern. Wie der Luzerner Getränkehersteller in einer Mitteilung schreibt, konnte sich der Gastronomiebereich im Jahr 2021 leicht erholen. Im Detailhandelssektor hingegen liess sich das stark gewachsene Umsatzniveau aus dem Vorjahr nicht mehr ganz bestätigen. Gründe dafür seien der weniger starke Heimkonsum und das schlechte Sommerwetter 2021. Die starken Unwetter im Sommer und die Frostnächte im Frühling sorgten dafür, dass in den Mostereien von Ramseier im Vergleich zu den Vorderjahren weniger Mostobst verarbeitet wurde.

Ramseier produzierte in ihren drei Abfüllbetrieben in Sursee, Hochdorf und Elm 220 Millionen Einheiten. Zum Umsatzwachstum habe insbesondere das Markengeschäft mit den Traditionsmarken Ramseier, Sinalco und Elmer beigetragen – unter anderem, weil Elmer Citro seit 2021 in sämtlichen Coop Verkaufsstellen der Schweiz verfügbar sei. (pl)