Jahresbilanz Pilatusbahnen beförderten im letzten Jahr nur halb so viele Gäste Die Pilatusbahnen mussten 2020 wegen Corona einen regelrechten Einbruch der Gästezahl hinnehmen. Und für die ersten drei Monate im laufenden Jahr beträgt der Rückgang der Touristen gar 70 Prozent. Lukas Nussbaumer 21.04.2021, 05.00 Uhr

2020 beförderten die Pilatusbahnen rund 400000 Personen. Pius Amrein (4. September 2019)

Dreimonatiger Shutdown, fast keine internationalen Gäste mehr: Die Pilatusbahnen blicken auf ein schwieriges Jahr zurück. Die Bahnen beförderten 2020 mit rund 400'000 Personen nur etwa halb so viele Gäste wie 2019. Das widerspiegelt sich in den Zahlen. So ging der Umsatz von fast 38 Millionen Franken im Jahr 2019 auf 18,1 Millionen zurück. Das Betriebsergebnis reduzierte sich von 14,1 auf noch 2,3 Millionen Franken. Nach den Abschreibungen resultiert ein Verlust von 1,1 Millionen – dies nach acht Rekordjahren in Folge (siehe Tabelle). Auf eine Dividendenausschüttung soll verzichtet werden.