Jahresrechnung 2020 Betriebsertrag der Evangelisch-Reformierten Landeskirche des Kantons Luzern höher als budgetiert Knapp 2,5 Millionen Franken beträgt der betriebliche Ertrag der der Evangelisch-Reformierten Landeskirche des Kantons Luzern für das Jahr 2020. Das sind rund 20 Prozent mehr als budgetiert. 26.05.2021, 22.11 Uhr

(spe) Der Ertrag für das letzte Rechnungsjahr fällt um über 400'000 Franken höher aus als erwartet, wie die Evangelisch-Reformierten Landeskirche des Kantons Luzern am Mittwoch in einer Medienmitteilung schreibt. Die unerwartete Zunahme des Steuerbetrags beruhe vor allem auf Mehreinnahmen bei einzelnen Kirchengemeinden. Der betriebliche Ertrag 2020 beläuft sich demnach total auf knapp 2,5 Millionen Franken. Der Aufwand habe mit rund 2,15 Millionen Franken dem Budget entsprochen. Daraus resultierte anstelle des budgetierten Ausgabenüberschusses von rund 80‘000 Franken am Ende ein Einnahmenüberschuss von total 337'494 Franken.